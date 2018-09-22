- 222000 просмотров Погода в Москве с 21 по 28 сентября
- 189428 просмотров Пресс-конференция Хабиба и Конора перед боем за пояс UFC
- 142445 просмотров ЦСКА добыл ничью в матче с «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов
- 113874 просмотра Медведева одержала победу в короткой программе на турнире в Канаде
- 108450 просмотров В России появятся новые автомобильные номера
- 107000 просмотров Как Ангела Меркель публично оскорбила Терезу Мэй
- 105195 просмотров Киркоров и Басков извинились за клип «Ibiza» пародией на Канье Уэста
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'31
Пошла игра на встречных курсах! Обмен хорошими атаками, вратари сыграли надёжно.
'30
Локтионов в атаке хозяев сходу с кистей бросал в ближний верхний угол ворот — промах!
'29
Коваленко прессинговал защитника СКА, едва это не позволило вырулить на пятак с шайбой.
'28
'27
Коновалов неуверенно парировал шайбу перед собой после простого наброса от синей линии, но ярославские защитники зачистили пятак.
'26
Первые минуты этого периода СКА начал активно, но сейчас уже команды стали обмениваться атаками.
'25
Ярославцы долгую атаку провели. Алексеев настырно катил на пятак, но бросить по воротам ему «армейцы» не позволили.
'24
Бросок Елесина со входа в зону гостей блокирован — шайба от клюшки Гаврикова покинула пределы площадки.
'23
Плотников хороший бросок исполнил — вновь голкипер «Локомотива» шайбу парировал.
'22
В затяжной атаке СКА была нанесено два броска в створ — Коновалов справился с шайбой.
'21
Второй период встречи на «Арене-2000» стартовал!
'20
Сирена на перерыв! Первый осторожный период завершён — 0:0 на табло.
'20
Прошла шайба к дальней штанге после паса Кузьменко, Коновалов уже в падении помешал Прохоркину замкнуть!
'20
Небрежная передача от гостей, шайба покинула зону хозяев.
'19
Херсли мощно издали зарядил — шайба в ловушке Коновалова!
'18
'18
Прошла поперечная передача на Хафизуллина, бросок защитника СКА не стал голевым, помехой — вратарь.
'17
Красковский по левому борту закатился с шайбой в зону гостей, но не хватило ему тут поддержки партнёров.
'16
Несколько попыток питерцев зацепиться за шайбу в зоне соперника — неудачно.
'15
Аверин обокрал Херсли в зоне гостей, но после виража за воротами Егору не удалось закатить шайбу в ближний угол створа!
'14
Выиграли «армейцы» вбрасывание в чужой зоне, после этого Гусев резко бросил — перекладина!
'14
Обменялись команды пробросами. Чуть чаще стали возникать паузы в игре.
'13
Козун после оставления Елесина под острым углом щёлкнул — Шестёркин на месте.
'12
Кручинин передачей из-за ворот нашёл Коскиранту, Ярно с сопротивлением бросил с ползоны — щиток Коновалова шайбу отразил!
'11
Алексеев низом из-за ворот на пятак гостей отпасовал — некому бросить в упор!
'10
Бросок Херсли от синей линии, но шайба не дошла до ворот.
'10
Не вышла у «железнодорожников» атака сходу — положение вне игры.
'9
Провели питерцы позиционную атаку, пару набросов на ворота были не опасны.
'7
Немного игры без ворот. Ходит шайба из одной зоны в другую, но без острых ситуаций.
'6
Во втором половине большинства у ярославцев были проблемы с расположением в зоне соперника. Уже пошла игра в равных составах.
'5
Кронвалль от синей линии бросил кистями, Апальков был на пятаке, но это не помешало вратарю СКА справиться с шайбой.
'4
'4
Гавриков своим броском пытался огорчить свою бывшую команду, но голкипер не позволил этого сделать.
'3
Юртайкин смог выбраться на «армейский» пятак, но пробить Шестёркина не вышло!
'3
Коскиранта получил возможность бросить с пятака — Коновалов в игре!
'2
Козун из средней зоны разогнался, пересёк синюю линию атаки и бросил с кистей в ближний угол ворот — голкипер СКА шайбу парировал блином.
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Илья Коновалов против Игоря Шестёркина — такова вратарская дуэль нашей игры.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Локомотив» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.