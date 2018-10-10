'40

Второй период встречи отыгран! «Динамо» забросило важную для себя шайбу, от которой теперь и будет «плясать» после перерыва. ЦСКА смотрелся солиднее, но в концовке этой двадцатиминутки дали сопернику понять, что в этой игре ещё не всё потеряно. Ждём с нетерпением продолжения московского дерби!