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Салават Юлаев Сибирь

КХЛ. «Салават Юлаев» обыгрывает «Сибирь». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь»

Уфимский «Салават Юлаев» встречается с «Сибирью» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
18 сентября 17:00   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
2:1
Сибирь
Сибирь
1:0, 1:1
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Антон Лаврентьев  (Казань, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
1:0Кемппайнен
Майоров2'
2:0Бурдасов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Морозов2'
Дугин2'
Игнатович2'
2:1Первушин
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'38
Два подряд проброса у «юлаевцев».
'37
Основин пытался бросить с ползоны, но его накрыли новосибирские защитники.
'36
Контратака «Салавата» с выходом на ворота «два в одного», но передача Кугрышева на Умарка была не точна!
'35
Терещенко в касание от синей линии пальнул — выше сибирских ворот шайба пролетела.
'34
Контратака уфимцев с передачей Бурдасова в центр зоны соперника, но Хохряков бросил точно во вратаря!
'34
Бертран был на острие атаки «Сибири», но передача на него к пятаку ворот не прошла — голкипер вмешался!
'33
Игнатович перехватил шайбу в средней зоне, закатил за синюю линию соперника и мощно щёлкнул по воротам — Метсола безупречен в створе.
'32
Алексеев в направлении ворот хозяев шайбу протолкнул, Первушин там зацепиться за бросок не смог.
'31
Прошли мы экватор основного времени матча. Жарков подобрал шайбу у лицевого борта, а после бросал в ближний угол ворот «Сибири» — там вратарь.
'30
Гости пару раз забросили шайбу в зону соперника, но закрепиться там не смогли.
'29
В контратаке новосибирцев Романцев от левого борта бросил — Метсола надёжен.
'29
Назаревич мягкий наброс от синей линии на ворота сделал — шайба в ловушке Тейлора.
'28
Теперь уже «Салават Юлаев» долгую атаку провёл! Основин был выведен на бросок с хорошей позиции — промах!
'27
«Сибирь» в атаке. Дугин отметился броском, но здесь всё было просто для голкипера хозяев.
'26
ГОЛ! После выигранного вбрасывания в чужой зоне Савченко бросил по воротам, Метсола шайбу отбил, но не удержал у себя, а Первушин затолкал шайбу за линию створа!
'26
Основин от борта в центр зоны гостей отпасовал, но Хартикайнен до шайбы не дотянулся — нет момента у ворот Тейлора.
'25
Метсола щитком шайбу отразил после неплохого щелчка Лисина! Добить новосибирцы не смогли.
'24
Бросок Бертрана от правого борта блокирован — атака гостей сходу завершена на этом.
'23
Продолжают «юлаевцы» действовать на площадке с игровым преимуществом.
'22
ГОЛ! Ткачёв покатил шайбу на открытый угол ворот, Бурдасов с кистей попал в цель! Без вариантов для вратаря!
'21
Назаревич получил шайбу после входа в зону атаки, мощный бросок точным не вышел у защитника «Салавата».
'21
Второй период встречи начался!
'20
Сирена на перерыв прозвучала! Новосибирцы за период трижды удалилились, а уфимцы из этого извлекли одну заброшенную шайбу.
'20
Лисин с разворота бросил — выше ворот. Хозяева в полном составе.
'19
Метсола уже шайбу прижал после броска Шарова, после чего возникла толкотня на пятаке.
'19
Уфимцы в меньшинстве в контратаку покатили, но попались в офсайд.
'19
Бросок Морозова от синей линии, добивание Дугина после отскока шайбы от лицевого борта — Метсола на месте!
'18
Майоров за подножку наказан малым штрафом. Новосибирцы впервые в матче поиграют с численным перевесом.
'17
Тейлор поставил игру на паузу после броска Основина. Потолкались немного игроки у ворот, но судьи тут не стали применять штрафные санкции.
'17
Романцев с кистей бросал после входа в зону соперника — Метсола не дремал.
'16
Свистком арбитра прервана атака гостей — пас рукой зафиксирован.
'15
Это численное преимущество хозяева не реализовали.
'15
Красивую комбинацию расчертили уфимцы! Ларсен по чистому льду с ползоны бросал — прямо в голкипера!
'14
Умарк мощно с позиции защитника зарядил — блином Тейлор шайбу парировал к борту!
'13
И вновь поднята рука арбитра не в пользу гостей. Игнатович задержал соперника клюшкой — две минуты за это защитнику «Сибири».
'11
«Сибирь» провела позиционную атаку, но вся борьба в углах площадки, никаких разворотов к воротам Метсолы.
'10
ГОЛ! Кемппайнен на пятаке сыграл на добивании, протолкнув шайбу под щитками голкипера! Реализовали хозяева большинство на его исходе!
'8
Дугин удалён. Второе кряду удаление у гостей.
'7
Выстояли сибиряки в меньшинстве!
'7
Жарко на пятаке «Сибири»! Несколько бросков с добиваниями — шайба не идёт в створ гостей!
'6
Хартикайнену успели помешать замкнуть пустой угол ворот! Это Бодров из-за спины финна в обороне сыграл здорово.
'5
Морозов удалён в составе новосибирцев. Первое большинство для уфимцев в матче.
'4
«Салават Юлаев» два раза подряд пробросился.
'4
Терещенко броском от синей линии проверил Тейлова! Голкипер «Сибири» шайбу уверенно отразил.
'3
Ларсен завозился с шайбой в своей зоне, в итоге его обокрали! Шашков бросал в ближний угол ворот уфимцев — Метсола в игре!
'2
Опасная атака «Салавата» сходу, но вот последняя передача Ткачёва под бросок Основину была неудобной — шайба ушла за ворота!
'1
Стартовое вбрасывание в игре состоялось! Сегодня у нас легионерское противостояние вратарей: Юха Метсола против Дэнни Тейлора.
'0
Команды приглашены на лёд!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.