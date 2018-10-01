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Салават Юлаев ЦСКА

КХЛ. «Салават Юлаев» в Уфе проигрывает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
01 октября 17:00   |  1 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:2
ЦСКА
ЦСКА
0:2
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия), Сергей Кулаков  (Тверь, Россия)
Панин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Толчинский2'
0:1Скотт
0:2Шалунов
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'17
«Армейцы» активно идут в прессинг. Не удаётся уфимцам перейти в позиционное нападение.
'16
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 9:7.
'15
Сергеев! Подключился к атаке и щёлкнул в дальний угол — шайба просвистела рядом со штангой!
'14
ГОЛ! Прошла длинная передача вперёд, Попов вошёл в зону и прострелил на Толчинского, тот доставил шайбу на пятак, а Шалунов поразил полупустые ворота.
'13
Жарков! Резко сместился на правый край и с разворота бросил в дальний угол — промах!
'12
Скоростная атака прошла у «Салавата»! Основин по центру вылез на ворота и бросил в Юханссона!
'11
ГОЛ! «Армейцы» сразу закрепились в чужой зоне. Григоренко сделал передачу за ворота, Капризов прострелил в центр, а Скотт в касание бросил в угол!
'11
Удаление у «Салавата». Панин в борьбе у борта придержал Скотта.
'9
Марченко набросил от синей линии! Шайба заметалась на пятаке, но Телегину не дали добить.
'8
ЦСКА в полном составе. Вернулся на лёд Толчинский.
'8
Ткачёв вырезал диагональ на Бурдасова, который с острого угла не попал по воротам.
'7
Первая минута прошла без бросков. Не удаётся уфимцам закрепиться в чужой зоне.
'6
Удаление у ЦСКА. Толчинский активно пошёл в отбор и заплёл ноги Жаркову.
'5
Телегин поборолся за воротами и прострелил на пятак! Партнёрам не удалось замкнуть.
'5
Панин сделал перевод вдоль синей линии на Ларсена, который зарядил по воротам — Юханссон щитком среагировал.
'4
Терещенко подключился к атаке и нанёс бросок с ползоны! Юханссон на месте.
'3
Ткачёв соверши рывок по левому флангу, попытался вылезти на ворота, но Марченко выбил у него шайбу.
'2
«Армейцы» активно прессингуют соперника. Игра идёт в зоне «Салавата».
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли уфимцы.
'0
Стартовые вратари: Юха Метсола — Ларс Юханссон.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.