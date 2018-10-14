- 206696 просмотров Саратовский министр доказала, что можно прожить на 3,5 тыс. руб.
- 190961 просмотр Стали известны новые подробности кутежа Кокорина и Мамаева
- 178566 просмотров Кокорин и Мамаев привыкают к СИЗО
- 144049 просмотров Внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж
- 137003 просмотра Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator
- 107239 просмотров Чеченец, бросивший банку в пассажира, будет работать дворником в Грозном
- 94519 просмотров Харитонов нокаутировал Нельсона на Bellator 207
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'34
'33
Во втором периоде динамовцы больше бросают по воротам — 7:6.
'32
«Локомотив» в полном составе.
'32
Ещё момент! Андрей Алексеев получил передачу на ход, выкатился один на один и бросил по центру — Коновалов забрал шайбу!
'32
Опасно! Индрашис ушёл за ворота и нашёл на пятаке свободного Брюквина, который с трёх метров бросил во вратаря!
'31
Динамовцам никак не удаётся войти в зону. Уверенно обороняются ярославцы.
'30
'28
Динамовцы перешли в позиционную атаку, Коновалов справился с дальним броском Меньшикова.
'26
Момент у «Локомотива»! Каюмов поставил корпус, убежал от защитника и вылез на ворота, но Бочаров не дал себя переиграть!
'25
Опасно! Ильенко подобрал отскок на пятаке, развернулся и бросил в угол — Бочаров щитком среагировал!
'24
Ярославцы организовали атаку по центру, Егор Аверин со входа в зону бросил в коньки защитнику.
'23
Меньшиков! Получил передачу на синей линии, на паузе убрал соперника и со средней дистанции послал шайбу рядом с девяткой!
'22
'22
'22
Брюквин ворвался в зону, красиво убрал защитника и бросил с ползоны! Коновалов забрал шайбу.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. С небольшим преимуществом ярославцев прошёл первый период — гости больше бросали по воротам, а в одном из моментов динамовцев выручила штанга.
'19
Опасно! Контиола выдержал паузу и вырезал диагональ на дальнюю штангу, Зайцев помешал Локтионову поразить пустой угол ворот!
'18
Рафиков подключился к атаке, объехал ворота и попытался протолкнуть шайбу в угол — Бочаров щитком среагировал.
'17
Локтионов! Получил передачу на ход, вошёл в зону, собрал на себя двух соперников и бросил верхом — промах!
'16
Ильенко! Продавил защитника на пятаке, но не сумел протолкнуть шайбу под щитком Бочарова.
'15
Койвисто набросил от синей линии! Шайба выскочила на пятак, Кагарлицкому и Тарасову не удалось добить.
'14
Момент у «Локомотива»! Локтионов выложил шайбу на синюю линию Рафикову, который зарядил в касание и попал в штангу!
'13
По броскам в створ преимущество у «Локомотива» — 8:7.
'12
Алексеев набрал скорость, убежал от двух соперников, но наткнулся на третьего и потерял шайбу.
'10
Койвисто открылся под пас партнёра и зарядил с ползоны! Коновалов выручил.
'9
Красковский подкараулил отскок на пятаке, развернулся и бросил в угол — Бочаров щитком отразил.
'8
Ярослвцы перешли в позиционную атаку. Каюмов приложился из круга вбрасывания — Бочаров выловил шайбу!
'7
Никулин разогнал атаку, вошёл в зону и оставил шайбу Тарасову. Даниил с левого края бросил по воротам — Коновалов в игре.
'6
Макаров выбрался на свободное пространство и зарядил по воротам! Коновалов среагировал.
'5
Первые минуты проходят с преимуществом «Динамо». Москвичи много владеют шайбой в чужой зоне.
'4
Кагарлицкий сместился к центру и приложился с дальней дистанции — промах!
'3
Коваленко! Получил передачу на ход и с ползоны бросил верхом — Бочаров забрал шайбу.
'2
Два в два выкатились динамовцы! Кагарлицкий сделал перевод на Тарасова, который зарядил по центру ворот — Коновалов выручил!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли ярославцы.
'0
Стартовые вратари: Иван Бочаров — Илья Коновалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.