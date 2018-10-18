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Трансляция
С конца
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'42
Ларсен получил передачу на ход, протащил шайбу по флангу и бросил с острого угла — Гарипов на месте.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 3:1 в пользу «Ак Барса» после 40 минут. Казанцам удалось совершить рывок, забросив две шайбы подряд усилиями Ландера и Попова. Уфимцы поджали в концовке периода, создали несколько моментов в большинстве, но не смогли забить.
'39
Вернулись на лёд удалённые Ларсен и Азеведу. В полных составах продолжается игра.
'38
Во втором периоде уфимцы чаще бросают по воротам — 8:5.
'37
'37
Секач атаковал с ползоны после скидки партнёра — шайба прилетела в лицо Семёнову. Неприятный эпизод, медики оказывают помощь Алексею.
'36
Вернулся на лёд Попов. Большинство будет у «Ак Барса».
'36
'36
'36
'36
Бурдасов! Выбрался на свободное пространство и бросил в ближний угол — Гарипов на месте.
'35
'35
'34
Умарк! Из-за ворот вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Гарипов щитком среагировал.
'34
'33
Уфимцы перешли в позиционную атаку, Гарипов справился с дальним выстрелом Назаревича.
'32
Не удалось уфимцам реализовать большинство. В полных составах продолжается игра.
'31
Момент! Сутолока у ворот казанцев, Ларсен на дальней штанге пытался протолкнуть шайбу в сетку, но Гарипов выручил!
'30
'29
Борьба возникла перед воротами «Ак Барса», уфимцам не удалось добить шайбу с нескольких метров.
'28
Кадейкин красивым финтом убрал соперника и сделал передачу в центр, но Семёнову помешали бросить по воротам.
'26
'26
'26
'25
Опасно! Кадейкин совершил перехват и сделал скидку на Солодухина, который под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Гарипова!
'24
'24
'22
Жарков! Получил передачу от партнёра и щёлкнул из круга вбрасывания — шайба прошла рядом с девяткой!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись голами Бурдасова и Постмы. В хорошем темпе идёт игра, было много моментов и бросков. Ждём продолжения.
'19
'18
'18
'16
Легионерское звено уфимцев долго комбинировало в чужой зоне. Но казанцы не позволили бросить по воротам.
'15
Умарк вошёл в зону и аккуратно набросил на пятак. Хартикайнен выскочил из-за спин защитников, но не сумел переправить шайбу мимо Гарипова.
'14
Ландер рвался в атаку по флангу. Сергеев поставил корпус и не пустил соперника к шайбе.
'13
По броскам в створ небольшое преимущество у «Салавата» — 6:5.
'12
Момент у Уфы! Кугрышев ушёл за ворота и сделал передачу на Основина, который бросил в дальний угол — Гарипов блином зацепил шайбу.
'11
Батыршин подключился к атаке и щёлкнул с левого края! Ткачёв принял шайбу на себя.
'10
Умарк ушёл за ворота, выдержал паузу и сделал передачу в центр! Хартикайнен с трёх метров не попал в створ.
'9
Отличный темп. Много бросков по воротам, игра идёт почти без пауз.
'8
Марков подключился к атаке и нанёс бросок с острейшего угла — Метсола был начеку.
'7
Семёнов получил передачу на синей линии и пальнул под перекладину — Гарипов выловил шайбу в ловушку!
'6
Михеев на скорости вошёл в зону, развернулся и прострелил вдоль ворот — партнёр не успел к шайбе.
'5
Казанцы выиграли вбрасывание. Марков подхватил шайбу и бросил в ближний угол — Метсола плечом среагировал.
'4
Бурмистров ушёл за ворота, собрал на себя двух соперников, но передача на пятак не прошла.
'3
Хартикайнен! Получил передачу на ход, убежал от Яруллина и бросил с левого края — Гарипов среагировал, а затем прижал шайбу ко льду.
'2
Ответ «Салавата»! Кугрышев от борта сделал передачу на пятак, Фёдоров оказался перед воротами, но не сумел переиграть Гарипова!
'2
Ландер! По центру вошёл в зону и щёлкнул под перекладину — Метсола блином отразил шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Юха Метсола.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.