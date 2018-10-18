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Эпизод матча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» РИА Новости
Эпизод матча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»

КХЛ. «Ак Барс» обыгрывает «Салават» в «зеленом дерби». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

В Казани «Ак Барс» принимает в матче регулярного чемпионата КХЛ в «зеленом дерби» уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
18 октября 19:30   |  3 период
Ак Барс
Ак Барс
3:1
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:1, 2:0
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Александр Соин  (Москва, Россия), Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия)
Постма2'
1:1Постма
2:1Ландер
3:1Попов
Азеведу2'
Попов2'
Абросимов2'
Потапов2'
Азеведу2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Бурдасов
Семёнов2'
Хартикайнен2'
Кадейкин2'
Ларсен2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'42
Ларсен получил передачу на ход, протащил шайбу по флангу и бросил с острого угла — Гарипов на месте.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 3:1 в пользу «Ак Барса» после 40 минут. Казанцам удалось совершить рывок, забросив две шайбы подряд усилиями Ландера и Попова. Уфимцы поджали в концовке периода, создали несколько моментов в большинстве, но не смогли забить.
'39
Вернулись на лёд удалённые Ларсен и Азеведу. В полных составах продолжается игра.
'38
Во втором периоде уфимцы чаще бросают по воротам — 8:5.
'37
Удаление у «Ак Барса». Азеведу за удар клюшкой отправился на скамейку штрафников.
'37
Секач атаковал с ползоны после скидки партнёра — шайба прилетела в лицо Семёнову. Неприятный эпизод, медики оказывают помощь Алексею.
'36
Вернулся на лёд Попов. Большинство будет у «Ак Барса».
'36
Провалилась по центру оборона Уфы, Ландер выкатился на ворота, но Ларсен с нарушением правил помешал сопернику прицельно бросить.
'36
Кадейкин получил малый штраф за грубость.
'36
Ещё одна стычка, Потапов удалён у «Ак Барса».
'36
Бурдасов! Выбрался на свободное пространство и бросил в ближний угол — Гарипов на месте.
'35
Абросимов и Хартикайнен получили по две минуты за грубость.
'35
Стычка возникла у ворот «Ак Барса», Абросимов потолкался с Хартикайненом.
'34
Умарк! Из-за ворот вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Гарипов щитком среагировал.
'34
Удаление у «Ак Барса». Попов в борьбе на пятаке грубо атаковал Фёдорова.
'33
Уфимцы перешли в позиционную атаку, Гарипов справился с дальним выстрелом Назаревича.
'32
Не удалось уфимцам реализовать большинство. В полных составах продолжается игра.
'31
Момент! Сутолока у ворот казанцев, Ларсен на дальней штанге пытался протолкнуть шайбу в сетку, но Гарипов выручил!
'30
Удаление у «Ак Барса». Азеведу в борьбе на пятаке ударил соперника клюшкой.
'29
Борьба возникла перед воротами «Ак Барса», уфимцам не удалось добить шайбу с нескольких метров.
'28
Кадейкин красивым финтом убрал соперника и сделал передачу в центр, но Семёнову помешали бросить по воротам.
'26
Кареев вошёл в игру вместо Метсолы.
'26
Замена вратаря у «Салавата».
'26
ГОЛ! Классно разыграли казанцы! Яруллин вошёл в зону и сделал передачу на ход Маркову, тот прострелил в центр на свободного Попова, который бросил точно в угол!
'25
Опасно! Кадейкин совершил перехват и сделал скидку на Солодухина, который под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Гарипова!
'24
Удаление у «Салавата». Семёнов за подножку получил две минуты штрафа.
'24
ГОЛ! Секач продавил Ларсена и прострелил на пятак, а Ландер с нескольких метров переправил шайбу в ворота!
'22
Жарков! Получил передачу от партнёра и щёлкнул из круга вбрасывания — шайба прошла рядом с девяткой!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись голами Бурдасова и Постмы. В хорошем темпе идёт игра, было много моментов и бросков. Ждём продолжения.
'19
ГОЛ! Спустя 24 секунды отыгрались казанцы! Лукоянов сделал скидку на синюю линию, а Постма в касание зарядил в нижний угол! Метсоле перекрыли весь обзор на пятаке.
'18
ГОЛ! Уфимцы расположились в чужой зоне. Умарк выдержал паузу и сделал передачу в центр на Бурдасова, который с кистей послал шайбу в девятку!
'18
Удаление у «Ак Барса». Постма за подножку против Бурдасова получил малый штраф.
'16
Легионерское звено уфимцев долго комбинировало в чужой зоне. Но казанцы не позволили бросить по воротам.
'15
Умарк вошёл в зону и аккуратно набросил на пятак. Хартикайнен выскочил из-за спин защитников, но не сумел переправить шайбу мимо Гарипова.
'14
Ландер рвался в атаку по флангу. Сергеев поставил корпус и не пустил соперника к шайбе.
'13
По броскам в створ небольшое преимущество у «Салавата» — 6:5.
'12
Момент у Уфы! Кугрышев ушёл за ворота и сделал передачу на Основина, который бросил в дальний угол — Гарипов блином зацепил шайбу.
'11
Батыршин подключился к атаке и щёлкнул с левого края! Ткачёв принял шайбу на себя.
'10
Умарк ушёл за ворота, выдержал паузу и сделал передачу в центр! Хартикайнен с трёх метров не попал в створ.
'9
Отличный темп. Много бросков по воротам, игра идёт почти без пауз.
'8
Марков подключился к атаке и нанёс бросок с острейшего угла — Метсола был начеку.
'7
Семёнов получил передачу на синей линии и пальнул под перекладину — Гарипов выловил шайбу в ловушку!
'6
Михеев на скорости вошёл в зону, развернулся и прострелил вдоль ворот — партнёр не успел к шайбе.
'5
Казанцы выиграли вбрасывание. Марков подхватил шайбу и бросил в ближний угол — Метсола плечом среагировал.
'4
Бурмистров ушёл за ворота, собрал на себя двух соперников, но передача на пятак не прошла.
'3
Хартикайнен! Получил передачу на ход, убежал от Яруллина и бросил с левого края — Гарипов среагировал, а затем прижал шайбу ко льду.
'2
Ответ «Салавата»! Кугрышев от борта сделал передачу на пятак, Фёдоров оказался перед воротами, но не сумел переиграть Гарипова!
'2
Ландер! По центру вошёл в зону и щёлкнул под перекладину — Метсола блином отразил шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Юха Метсола.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.