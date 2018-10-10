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Трансляция
С конца
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'52
Капризов размял Бочарова своим броском! Иван не позволил Кириллу зайти на хет-трик.
'51
У Макарова вместо броска получился прострел через пятак ЦСКА, но к шайбе на дальней штанге никто не успел.
'50
Резкий бросок Алексеева — Сорокин на месте!
'49
Иван Бочаров теперь в воротах «Динамо».
'49
'48
'47
'46
Стараются добавить динамовцы в атаке, но пока лезут на ворота Сорокина больше сумбурно.
'45
В полном составе хозяева. Как-то не заладилось у гостей это большинство с самого начала.
'44
Никулин пальнул от синей линии — мимо цели!
'44
Только расставились гости в зоне соперника, как неточная передача на пятак привела к потери шайбы.
'43
'42
Не зацепился Попов за шайбу на чужой синей линии -проброс у ЦСКА.
'41
Третий период игры начался!
'40
Второй период встречи отыгран! «Динамо» забросило важную для себя шайбу, от которой теперь и будет «плясать» после перерыва. ЦСКА смотрелся солиднее, но в концовке этой двадцатиминутки дали сопернику понять, что в этой игре ещё не всё потеряно. Ждём с нетерпением продолжения московского дерби!
'40
Атака «армейцев» с бомбардировкой от синей линии. Дальбек и Робинсон свои заряды использовали — Ерёменко стеной!
'39
Могли динамовцы под шумок счёт сравнять. Игумнов в хорошей ситуации не реализовал свой шанс, не перекинув щиток голкипера!
'38
'37
Шипачёв на пятак отдавал низом в расчёте на подправление, но Сорокин шайбу себе за спину не пустил.
'36
'35
'34
Чуть стали лучше гости выглядеть в атаке. Сорокин весь во внимании.
'33
Тарасову не хватило скорости, чтобы укатить на рандеву с «армейским» вратарём! Уже игра в полных составах.
'32
Лучше ЦСКА использует территорию на льду при игре в неполных составах.
'32
Алексееву не дали вырулить на пятак ЦСКА, а передача под острым углом осталась без адреса.
'31
'30
Шипачёв с убойной позиции зарядил выше цели! Редкий опасный момент «Динамо», но близкий к голу.
'29
Провели динамовцы атаку, что привело к опасному контрвыпаду соперника. Романова выводил на бросок, но в створ гостей шайба не полетела.
'28
Совсем немного не хватило точности передачи Григоренко на чужой пятак, Вей проскочил чуть-чуть мимо момента.
'27
Ерёменко в работе. Слепышев после своего броска не позволяет голкиперу «Динамо» расслабиться.
'27
Очень солидно ЦСКА смотрится. Возможно, конечно, это на фоне блеклой игры «Динамо».
'26
Вей щёлкал по центру зоны по воротам «Динамо», но успел гостевой защитник подсунуть клюшку — шайба покинула площадку.
'25
Накрыли хозяева соперника в их зоне, Андронов наносил бросок по воротам — Ерёменко надёжен.
'24
Телегина прострел на пятак блокировали. Пока картина на льду не меняется — «армейцы» доминируют.
'23
'22
Затяжная атака ЦСКА с броском Пашнина в завершении — Ерёменко на месте.
'21
Вторая двадцатиминутка встречи стартовала!
'20
Сирена отправляет команды на перерыв! Первый период за ЦСКА — 1:0 на табло.
'20
В полном составе «Динамо». Пока розыгрыш лишнего у ЦСКА не проходит.
'19
Шалунов после паса из-за ворот не смог вложиться в бросок с ползоны — шайба не легла на крюк клюшки.
'18
'17
Вей от правого борта бросал из-под защитника, но попал в конёк соперника.
'16
Сорокин в игре после щелчка в район его груди! Это Тарасов кистевым броском проверил стража ворот ЦСКА.
'15
Шалунов бросал в ближний угол ворот — неточно! Выстояли гости в меньшинстве.
'14
Робинсон мощно щёлкнул от синей линии, шайба по бортам прошла и покинула зону «Динамо».
'13
'12
Кагарлицкий в контратаке гостей с неудобной руки простреливал вдоль ворот, но там никого из партнёров не оказалось.
'11
По-прежнему «Динамо» в атаке ничего не показывает. ЦСКА пока ведёт эту игру.
'10
Красивая передача с разворота на дальнюю штангу ворот «Динамо», но Марченко немного запоздал со включением в атаку!
'9
У Капризова не получился бросок с убойной позиции! Успели Кириллу всё-таки помешать в этом моменте.
'8
Робинсон набросил шайбу от синей линии на ворота «Динамо», Слепышев создавал трафик, но Ерёменко сыграл надёжно в створе.
'7
Брюквин рассчитывал на отскок шайбы от вратаря, но Сорокин не допустил вариантов добивания с пятака.
'6
«Армейцы» намного проще доставляют шайбу в зону нападения. Динамовцы пробросились.
'5
Проскочила шайба через пятак гостей, не удалось замкнуть эту атаку.
'4
ЦСКА продолжает больше держать шайбу, а «Динамо» пока выглядит пассивно.
'3
'2
Илья Сорокин против Александра Ерёменко — такова вратарская дуэль.
'1
Стартовое вбрасывание в игре состоялось!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.