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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! 2:1 в пользу «Спартака» после 20 минут. В хорошем темпе идёт игра, команды создают много моментов. Торпедовцы выглядели активнее, но реализация была лучше у гостей.
'19
Даугавиньш! На дриблинге прошёл защитника и с левого края бросил в дальний угол — шайба прошла рядом с девяткой!
'17
Торпедовцы много времени проводят в позиционных атаках. Спартаковцы спокойно обороняются и отвечают контрвыпадами.
'16
Саболич! С левого края бросил в угол — Гудачек щитком отразил шайбу, а защитники не дали Макаренко добить с пятака.
'15
Ганзл рванул по флангу, качнул защитника и прострелил в центр — партнёры не дотянулись до шайбы.
'14
По броскам в створ преимущество у «Торпедо» — 17:7. Много работы у Гудачека.
'13
Два в два выкатились москвичи! Никонцев доставил шайбу на пятак, но Костин справился с броском Лещенко в упор!
'12
'11
'10
'9
Спартаковцы в две передачи перешли из обороны в атаку. Даугавиньш сместился к центру и бросил с ползоны — промах!
'8
'7
Максвелл открылся на дальней штанге и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Костин выручил!
'6
Кэлоф! Укрыл шайбу корпусом и из-за ворот вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу под щитком Гудачека.
'5
Уверенно спартаковцы провели меньшинство — мало бросков было у нижегородцев. В полных составах продолжается игра.
'4
Паршин ушёл за ворота и прострелил на Сёмина, который бросил во вратаря!
'3
'2
'1
Варнаков вошёл в зону, получил передачу на ход и бросил в ближнюю девятку — Гудачек уверенно забрал шайбу!
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли спартаковцы.
'0
Стартовые вратари: Денис Костин — Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Торпедо» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.