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Трансляция
С конца
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'20
Сирена на перерыв прозвучала! В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — 1:1.
'19
«Спартак» аккуратно проводит концовку периода в обороне, заметив, что «Автомобилист» с серьёзными намерениями катит в атаку.
'18
Шайба после рикошета от судьи неожиданно вылетела на пятак «Спартака», Чесалин подкараулил момент, но броском с неудобной руки не попал в ворота!
'17
Трунёв от борта бросил, щитками Коварж шайбу отбил перед собой, а Зубов при добивании попал в закругление ворот!
'16
Гончаров в ближний верхний угол ворот гостей пытался попасть при броске от правого борта — промах!
'15
Беспалов парировал дальний бросок, был шанс у Миловзорова на добивание, но ему клюшку успели подбить.
'14
Голышев хитро пытался выехать из-за ворот на пятак хозяев, но шайба ушла с крюка клюшки уральского нападающего!
'13
Лещенко свой выход из штрафного бокса знаменовал броском, но его успели блокировать.
'12
'11
'10
Шашков из-за ворот гостей на пятак больше на удачу пасовал, но там Коварж шайбу ловушкой без помех прижал ко льду.
'9
'8
Не зацепился Хохлачёв за шайбу на чужой синей линии — проброс для «Спартака».
'7
Шайба не задерживалась долго ни в одной из зон атак, а в итоге улетела за пределы площадки.
'6
Опасно шайба ходила через пятак москвичей, не хватило екатеринбуржцам завершающего точного броска.
'5
Опустели штрафные боксы команд. Смотрим на игру в формате «5 на 5».
'4
'4
Доус при добивании мог открывать счёт в матче, но не попал в створ ворот «Спартака»!
'3
'2
Кутейкин с кистей от синей линии несильно бросил по воротам — Коварж справился с шайбой без проблем.
'1
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Сразу по вратарям: Никита Беспалов — голкипер «Спартака», Якуб Коварж — последний рубеж «Автомобилиста».
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.