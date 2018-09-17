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Лидер в шоке: «Спартак» отыгрывается у «Автомобилиста». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Автомобилист»

Лидер Восточной конференции КХЛ в гостевом матче встречается с московским «Спартаком». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
17 сентября 19:30   |  перерыв
Спартак
Спартак
1:1
Автомобилист
Автомобилист
1:1
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Алексей Васильев  (Санкт-Петербург, Россия), Сергей Юдаков  (Москва, Россия)
Даугавиньш2'
1:1Ганзл
Лещенко2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Василевский2+2'
0:1Лямин
Лямин2'
Тимашов2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'20
Сирена на перерыв прозвучала! В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — 1:1.
'19
«Спартак» аккуратно проводит концовку периода в обороне, заметив, что «Автомобилист» с серьёзными намерениями катит в атаку.
'18
Шайба после рикошета от судьи неожиданно вылетела на пятак «Спартака», Чесалин подкараулил момент, но броском с неудобной руки не попал в ворота!
'17
Трунёв от борта бросил, щитками Коварж шайбу отбил перед собой, а Зубов при добивании попал в закругление ворот!
'16
Гончаров в ближний верхний угол ворот гостей пытался попасть при броске от правого борта — промах!
'15
Беспалов парировал дальний бросок, был шанс у Миловзорова на добивание, но ему клюшку успели подбить.
'14
Голышев хитро пытался выехать из-за ворот на пятак хозяев, но шайба ушла с крюка клюшки уральского нападающего!
'13
Лещенко свой выход из штрафного бокса знаменовал броском, но его успели блокировать.
'12
Тимашов удалён за подножку. Всё больше свободного пространства на льду. В формате «4 на 3» будут действовать команды.
'11
Обоюдное удаление в игре. Лещенко и Лямин пару минут передохнут на лавках штрафников.
'10
Шашков из-за ворот гостей на пятак больше на удачу пасовал, но там Коварж шайбу ловушкой без помех прижал ко льду.
'9
ГОЛ! Классная атака «Спартака»! Пару оставлений шайбы в зоне соперника, а далее Ганзл с ползоны хлёсткий бросок нанёс — получилось точно в цель с рикошетом от штанги!
'8
Не зацепился Хохлачёв за шайбу на чужой синей линии — проброс для «Спартака».
'7
Шайба не задерживалась долго ни в одной из зон атак, а в итоге улетела за пределы площадки.
'6
Опасно шайба ходила через пятак москвичей, не хватило екатеринбуржцам завершающего точного броска.
'5
Опустели штрафные боксы команд. Смотрим на игру в формате «5 на 5».
'4
ГОЛ! Классный бросок удался в касание Лямину от синей линии! Шайба залетела под перекладину ворот!
'4
Доус при добивании мог открывать счёт в матче, но не попал в створ ворот «Спартака»!
'3
Даугавиньш составы подравнял, двинув клюшкой по щиткам вратаря уже после свистка арбитра.
'2
Кутейкин с кистей от синей линии несильно бросил по воротам — Коварж справился с шайбой без проблем.
'1
Василевский наказан двойным малым штрафом за опасную игру. Большинство хозяев впереди.
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Сразу по вратарям: Никита Беспалов — голкипер «Спартака», Якуб Коварж — последний рубеж «Автомобилиста».
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.