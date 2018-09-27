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Вторая часть дерби: ЦСКА обыгрывает «Спартак». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Спартак»

Московский хоккейный ЦСКА принимает столичный «Спартак» в матче КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
27 сентября 19:30   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
2:0
Спартак
Спартак
1:0, 1:0
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1:0Григоренко
Скотт2'
2:0Григоренко
Слепышев2'
Дальбек2'
Науменков2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Гончаров2'
Кутейкин2'
Гончаров2'
командный штраф2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Перерыв! 2:0 в пользу ЦСКА после 40 минут. Григоренко забил по голу в каждом из периодов. Посмотрим, чем ответит команда Вадима Епанчинцева после перерыва.
'40
Карсумс опасно атаковал с центра зоны после прострела партнёра! Защитник принял бросок на себя.
'39
Капризов с левого края вошёл в зону и сделал передачу в центр, Вей бросил чуть выше перекладины!
'38
Без моментов прошло большинство для «Спартака». Вернулся на лёд Науменков.
'37
Спартаковцы долго держат шайбу в чужой зоне, но нет бросков по воротам.
'36
Удаление у ЦСКА. Науменков нарушил правила в борьбе с Никонцевым.
'36
Хансен! Вылез на пятак и нанёс бросок с острого угла — Гудачек был начеку.
'35
По броскам в створ преимущество у «Спартака» — 11:10.
'34
Калинин вошёл в зону, качнул Кутейкина и бросил в ближний угол — шайба прошла рядом со штангой!
'33
Звено Хохлачёва провело позиционную атаку, но не дошло дело до броска.
'32
Опасно! Дальбек, выскочив со скамейки штрафников, получил передачу на ход, убежал один на один и бросил в штангу!
'32
Отбились красно-синие. В полном составе ЦСКА.
'32
Зубов опасно бросил с ползоны — шайба прошла чуть выше девятки.
'31
Спартаковцы закрепились в чужой зоне. Сорокин справился с броском Кутейкина, а Максвеллу не удалось добить с пятака.
'30
Удаление у ЦСКА. Дальбек у борта заплёл ноги Зубову.
'30
Кутейкин покатил в атаку, но не заметил, что партнёр уже в зоне соперника — офсайд.
'29
Проброс у «Спартака». Без права на смену у красно-белых.
'29
ЦСКА в затяжной атаке. Успевают хозяева и меняться за счёт ближней скамейки, а вот гости терпят в обороне долго одним звеном.
'28
Ганзл в ближний угол ворот простой для «армейского» вратаря бросок нанёс — шайба парирована.
'27
Как-то невнятно спартаковцы провели эти две минуты при игре в одного лишнего.
'26
Андронов запустил шайбу через всю площадку. Пошла вторая минута большинства гостей.
'25
Сорокин легко отбил шайбу после дальнего щелчка Гончарова.
'25
Слепышев дарит «Спартаку» численное преимущество.
'24
ГОЛ! Вновь Григоренко из правого круга вбрасывание в касание пальнул — шайба теперь уже выбрала ближний угол ворот! Дубль Михаила!
'24
Нарушение численного состава у «Спартака». Зубов будет отбывать командный штраф. В формате «4 на 3» поиграют команды.
'24
Шалунов в центр зоны соперника шайбу скинул, бросок Окулова блокировали!
'23
Стычка у ворот гостей. Гончаров и Скотт удалены за грубость — обоюдный штраф.
'22
Взаимные потери шайбы у команд. А после проброс приключился уже у «Спартака».
'21
Непонятная передача хозяев из своей зоны — получился проброс.
'21
Карсумсу не удалось замкнуть дальнюю штангу ворот ЦСКА — Науменков помешал!
'21
Второй период московского дерби начался!
'20
Первый период команды отыграли! «Армейцы» реализовали большинство после точного броска Григоренко — 1:0 на табло.
'20
Осипов от синей линии бросил, подставление Максвелла на пятаке — шайба прошла рядом со штангой ворот ЦСКА!
'19
Хохлачёв в атаке «Спартака» искал в центре Косова, но того накрыли при приёме шайбы.
'18
Скотт на спартаковский пятак низом отдавал, до Телегина шайба не дошла!
'17
Шалунов пересёк синюю линию соперника и бросил по воротам — мимо цели.
'16
Максвеллу не дали от левого борта уйти в центр зоны — атака гостей без броска.
'15
Даугавиньш в контратаке красно-белых оставил шайбу себе за спину под бросок Ганзлу — получилось у Робина точно во вратаря!
'14
Блокирован бросок Телегина — успел защитник «Спартака» выставить клюшку на пути шайбы.
'13
Гудачек знатно сейванул при опаснейшем добивании Слепышева с пятака!
'12
Капризов из-за ворот на пятак, Вей откликнулся, но ему помешали прицельно бросить в упор!
'11
Пару раз спартаковцы хитовали соперника у бортов. Проще сейчас ЦСКА заходит в зону нападения.
'10
Андронов подобрал шайбу у синей линии, сразу же щёлкнул по воротам — Гудачек на месте!
'9
ГОЛ! Бросок в касание исполнил Григоренко из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальнюю «девятку» ворот!
'8
Мощнейший бросок Шалунова от плеча — мимо! Расставились хозяева в зоне соперника.
'8
Второе удаление у «Спартака». Кутейкину открыта калитка штрафного бокса.
'7
У Капризова не получился бросок в касание после паса Вея.
'7
Слепышев покружил в зоне гостей, нашёл вариант бросить по воротам, но шайба не дошла до Гудачека.
'6
Телегин затащил шайбу в зону атаки через левый борт, но вот передача в центр не прошла.
'5
Прервали «армейцы» атаку соперника с ходу в средней зоне, шайба покинула площадку.
'4
Щелчок от синей линии по воротам ЦСКА — мимо!
'3
В полном составе «Спартак».
'3
Нестеров мощно зарядил в касание из правого круга вбрасывания, Скотт в этот момент прокатился мимо вратаря, но тот шайбу прижал под щитками!
'2
Пока хозяева не могут закрепиться в зоне соперника.
'1
Гончаров проиграл борьбу за шайбу у борта и нарушил правила. ЦСКА получает численное преимущество.
'1
Карсумс в первой же смене с кистей натянул кистевой бросок с ползоны — щитком Сорокин шайбу парировал!
'1
Стартовал наш ледовый поединок! По вратарям: Илья Сорокин — голкипер ЦСКА, Юлиус Гудачек — страж ворот «Спартака».
'0
Команды приглашены на лёд! Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.