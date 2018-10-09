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Салават Юлаев Авангард

Восточная битва: «Салават» громит «Авангард». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард»

Уфимский «Салават Юлаев» принимает омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Обе команды выступают в Восточной конференции, однако «Авангард» располагается на втором месте, а «Салават» — на шестом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
09 октября 17:00   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
3:1
Авангард
Авангард
3:0, 0:1
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Виктор Бирин  (Москва, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
1:0Кугрышев
2:0Кугрышев
3:0Солодухин
1 период
2 период
3 период
Овертайм
3:1
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'28
Удаление у «Авангарда». Самохвалов в чужой зоне нарушил правила против Ларсена.
'27
ГОЛ! Скоростная атака прошла у гостей, Метсола среагировал на бросок Тальбо с правого края, но Деарне оказался первым на отскоке и с пятака добил шайбу!
'25
Покка! Из круга вбрасывания щёлкнул в ближний угол — Метсола переместился и забрал шайбу.
'24
Семёнов на скорости вошёл в зону и бросил верхом — Метсола выловил шайбу в ловушку.
'23
«Ястребы» захватили инициативу и подолгу разыгрывают шайбу в чужой зоне. А с трибун раздаётся свист.
'22
Момент! Манукян сделал передачу в свободную зону на Франсона, который зарядил с правого края! Метсола на месте.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 3:0 в пользу «Салавата» после 20 минут. На высоких скоростях идёт игра, уфимцы воспользовались ошибками обороны соперника и забросили три шайбы. Посмотрим, чем ответят «ястребы» после перерыва.
'19
По броскам в створ преимущество у «Авангарда» — 15:5.
'18
«Ястребы» в позиционной атаке. Зернов сделал скидку на левый край, но Солодухин заблокировал опасный бросок Михеева.
'17
Ещё момент у «Салавата»! Кемппайнен с правого края целил в дальнюю девятку — шайба прошла в сантиметрах от штанги!
'16
Мурыгин появился на льду вместо Бобкова.
'16
Замена вратаря у «Авангарда».
'16
ГОЛ! Очередная ошибка «ястребов»! Емелин потерял шайбу в чужой зоне, в результате уфимцы выкатились два в два, и Солодухин с пятака расстрелял ворота Бобкова!
'15
ГОЛ! «Ястребы» провалились в обороне, пропустив выход два в два. Майоров сделал передачу в центр, а Кугрышев уверенно разобрался с Бобковым!
'13
Момент! Мартынов получил передачу на синей линии и зарядил в верхний угол — перекладина выручила уфимцев!
'12
ГОЛ! Чудинов поскользнулся и потерял шайбу. Майоров сделал скидку на Кугрышева, который из круга вбрасывания щёлкнул точно в ближний угол!
'11
Ткачёв выдержал паузу и прострелил вдоль ворот — Хохряков немного не дотянулся!
'10
Емелин! От синей линии щёлкнул в дальнюю девятку — Метсола выставил ловушку и забрал шайбу.
'9
Три в два выкатились «ястребы»! Зернов вошёл в зону и сделал перевод в центр, Широков отдал передачу дальше, но Михеев из убойной позиции не попал по шайбе!
'7
Чудинов сделал передачу под синюю линию, Зернов вошёл в зону, обыграл защитника и бросил в грудь Метсоле!
'6
Омичи провели позиционную атаку. Метсола справился с щелчком Чудинова.
'5
Хорошие скорости на первых минутах. Много бросков, есть небольшое преимущество у хозяев.
'4
Штанга! Уфимцы совершили перехват в чужой зоне, Жарков продвинулся вперёд, бросил верхом и попал в каркас ворот!
'3
Ткачёв! На скорости убежал от защитника и с левого края бросил по воротам — Бобков на месте.
'2
Затяжная атака Уфы. Арзамасцев освободился от опеки и с правого края бросил в сетку с внешней стороны.
'2
Михеев набрал скорость, вошёл в зону и бросил вверхний угол — Метсола блином среагировал.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Игорь Бобков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.