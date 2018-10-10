Курсы валют$ 66.65 (+0.415) 76.81 (+0.793)
Пенсионный советник
Москва: +11°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурТрактор
3:1
закончен
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
2:3
закончен
15:30
СибирьСлован
1:2 (ОТ)
закончен
16:30
БарысДинамо Р
3:1
закончен
17:00
Салават ЮлаевАвангард
3:2
закончен
19:30
НефтехимикСпартак
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
5:2
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзВанкувер Кэнакс
5:3
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзСан-Хосе Шаркс
2:8
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
2:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
0:3
закончен
03:30
Даллас СтарзТоронто Мэйпл Лифс
4:7
закончен
Еврокубок
21:00
Партизан Зенит
89:82
закончен
21:30
АСВЕЛ Доломити Энергия
75:61
закончен
21:45
Уникаха Фрапорт Скайлайнерс
91:64
закончен
Хроника /
14:50
Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола‍
online
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ИталияУкраина
не начался
Кубок России
17:00
ТюменьЦСКА
1:1 (3:0)
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгАвтомобилист
1:4
закончен
18:30
ЙокеритВитязь
4:1
закончен
19:30
СКАЛокомотив
0:0
3 период
19:30
ЦСКАДинамо М
5:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Оттава СенаторзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ВЭФ Парма
76:80
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Ассеко
online
20:00
Локомотив-Кубань Лимож
70:53
4 четверть
20:00
Тюрк Телеком Валенсия
online
20:00
УНИКС Ритас
58:52
3 четверть
20:30
Ратиофарм Ульм Галатасарай
online
20:30
Цедевита Альба
online
20:45
Монако Црвена Звезда
online
21:00
Андорра Брешия
online
21:30
Ауксилиум Торино Морнар
не начался
Хроника /
11:51
Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева
online
Лига наций УЕФА
21:45
ПольшаПортугалия
не начался
21:45
ИзраильШотландия
не начался
21:45
ЛитваРумыния
не начался
21:45
ЧерногорияСербия
не начался
21:45
Фарерские островаАзербайджан
не начался
21:45
КосовоМальта
не начался
22:45
РоссияШвеция
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
УэльсИспания
не начался
22:00
ФранцияИсландия
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевТрактор
не начался
19:00
Ак БарсСпартак
не начался
19:00
ТорпедоХК Сочи
не начался
19:30
АвангардСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзВегас Голден Найтс
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсСан-Хосе Шаркс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзКолорадо Эвеланш
не начался
02:00
Бостон БрюинзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Барселона
не начался
21:00
Панатинаикос Маккаби Т-А
не начался
21:30
Бавария Анадолу Эфес
не начался
22:00
Реал Мадрид Дарушшафака
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
ЦСКА Динамо М

Столичное дерби на льду: ЦСКА обыгрывает «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча ЦСКА — «Динамо» в КХЛ

Московские ЦСКА и «Динамо» встречаются в матче Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
10 октября 19:30   |  3 период
ЦСКА
ЦСКА
5:1
Динамо М
Динамо М
1:0, 1:1, 3:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Константин Оленин  (Москва, Россия), Андрей Рогачёв  (Москва, Россия)
1:0Андронов
2:0Капризов
Капризов2'
Калинин2'
Нестеров2'
Светлаков2'
3:1Шалунов
4:1Андронов
5:1Капризов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Никулин2'
Койвисто2'
Шипачёв2'
Меньшиков2'
2:1Меньшиков
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'52
Капризов размял Бочарова своим броском! Иван не позволил Кириллу зайти на хет-трик.
'51
У Макарова вместо броска получился прострел через пятак ЦСКА, но к шайбе на дальней штанге никто не успел.
'50
Резкий бросок Алексеева — Сорокин на месте!
'49
Иван Бочаров теперь в воротах «Динамо».
'49
ГОЛ! Быстрая атака «армейцев» прошла, Капризов по правому борту вкатился в зону нападения, улучшил позицию и с кистей пальнул точно в дальнюю «девятку»!
'48
ГОЛ! Слепышев выдал пас на ползоны, Андронов бросил с ходу низом — шайба прошла в ближний угол ворот! Ерёменко был пойман на противоходе!
'47
ГОЛ! Попов забрался в зону соперника по правому борту, отдал на пятак, Шалунов получил шайбу, выдержал паузу и бросил под перекладину!
'46
Стараются добавить динамовцы в атаке, но пока лезут на ворота Сорокина больше сумбурно.
'45
В полном составе хозяева. Как-то не заладилось у гостей это большинство с самого начала.
'44
Никулин пальнул от синей линии — мимо цели!
'44
Только расставились гости в зоне соперника, как неточная передача на пятак привела к потери шайбы.
'43
Светлаков оставил хозяев в меньшинстве после опасной игры.
'42
Не зацепился Попов за шайбу на чужой синей линии -проброс у ЦСКА.
'41
Третий период игры начался!
'40
Второй период встречи отыгран! «Динамо» забросило важную для себя шайбу, от которой теперь и будет «плясать» после перерыва. ЦСКА смотрелся солиднее, но в концовке этой двадцатиминутки дали сопернику понять, что в этой игре ещё не всё потеряно. Ждём с нетерпением продолжения московского дерби!
'40
Атака «армейцев» с бомбардировкой от синей линии. Дальбек и Робинсон свои заряды использовали — Ерёменко стеной!
'39
Могли динамовцы под шумок счёт сравнять. Игумнов в хорошей ситуации не реализовал свой шанс, не перекинув щиток голкипера!
'38
ГОЛ! Передача Шипачёва из-за ворот на правый круг вбрасывания, Меньшиков в касание бросил — получилось точно в дальний верхний угол створа!
'37
Шипачёв на пятак отдавал низом в расчёте на подправление, но Сорокин шайбу себе за спину не пустил.
'36
Нестеров протащил шайбу через всю площадку, вылез на пятак, но для хорошего броска не хватило пространства. Врезался защитник ЦСКА во вратаря — малый штраф за такие дела.
'35
Ещё одно обоюдное удаление. Калинин и Меньшиков отправлены отдыхать. Штрафы выписаны за грубость.
'34
Чуть стали лучше гости выглядеть в атаке. Сорокин весь во внимании.
'33
Тарасову не хватило скорости, чтобы укатить на рандеву с «армейским» вратарём! Уже игра в полных составах.
'32
Лучше ЦСКА использует территорию на льду при игре в неполных составах.
'32
Алексееву не дали вырулить на пятак ЦСКА, а передача под острым углом осталась без адреса.
'31
Обоюдный штраф выписан. Капризов и Шипачёв удалены. Поиграют команды в формате «4 на 4».
'30
Шипачёв с убойной позиции зарядил выше цели! Редкий опасный момент «Динамо», но близкий к голу.
'29
Провели динамовцы атаку, что привело к опасному контрвыпаду соперника. Романова выводил на бросок, но в створ гостей шайба не полетела.
'28
Совсем немного не хватило точности передачи Григоренко на чужой пятак, Вей проскочил чуть-чуть мимо момента.
'27
Ерёменко в работе. Слепышев после своего броска не позволяет голкиперу «Динамо» расслабиться.
'27
Очень солидно ЦСКА смотрится. Возможно, конечно, это на фоне блеклой игры «Динамо».
'26
Вей щёлкал по центру зоны по воротам «Динамо», но успел гостевой защитник подсунуть клюшку — шайба покинула площадку.
'25
Накрыли хозяева соперника в их зоне, Андронов наносил бросок по воротам — Ерёменко надёжен.
'24
Телегина прострел на пятак блокировали. Пока картина на льду не меняется — «армейцы» доминируют.
'23
ГОЛ! Сначала Григоренко попал в штангу, а уже второй волной в этой же атаке Михаил сделал передачу в касание под бросок Капризову с ползоны — Кирилл не промахнулся!
'22
Затяжная атака ЦСКА с броском Пашнина в завершении — Ерёменко на месте.
'21
Вторая двадцатиминутка встречи стартовала!
'20
Сирена отправляет команды на перерыв! Первый период за ЦСКА — 1:0 на табло.
'20
В полном составе «Динамо». Пока розыгрыш лишнего у ЦСКА не проходит.
'19
Шалунов после паса из-за ворот не смог вложиться в бросок с ползоны — шайба не легла на крюк клюшки.
'18
Койвисто попал клюшкой по лицу Капризова — малый штраф финн получил за опасную игру. Второе большинство для ЦСКА.
'17
Вей от правого борта бросал из-под защитника, но попал в конёк соперника.
'16
Сорокин в игре после щелчка в район его груди! Это Тарасов кистевым броском проверил стража ворот ЦСКА.
'15
Шалунов бросал в ближний угол ворот — неточно! Выстояли гости в меньшинстве.
'14
Робинсон мощно щёлкнул от синей линии, шайба по бортам прошла и покинула зону «Динамо».
'13
Первое удаление в нашем матче. «Динамо» остаётся в меньшинстве после нарушения правил со стороны Никулина.
'12
Кагарлицкий в контратаке гостей с неудобной руки простреливал вдоль ворот, но там никого из партнёров не оказалось.
'11
По-прежнему «Динамо» в атаке ничего не показывает. ЦСКА пока ведёт эту игру.
'10
Красивая передача с разворота на дальнюю штангу ворот «Динамо», но Марченко немного запоздал со включением в атаку!
'9
У Капризова не получился бросок с убойной позиции! Успели Кириллу всё-таки помешать в этом моменте.
'8
Робинсон набросил шайбу от синей линии на ворота «Динамо», Слепышев создавал трафик, но Ерёменко сыграл надёжно в створе.
'7
Брюквин рассчитывал на отскок шайбы от вратаря, но Сорокин не допустил вариантов добивания с пятака.
'6
«Армейцы» намного проще доставляют шайбу в зону нападения. Динамовцы пробросились.
'5
Проскочила шайба через пятак гостей, не удалось замкнуть эту атаку.
'4
ЦСКА продолжает больше держать шайбу, а «Динамо» пока выглядит пассивно.
'3
ГОЛ! Слепышев закатился в зону соперника через правый край атаки, сделал поперечную передачу на Андронова, а тот уже прицельным броском шайбу направил в ворота!
'2
Илья Сорокин против Александра Ерёменко — такова вратарская дуэль.
'1
Стартовое вбрасывание в игре состоялось!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.