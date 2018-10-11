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Ак Барс Спартак

Битва с чемпионом: «Спартак» сражается с «Ак Барсом». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Спартак»

«Ак Барс» в Казани принимает московский «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11 октября 19:00   |  2 период
Ак Барс
Ак Барс
0:0
Спартак
Спартак
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Роман Щенёв  (Тольятти, Россия), Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия)
Педан2'
Лукоянов2+10'
Яруллин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Лисин2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В равной борьбе прошёл первый период. Спартаковцы трижды играли в большинстве, но не смогли забить. В концовке был хороший момент у Лисина, который попал в штангу.
'20
Отбились казанцы. Вернулся на лёд Яруллин.
'19
Штанга! Лисин протащил шайбу по левому флангу, бросил в ближний угол и попал в каркас ворот!
'19
Гончаров приложился из круга вбрасывания! Гарипов отбил перед собой, но спартаковцам не дали добить.
'18
Удаление у «Ак Барса». Яруллин в борьбе за воротами сделал подножку Шашкову.
'17
По броскам в створ преимущество у «Ак Барса» — 8:5.
'16
«Ак Барс» в полном составе. Это большинство было поинтереснее для «Спартака».
'16
Даугавиньш подхватил шайбу в своей зоне, набрал скорость, под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Гарипова!
'15
Хохлачёв получил передачу на ход, прорвался по флангу и бросил в дальний угол — Гарипов блином среагировал.
'14
Удаление у «Ак Барса». Лукоянов у борта грубо атаковал Дыбленко и получил 2+10.
'13
Отбились красно-белые. В полных составах продолжается игра.
'13
Момент у «Ак Барса»! Ткачёв доставил шайбу на пятак, Галиев оказался один перед воротами, но не сумел переиграть Гудачека!
'12
Ткачёв прострелил на пятак, шайба отскочила к Попову, который не попал в дальний угол!
'11
Удаление у «Спартака». Лисин проиграл борьбу в средней зоне и сделал сопернику подножку.
'10
Абросимов подключился к атаке и бросил с левого края — шайба прошла в метре от штанги.
'9
Максвелл от борта набросил на пятак. Гарипов спокойно прижал шайбу ко льду.
'8
Без моментов прошло большинство для «Спартака». Вернулся на лёд Педан.
'7
Ганзл бросил с правого края и попал в защитника. Казанцы выбросили шайбу из зоны.
'7
Уверенно действуют казанцы в меньшинстве — москвичам не удаётся закрепиться в чужой зоне.
'6
Удаление у «Ак Барса». Педан грубо сыграл против Лещенко, ударив соперника коленом.
'5
Первое звено казанцев провело позиционную атаку. Яруллин зарядил от синей линии, но получилось неточно.
'4
Лещенко по центру вошёл в зону и с кистей бросил из-под защитника — Гарипов выловил шайбу в ловушку.
'3
Педан! Получил шайбу на синей линии и щёлкнул под перекладину — Гудачек отразил шайбу.
'2
Затяжную атаку провели москвичи. Гончаров приложился от синей линии — шайба улетела в сторону.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли казанцы.
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.