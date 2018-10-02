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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! 3:0 в пользу СКА после 40 минут.
'39
Кручинин классной передачей разрезал оборону соперника! Барабанов в ближнем бою не сумел переиграть Беспалова.
'38
Якупов убежал по левому флангу и бросил в Беспалова! Наиль подобрал шайбу за воротами, вылез на пятак, но добить не дали защитники.
'37
Хорошее большинство для «Спартака» — было много бросков по воротам, но «армейцы» выстояли.
'36
Закрепились спартаковцы в чужой зоне. Гончаров щёлкнул со средней дистанции — Шестёркин выручил!
'35
'33
Ответ «Спартака»! Шестёркин среагировал на подставление клюшки Ганзла с пятака.
'32
Тихонов на пятаке подставил клюшку под наброс Гаврикова! Беспалов переместился и выловил шайбу в ловушку.
'31
Момент у СКА! Гусев ворвался в свободную зону, под углом вылез на воротам и бросил верхом — Беспалов выручил!
'30
Дацюк получил передачу на ход, вошёл в зону и бросил верхом — Беспалов блином среагировал.
'29
Косов! Вошёл в зону и щёлкнул в нижний угол — Шестёркин щитком отразил шайбу в сторону.
'28
'28
'28
Дацюк продавил защитника и вылез на пятак! Шайба отскочила к Гусеву, но Никита с трёх метров не сумел пробить Гудачека.
'27
«Армейцы» продолжают владеть шайбой. Не удаётся спартаковцам перехватить инициативу.
'26
'24
«Армейцы» провели затяжную атаку. Дергачёв сместился на правый край и прострелил на пятак, но там никого не оказалось.
'23
Кулик вылез на пятак и врезался в Шестёркина. Всё в порядке с хоккеистами, продолжается игра.
'22
Гавриков финтом обыграл защитника и со входа в зону бросил под перекладину — Гудачек среагировал!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу СКА после 20 минут. «Армейцы» дважды забили в большинстве — отличились Дацюк и Дергачёв. Спартаковцы ближе к перерыву создали несколько моментов, но не смогли пробить Шестёркина.
'19
«Армейцы» убежали три в три! Гусев вошёл в зону и сделал скидку в центр на Гаврикова, который в касание бросил по воротам — шайба прошла рядом со штангой.
'18
Трунёв вылез на пятак и подставил клюшку под бросок Кулика! Шестёркин был к этому готов.
'18
Уверенно «армейцы» провели меньшинство. Вернулся на лёд Плотников.
'17
Спартаковцы вывели на свободное пространство Кутейкина. Шестёркин среагировал на бросок от синей линии.
'16
'15
По броскам в створ преимущество у СКА — 11:3.
'14
Дыбленко! С ползоны бросил в верхний угол — Шестёркин плечом отразил шайбу.
'14
Отбились красно-белые. В полных составах продолжается игра.
'13
Дергачёв на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Гудачек переместился и отразил шайбу.
'12
'12
'11
'11
'11
'10
Спартаковцы провели атаку в меньшинстве! Кутейкин опасно бросил с правого края — шайба прошла рядом со штангой.
'9
'7
Ганзл выбрался на свободное пространство и щёлкнул низом — Шестёркин щитком зацепил шайбу!
'6
Момент у СКА! Барабанов на скорости объехал ворота и прострелил на пятак, но Гудачек среагировал на бросок Бывальцева в упор!
'5
Спартаковцы провели позиционную атаку, но дело до броска не дошло.
'4
«Армейцы» провели атаку левым флангом. Даугавиньш жёстко поставил корпус и оттеснил Плотникова от шайбы.
'3
Рукавишников подключился к атаке и бросил с левого края — Гудачек прикрыл ближний угол.
'2
Ли совершил рывок по правому флангу и с кистей бросил в дальнюю девятку — Гудачек забрал шайбу в ловушку.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «армейцы».
'0
Перед началом встречи прошла церемония, посвящённая известному спартаковцу Александру Кожевникову.
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Игорь Шестёркин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.