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СКА Северсталь

Битва на Неве: СКА принимает «Северсталь». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ СКА — «Северсталь»

Петербургский СКА принимает на своем льду череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12 октября 19:30   |  1 период
СКА
СКА
0:0
Северсталь
Северсталь
0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия), Сергей Кулаков  (Тверь, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Бумагин2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'16
Мало остановок. Череповчане выровняли игру и регулярно отвечают скоростными атаками.
'15
Момент! Яшин убежал по флангу и прострелил на пятак, Шестёркин справился с броском Бумагина в упор!
'14
По броскам в створ преимущество у «Северстали» — 8:6.
'13
Куляш подключился к атаке и зарядил в ближний угол — Шестёркин без проблем забрал шайбу.
'12
Череповчане ответили скоростной атакой. Карлин освободился от опеки и бросил с острого угла — Шестёркин выручил!
'11
Кузьменко красиво развернулся за воротами и прострелил на Прохоркина! Николай с острого угла не сумел протолкнуть шайбу под щитком вратаря.
'10
Токранов щёлкнул от синей линии! Шайба заметалась перед воротами, но «армейцам» не удалось добить.
'8
Гераськин вылез из-за ворот и бросил с острого угла — Шестёркин был к этому готов.
'7
«Армейцы» разыграли шайбу накоротке. Кручинин получил передачу от партнёра и прострелил вдоль ворот — Бывальцев не дотянулся.
'6
Территория полностью на стороне «армейцев». Хозяева много времени проводят в позиционных атаках.
'5
Кузьменко здорово поборолся у борта и вылез на пятак. Шайба отскочила к Прохоркину, но с его броском справился Артамкин.
'4
«Северсталь» в полном составе.
'4
Якупов долго кружился в чужой зоне, затем сделал скидку на синюю линию, но череповчане перехватили шайбу.
'3
Плотников с острого угла попытался протолкнуть шайбу низом — Артамкин в шпагате спас команду.
'2
Удаление у «Северстали». Бумагин в чужой зоне придержал клюшкой Гаврикова.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли череповчане.
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Алексей Артамкин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.