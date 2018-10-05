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Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
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Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
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Восьмая победа подряд: ЦСКА обыграл «Сибирь»

ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Новосибирская «Сибирь» проиграла московскому ЦСКА на своем льду в матче КХЛ. Эта победа стала для армейцев восьмой подряд. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
05 октября 15:30   |  закончен
Сибирь
Сибирь
0:2
ЦСКА
ЦСКА
0:1, 0:0, 0:1
Стадион «Сибирь», Новосибирск | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Денис Наумов  (Тольятти, Россия)
Пиганович2'
Пиганович2'
Демидов2'
Игнатович2'
командный штраф2'
Игнатович2+2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Шалунов
Карнаухов2'
Робинсон2'
Науменков5+GM'
командный штраф2'
Романов2'
0:2Карнаухов
Пашнин2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'60
ЦСКА обыгрывает «Сибирь»! Для московских «армейцев» сегодняшняя победа становится восьмой подряд. Ларс Юханссон увозит из Новосибирска «сухарь». На этом трансляцию завершаем. До новых встреч на хоккее!
'60
Прозвучала сирена! Матч завершён!
'59
А вот Игнатович получил «2+2». ЦСКА будет играть в большинстве.
'59
Пашнин получил две минуты штрафа за грубость.
'59
Игнатович и Пашнин проводят боксёрский поединок в рамках хоккейного!
'58
Сибирь находит в себе силы переводить игру в зону соперника. Попытки бросков по воротам гости успешно для себя блокируют.
'57
Морозов видел Дугина одного у дальней штанги ворот гостей, но передачу не исполнил!
'56
Не получилось затолкать шайбу в ворота Юханссона! Успел голкипер ЦСКА щитки подсунуть близко к шайбе.
'55
Телегин отвоевал шайбу за воротами, отдал на пятак, Хансен в упор бросил — Красиков сейванул!
'54
В полном составе новосибирцы. ЦСКА в своём большинстве сильно не настаивал.
'53
Слепышев в касание из левого круга вбрасывания щёлкнул — выше ворот шайба пролетела!
'52
Малый штраф для «Сибири» за задержку игры.
'52
Арбитр указал на центр — хороший гол!
'52
Пробует «Сибирь» зацепиться за офсайд в этой голевой атаке соперника. Тренерский запрос хозяев на просмотр этого эпизода.
'52
ГОЛ! Быстрая «армейская» атака с ходу с пасом Окулова на дальнюю штангу, а Карнаухов опередил защитника и замкнул эту комбинацию!
'51
Красиков зафиксировал шайбу после наброса от синей линии, Чмыхов отскока шайбы от щитков вратаря не дождался.
'50
Гости в меньшинстве отыграли. Смотрим на действия команд в формате «5 на 5».
'49
Нестеров выиграл борьбу за шайбу у борта. «Сибирь» вновь начинает от своих ворот атаку.
'48
Ещё одно удаление в матче. Продолжают «армейцы» греть скамейку штрафников. Романов двинул клюшкой по лицу Шашкова.
'47
Всё в порядке с голкипером «Сибири». Игра возобновилась.
'46
Красиков вышел из ворот на встречу с шайбой и столкнулся с Капризовым! Судья игру остановил, заметив повреждение у вратаря.
'46
И ещё одно большинство «Сибири» прошло вхолостую.
'45
Андронов блокировал мощный бросок от синей линии! Шайба до ворот не долетела.
'44
Нарушение численного состава у гостей. Ещё две минуты для хозяев на игру в формате «5 на 4».
'44
В полном составе столичные «армейцы». Не смогли сибиряки использовать свой большой шанс.
'43
Воробей выбрался на оперативный простор и бросил по воротам ЦСКА с хорошей позиции — мимо цели!
'42
Пока не держится шайба у хозяев в зоне нападения.
'41
Третья двадцатиминутка встречи стартовала! У новосибирцев почти три минуты на попытки реализовать лишнего.
'40
Вторые двадцать минут матча истекли! Без изменений в счёте — прежние 0:1 на табло. У «Сибири» после перерыва будет ещё три минуты игры против неполного состава ЦСКА.
'40
Закрепились! После розыгрыша Казаков бросил по воротам под острым углом — Юханссон на месте.
'39
Пока сибиряки не могут закрепиться в зоне соперника.
'38
Науменков наказан большим штрафом за удар клюшкой. Пять минут ЦСКА в меньшинстве играть.
'38
Проброс у ЦСКА после неудачного начала атаки.
'37
Робинсон остро на пятак отдавал, Григоренко уже был готов к подправлению, но его клюшку новосибирские защитники подбили.
'36
Ожесточённая борьба за шайбу в углах площадки, всё на грани фола. Судьи во втором периоде более лояльны.
'34
Выиграли новосибирцы борьбу за шайбу у лицевого борта, но на передачу на пятак никто из хозяев не откликнулся.
'33
Затяжная атака «армейцев» завершилась одним неточным броском от синей линии.
'32
Логинову помогли докатиться до лавки. Возобновилась наша встреча.
'32
Логинову досталось в борьбе за шайбу у борта. Доктор «Сибири» на льду.
'31
А вот теперь уже голкипер ЦСКА весь в работе! Шашков с ползоны натянул кистевой бросок — ловушка Юханссона шайбу примагнитила!
'31
Перехватил Демидов шайбу в зоне соперника, но проверить Юханссона не получилось!
'30
Григоренко на синюю линию отпасовал, а Нестеров, накатившись, мощно зарядил — Красиков надёжен в створе ворот.
'29
Более вязкий хоккей пошёл во втором периоде. Остановок в игре также прибавилось.
'28
Карнаухов из-за ворот на пятак хозяев шайбу скидывал, но Толчинский остался без броска в упор.
'27
Хороший выход из обороны в атаку получился у новосибирцев, но Пешехонову не дали сделать пас под бросок от борта в центр зоны соперника.
'26
Михайлов с неудобной руки бросал низом по воротам ЦСКА — неопасно.
'25
Не прошла обостряющая передача на пятак гостей у Михайлова в атаке «Сибири» с ходу.
'24
Красиков красиво ловушкой шайбу забрал после броска Карнаухова.
'24
Не легла шайба на крюк клюшки у Григоренко при попытке бросить с пятака!
'23
В полном составе ЦСКА. Не удалось сибирякам напрячь оборону соперника в последние две минуты игры.
'22
Прострельная передача Шарова через пятак не нашла адресата! А после этого москвичи шайбу выбросили за синюю линию.
'21
Робинсон удалён у гостей. Первая возможность у «Сибири» проверить свои спецбригады большинства.
'21
Второй период встречи начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Заброшенная шайба в большинстве в исполнении Шалунова позволяет московским «армейцам» захватить лидерство в счёте — 0:1 на табло.
'20
Казаков делал передачу на синюю линию, но Логинов шайбу не принял. Вновь без броска по воротам осталась «Сибирь».
'20
А вот в атаке ЦСКА Красикову пришлось потрудиться. Прижал шайбу голкипер после того, как та отскочила на пятак.
'19
Провели хозяева смену в зоне нападения, но до броска по воротам дело не довели.
'18
Не удалось «Сибири» через центр раскатиться в атаку, защитный редут ЦСКА на своей синей линии сработал надёжно.
'17
Григоренко с пятака не попал в ворота «Сибири»! Зевнули хозяева в обороне.
'16
Дугин под острым углом в борьбе с защитником ЦСКА бросал по воротам — голкипер на месте.
'15
Пару хороших хитов от сибиряков в чужой зоне! Настрой у хозяев на «армейцев» запредельный, что, впрочем, неудивительно.
'13
Дугин со своей зоны разогнал атаку новосибирцев, сделал вираж за чужими воротами, но закатить шайбу в ближний угол створа не удалось — там щиток Юханссона стал преградой!
'12
Наброс от синей линии на ворота хозяев, Телегин прокатил в этот момент мимо вратаря, но тому это не помешало шайбу поймать.
'11
Вратарский блин помог Юханссону парировать бросок в касание с ползоны! Хорошую позиционную атаку провела «Сибирь».
'10
Игнатович и Карнаухов сцепились у борта. По малому штрафу за грубость выписали судьи обоим игрокам.
'10
Выстояли новосибирцы в этом меньшинстве.
'9
Шалунов со своей точки бросал — Красиков на этот раз был готов! А после Нестеров пальнул от синей линии — вновь вратарь хорош!
'8
И опять сибиряки не будут играть в полном составе. Демидов придержал соперника — малый штраф выписан.
'8
ГОЛ! Передача Капризова к дальней штанге, а оттуда Шалунов с кистей послал шайбу в ближний угол ворот! Красиков не успел переместиться.
'7
У Григоренко не получился бросок с ходу, шайба докатилась до пятака, но успели хозяева зачистить пространство у своих ворот.
'6
Пиганович вновь отправляется на скамейку штрафников. Ещё одно численное преимущество для ЦСКА.
'6
Слепышев с пятака едва не протолкнул шайбу в цель, успели ему поднять клюшку!
'6
Ещё один бросок от Шалунова — по щиткам голкипера! В полном составе «Сибирь».
'5
Шалунов в касание щёлкнул по воротам — шайба в ловушке Красикова!
'5
Нестеров от синей линии зарядил, никаких помех не было у вратаря, шайбу поймал без проблем.
'4
Первое удаление в игре. Пиганович отправился в штрафной бокс. ЦСКА получает большинство.
'4
Окулов и Григоренко угрожали своими бросками воротам «Сибири», но Красиков справился в створе!
'3
Романцев от левого борта простреливал через пятак ЦСКА — замкнуть некому на дальней штанге!
'2
Момент у ворот москвичей! Потеряли гости шайбу в своей зоне, прошёл бросок Шарова с ползоны — перекладина!
'1
Сразу по вратарям: Алексей Красиков — голкипер «Сибири», Ларс Юханссон — страж ворот ЦСКА.
'1
Стартовое вбрасывание в игре состоялось!
'0
Команды выстроились вдоль синих линий. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Сибирь» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.