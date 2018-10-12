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Трансляция
С конца
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'16
Мало остановок. Череповчане выровняли игру и регулярно отвечают скоростными атаками.
'15
Момент! Яшин убежал по флангу и прострелил на пятак, Шестёркин справился с броском Бумагина в упор!
'14
По броскам в створ преимущество у «Северстали» — 8:6.
'13
Куляш подключился к атаке и зарядил в ближний угол — Шестёркин без проблем забрал шайбу.
'12
Череповчане ответили скоростной атакой. Карлин освободился от опеки и бросил с острого угла — Шестёркин выручил!
'11
Кузьменко красиво развернулся за воротами и прострелил на Прохоркина! Николай с острого угла не сумел протолкнуть шайбу под щитком вратаря.
'10
Токранов щёлкнул от синей линии! Шайба заметалась перед воротами, но «армейцам» не удалось добить.
'8
Гераськин вылез из-за ворот и бросил с острого угла — Шестёркин был к этому готов.
'7
«Армейцы» разыграли шайбу накоротке. Кручинин получил передачу от партнёра и прострелил вдоль ворот — Бывальцев не дотянулся.
'6
Территория полностью на стороне «армейцев». Хозяева много времени проводят в позиционных атаках.
'5
Кузьменко здорово поборолся у борта и вылез на пятак. Шайба отскочила к Прохоркину, но с его броском справился Артамкин.
'4
«Северсталь» в полном составе.
'4
Якупов долго кружился в чужой зоне, затем сделал скидку на синюю линию, но череповчане перехватили шайбу.
'3
Плотников с острого угла попытался протолкнуть шайбу низом — Артамкин в шпагате спас команду.
'2
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли череповчане.
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Алексей Артамкин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.