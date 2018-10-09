Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'28
'27
'25
Покка! Из круга вбрасывания щёлкнул в ближний угол — Метсола переместился и забрал шайбу.
'24
Семёнов на скорости вошёл в зону и бросил верхом — Метсола выловил шайбу в ловушку.
'23
«Ястребы» захватили инициативу и подолгу разыгрывают шайбу в чужой зоне. А с трибун раздаётся свист.
'22
Момент! Манукян сделал передачу в свободную зону на Франсона, который зарядил с правого края! Метсола на месте.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 3:0 в пользу «Салавата» после 20 минут. На высоких скоростях идёт игра, уфимцы воспользовались ошибками обороны соперника и забросили три шайбы. Посмотрим, чем ответят «ястребы» после перерыва.
'19
По броскам в створ преимущество у «Авангарда» — 15:5.
'18
«Ястребы» в позиционной атаке. Зернов сделал скидку на левый край, но Солодухин заблокировал опасный бросок Михеева.
'17
Ещё момент у «Салавата»! Кемппайнен с правого края целил в дальнюю девятку — шайба прошла в сантиметрах от штанги!
'16
'16
'16
'15
'13
Момент! Мартынов получил передачу на синей линии и зарядил в верхний угол — перекладина выручила уфимцев!
'12
'11
Ткачёв выдержал паузу и прострелил вдоль ворот — Хохряков немного не дотянулся!
'10
Емелин! От синей линии щёлкнул в дальнюю девятку — Метсола выставил ловушку и забрал шайбу.
'9
Три в два выкатились «ястребы»! Зернов вошёл в зону и сделал перевод в центр, Широков отдал передачу дальше, но Михеев из убойной позиции не попал по шайбе!
'7
Чудинов сделал передачу под синюю линию, Зернов вошёл в зону, обыграл защитника и бросил в грудь Метсоле!
'6
Омичи провели позиционную атаку. Метсола справился с щелчком Чудинова.
'5
Хорошие скорости на первых минутах. Много бросков, есть небольшое преимущество у хозяев.
'4
Штанга! Уфимцы совершили перехват в чужой зоне, Жарков продвинулся вперёд, бросил верхом и попал в каркас ворот!
'3
Ткачёв! На скорости убежал от защитника и с левого края бросил по воротам — Бобков на месте.
'2
Затяжная атака Уфы. Арзамасцев освободился от опеки и с правого края бросил в сетку с внешней стороны.
'2
Михеев набрал скорость, вошёл в зону и бросил вверхний угол — Метсола блином среагировал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Игорь Бобков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.