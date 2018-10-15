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Принципиальная битва: «Спартак» спасается в Петербурге. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ СКА — «Спартак»

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
15 октября 19:30   |  2 период
СКА
СКА
1:1
Спартак
Спартак
1:1
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
Гавриков2'
1:0Плотников
Бывальцев2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Ганзл
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'32
Якупов совершил перехват в средней зоне, продвинулся вперёд и оставил шайбу Гусеву. Никите помешали бросит по воротам.
'31
Ещё момент! Якупов открылся под передачу и зарядил с ползоны — Гудачек в шпагате зацепил шайбу!
'30
Ли! Красиво обыграл защитника, оказался один перед воротами, но не сумел переиграть Гудачека в ближнем бою.
'29
Даугавиньш получил передачу на ход, попытался под углом вылезти на ворота, но Токранов оттеснил соперника от шайбы.
'28
Ответ «Спартака»! Калинин подключился к атаке, выбрался на свободное пространство и с ползоны послал шайбу рядом с девяткой.
'27
Постепенно инициатива перешла к СКА. Много моментов стало возникать у ворот Гудачека.
'26
Прохоркин сместился на правый край и прострелил на дальнюю штангу, Кузьменко бросил в угол — Гудачек переместился и отразил шайбу.
'25
Классная диагональ прошла на Зуба! Артём выкатился один на один и бросил в девятку — Гудачек блином среагировал!
'24
Отбились «армейцы». В полных составах продолжается игра.
'23
Даугавиньш! С левого края вылез на ворот и с острого угла не попал в створ!
'23
«Армейцы» заблокировали дальний бросок Кутейкина и выбросили шайбу из зоны.
'22
Удаление у СКА. Бывальцев за толчок соперника на борт получил малый штраф, Лещенко досталось.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. Команды обменялись голами Плотникова и Ганзла. «Армейцы» владели территорией, но спартаковцы уверенно оборонялись и опасно контратаковали.
'19
«Армейцы» провели позиционную атаку, Гудачек справился с броском Гусева с левого края.
'18
Якупов на фланге раскачал защитника, под углом вылез на ворота и бросил низом — промах!
'17
Опасно! Дергачёв сразу после выигранного вбрасывания зарядил в девятку — Гудачек в красивом броске забрал шайбу!
'16
Рукавишников получил передачу на ход и бросил из-под защитника! Гудачек прижал шайбу ко льду.
'16
Кутейкин зарядил с дальней дистанции! Шайба после рикошета прилетела к Шестёркину.
'15
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:5.
'14
Спартаковцы прессингуют соперника и активно идут в атаку. Хорошие скорости в игре.
'13
ГОЛ! Ганзл с правого края вошёл в зону, на паузе убрал Гаврикова и с кистей вогнал шайбу в дальнюю девятку — Шестёркин не дотянулся!
'11
Классно разыграли «армейцы»! Херсли сделал перевод на Якупова, тот прострелил на пятак, а Гусев в касани попал в штангу!
'10
ГОЛ! Гавриков подключился к атаке и бросил с ползоны! Гудачек не сумел зафиксировать шайбу, Плотников подкараулил отскок и поразил пустой угол ворот!
'9
Ли! Освободился от опеки и бросил с острого угла — Гудачек щитком отразил шайбу.
'8
Три в два выкатились «армейцы»! Дацюк получил обратную передачу от Якупова и бросил с правого края — шайба прошла рядом с девяткой!
'7
СКА в полном составе.
'7
Ганзл набросил от борта! Шайба заметалась перед воротами Шестёркина, но москвичам не удалось добить.
'6
Тихонов перехватил шайбу на синей линии и выбросил её из зоны. Уверенно обороняются «армейцы».
'5
Удаление у СКА. Гавриков за подножку против Никонцева получил малый штраф.
'4
Не реализовал буллит Гусев! Никита выкатился на ворота, попытался раскачать Гудачека, но голкипер справился с броском.
'4
Буллит в ворота «Спартака»! Бросок клюшки зафиксировал арбитр у спартаковцев.
'3
Каблуков развернулся и набросил на пятак! Дергачёв подкараулил отскок, но защитники помешали добить.
'2
Токранов получил передачу на синей линии и щёлкнул в угол — Гудачек ловушкой зацепил шайбу.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.