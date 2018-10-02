Курсы валют$ 65.35 (+0.359) 75.36 (+0.121)
Пенсионный советник
Москва: +7°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинКрылья Советов
2:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
17:00
Краснодар-2Химки
4:2
закончен
18:30
ТамбовАвангард К
3:1
закончен
Италия / Серия А
21:30
СампдорияСПАЛ
2:1
закончен
Испания / Примера
22:00
СельтаХетафе
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
22:00
БорнмутКристал Пэлас
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевЦСКА
1:2
закончен
17:00
ТракторДинамо М
1:0
закончен
18:30
ЙокеритХК Сочи
4:2
закончен
Лига чемпионов
19:55
Хоффенхайм Манчестер Сити
1:1
2 тайм
19:55
Ювентус Янг Бойз
2:0
2 тайм
22:00
Бавария Аякс
не начался
22:00
АЕК Афины Бенфика
не начался
22:00
Лион Шахтёр Д
не начался
22:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
22:00
Рома Виктория Пльзень
не начался
22:00
Манчестер Юнайтед Валенсия
не начался
Юношеская лига УЕФА
14:00
ЦСКА U19 Реал Мадрид U19
1:4
закончен
Англия / Кубок лиги
21:45
ЭвертонСаутгемптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивНефтехимик
2:4
3 период
19:30
ВитязьАвангард
0:3
перерыв
19:30
СпартакСКА
0:3
перерыв
Еврокубок
19:00
Ритас Уникаха
online
20:00
Галатасарай Андорра
online
20:00
Црвена Звезда Ратиофарм Ульм
online
21:00
Альба Тофаш
online
21:00
Ассеко Локомотив-Кубань
online
21:45
Валенсия АСВЕЛ
не начался
Лига чемпионов
19:55
ПСЖ Црвена Звезда
не начался
19:55
Локомотив М Шальке-04
не начался
22:00
Атлетико М Брюгге
не начался
22:00
Боруссия Д Монако
не начался
22:00
Тоттенхэм Хотспур Барселона
не начался
22:00
ПСВ Эйндховен Интер М
не начался
22:00
Наполи Ливерпуль
не начался
22:00
Порту Галатасарай
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарМеталлург Мг
не начался
12:30
АдмиралАвтомобилист
не начался
16:30
БарысЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
02:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
Еврокубок
18:00
Фрапорт Скайлайнерс Ауксилиум Торино
не начался
20:00
Зенит Тюрк Телеком
не начался
20:00
Морнар УНИКС
не начался
21:30
Брешия Монако
не начался
21:30
Лимож Цедевита
не начался
21:30
Доломити Энергия Партизан
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Спартак СКА

КХЛ. «Спартак» в Москве проигрывает СКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Спартак» — СКА

Московский «Спартак» на своем льду принимает петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
02 октября 19:30   |  перерыв
Спартак
Спартак
0:3
СКА
СКА
0:2, 0:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
Кулик2'
командный штраф2'
Осипов2'
Даугавиньш2+10'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Дацюк
0:2Дергачёв
Плотников2'
0:3Гавриков
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'40
Перерыв! 3:0 в пользу СКА после 40 минут.
'39
Кручинин классной передачей разрезал оборону соперника! Барабанов в ближнем бою не сумел переиграть Беспалова.
'38
Якупов убежал по левому флангу и бросил в Беспалова! Наиль подобрал шайбу за воротами, вылез на пятак, но добить не дали защитники.
'37
Хорошее большинство для «Спартака» — было много бросков по воротам, но «армейцы» выстояли.
'36
Закрепились спартаковцы в чужой зоне. Гончаров щёлкнул со средней дистанции — Шестёркин выручил!
'35
Удаление у СКА. Плотников за толчок клюшкой отправился на скамейку штрафников.
'33
Ответ «Спартака»! Шестёркин среагировал на подставление клюшки Ганзла с пятака.
'32
Тихонов на пятаке подставил клюшку под наброс Гаврикова! Беспалов переместился и выловил шайбу в ловушку.
'31
Момент у СКА! Гусев ворвался в свободную зону, под углом вылез на воротам и бросил верхом — Беспалов выручил!
'30
Дацюк получил передачу на ход, вошёл в зону и бросил верхом — Беспалов блином среагировал.
'29
Косов! Вошёл в зону и щёлкнул в нижний угол — Шестёркин щитком отразил шайбу в сторону.
'28
Беспалов вышел вместо Гудачека.
'28
Замена вратаря у «Спартака».
'28
Дацюк продавил защитника и вылез на пятак! Шайба отскочила к Гусеву, но Никита с трёх метров не сумел пробить Гудачека.
'27
«Армейцы» продолжают владеть шайбой. Не удаётся спартаковцам перехватить инициативу.
'26
ГОЛ! Плотников вылез из-за ворот, выдержал паузу и сделал передачу на Гаврикова, который с ползоны зарядил точно в угол — Гудачек не успел среагировать!
'24
«Армейцы» провели затяжную атаку. Дергачёв сместился на правый край и прострелил на пятак, но там никого не оказалось.
'23
Кулик вылез на пятак и врезался в Шестёркина. Всё в порядке с хоккеистами, продолжается игра.
'22
Гавриков финтом обыграл защитника и со входа в зону бросил под перекладину — Гудачек среагировал!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу СКА после 20 минут. «Армейцы» дважды забили в большинстве — отличились Дацюк и Дергачёв. Спартаковцы ближе к перерыву создали несколько моментов, но не смогли пробить Шестёркина.
'19
«Армейцы» убежали три в три! Гусев вошёл в зону и сделал скидку в центр на Гаврикова, который в касание бросил по воротам — шайба прошла рядом со штангой.
'18
Трунёв вылез на пятак и подставил клюшку под бросок Кулика! Шестёркин был к этому готов.
'18
Уверенно «армейцы» провели меньшинство. Вернулся на лёд Плотников.
'17
Спартаковцы вывели на свободное пространство Кутейкина. Шестёркин среагировал на бросок от синей линии.
'16
Удаление у СКА. Плотников придержал соперника клюшкой.
'15
По броскам в створ преимущество у СКА — 11:3.
'14
Дыбленко! С ползоны бросил в верхний угол — Шестёркин плечом отразил шайбу.
'14
Отбились красно-белые. В полных составах продолжается игра.
'13
Дергачёв на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Гудачек переместился и отразил шайбу.
'12
Удаление у «Спартака». Даугавиньш ударил в голову Рукавишникова и получил 2+10.
'12
ГОЛ! «Армейцы» закрепились в чужой зоне. Бывальцев бросил с правого края — Гудачек отбил шайбу перед собой, а Дергачёв оказался самым расторопным на добивании!
'11
Спартаковцы продолжат играть в меньшинстве. Осипов придержал Якупова.
'11
ГОЛ! Классно разыграли «армейцы»! Якупов сделал передачу на синюю линию, Херсли тут же отдал на Гусева, тот прострелил вдоль ворот, а Дацюк на дальней штанге поразил цель!
'11
Спартаковцы остались втроём на 23 секунды! Нарушение численного состава усмотрели арбитры.
'10
Спартаковцы провели атаку в меньшинстве! Кутейкин опасно бросил с правого края — шайба прошла рядом со штангой.
'9
Удаление у «Спартака». Кулик за подножку против Дацюка получил малый штраф.
'7
Ганзл выбрался на свободное пространство и щёлкнул низом — Шестёркин щитком зацепил шайбу!
'6
Момент у СКА! Барабанов на скорости объехал ворота и прострелил на пятак, но Гудачек среагировал на бросок Бывальцева в упор!
'5
Спартаковцы провели позиционную атаку, но дело до броска не дошло.
'4
«Армейцы» провели атаку левым флангом. Даугавиньш жёстко поставил корпус и оттеснил Плотникова от шайбы.
'3
Рукавишников подключился к атаке и бросил с левого края — Гудачек прикрыл ближний угол.
'2
Ли совершил рывок по правому флангу и с кистей бросил в дальнюю девятку — Гудачек забрал шайбу в ловушку.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли «армейцы».
'0
Перед началом встречи прошла церемония, посвящённая известному спартаковцу Александру Кожевникову.
'0
Стартовые вратари: Юлиус Гудачек — Игорь Шестёркин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.