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Трансляция
С конца
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'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В равной борьбе прошёл первый период. Спартаковцы трижды играли в большинстве, но не смогли забить. В концовке был хороший момент у Лисина, который попал в штангу.
'20
Отбились казанцы. Вернулся на лёд Яруллин.
'19
Штанга! Лисин протащил шайбу по левому флангу, бросил в ближний угол и попал в каркас ворот!
'19
Гончаров приложился из круга вбрасывания! Гарипов отбил перед собой, но спартаковцам не дали добить.
'18
'17
По броскам в створ преимущество у «Ак Барса» — 8:5.
'16
«Ак Барс» в полном составе. Это большинство было поинтереснее для «Спартака».
'16
Даугавиньш подхватил шайбу в своей зоне, набрал скорость, под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть Гарипова!
'15
Хохлачёв получил передачу на ход, прорвался по флангу и бросил в дальний угол — Гарипов блином среагировал.
'14
'13
Отбились красно-белые. В полных составах продолжается игра.
'13
Момент у «Ак Барса»! Ткачёв доставил шайбу на пятак, Галиев оказался один перед воротами, но не сумел переиграть Гудачека!
'12
Ткачёв прострелил на пятак, шайба отскочила к Попову, который не попал в дальний угол!
'11
'10
Абросимов подключился к атаке и бросил с левого края — шайба прошла в метре от штанги.
'9
Максвелл от борта набросил на пятак. Гарипов спокойно прижал шайбу ко льду.
'8
Без моментов прошло большинство для «Спартака». Вернулся на лёд Педан.
'7
Ганзл бросил с правого края и попал в защитника. Казанцы выбросили шайбу из зоны.
'7
Уверенно действуют казанцы в меньшинстве — москвичам не удаётся закрепиться в чужой зоне.
'6
'5
Первое звено казанцев провело позиционную атаку. Яруллин зарядил от синей линии, но получилось неточно.
'4
Лещенко по центру вошёл в зону и с кистей бросил из-под защитника — Гарипов выловил шайбу в ловушку.
'3
Педан! Получил шайбу на синей линии и щёлкнул под перекладину — Гудачек отразил шайбу.
'2
Затяжную атаку провели москвичи. Гончаров приложился от синей линии — шайба улетела в сторону.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли казанцы.
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Ак Барс» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.