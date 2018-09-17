Курсы валют$ 68.19 (+0.137) 79.44 (+0.412)
Пенсионный советник
Москва: +16°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
13:30
РомаКьево
2:2
закончен
16:00
ДженоаБолонья
1:0
закончен
16:00
ЮвентусСассуоло
2:1
закончен
16:00
УдинезеТорино
1:1
закончен
19:00
ЭмполиЛацио
0:1
закончен
21:30
КальяриМилан
1:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургЗенит
1:2
закончен
16:30
АнжиКраснодар
0:4
закончен
19:00
Спартак МАхмат
1:2
закончен
Испания / Примера
13:00
ЛеганесВильярреал
0:1
закончен
17:15
ЭспаньолЛеванте
1:0
закончен
19:30
ВальядолидАлавес
0:1
закончен
21:45
СевильяХетафе
0:2
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДМариуполь
1:3
закончен
17:00
ЗаряДинамо К
1:1
закончен
19:30
ЧерноморецЛьвов
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ВулверхэмптонБёрнли
1:0
закончен
18:00
ЭвертонВест Хэм Юнайтед
1:3
закончен
Франция / Лига 1
16:00
НантРеймс
0:0
закончен
18:00
БордоНим
3:3
закончен
22:00
МарсельГенгам
4:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерНюрнберг
1:1
закончен
19:00
ФрайбургШтутгарт
3:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарДинамо Р
2:4
закончен
13:30
СибирьТорпедо
2:3
закончен
14:00
БарысАк Барс
4:3 (Б)
закончен
14:30
Салават ЮлаевНефтехимик
1:3
закончен
Автоспорт / Формула-1
15:10
Гран-при Сингапура
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:30
УралРостов
не начался
Италия / Серия А
21:30
СПАЛАталанта
не начался
Испания / Примера
22:00
ЖиронаСельта
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралЦСКА
2:2
2 период
12:30
АмурДинамо Р
2:1
2 период
14:30
Куньлунь Ред СтарСлован
не начался
18:30
ЙокеритТрактор
не начался
19:30
СпартакАвтомобилист
не начался
19:30
ХК СочиМеталлург Мг
не начался
Лига чемпионов
19:55
Барселона ПСВ Эйндховен
не начался
19:55
Интер М Тоттенхэм Хотспур
не начался
22:00
Брюгге Боруссия Д
не начался
22:00
Монако Атлетико М
не начался
22:00
Ливерпуль ПСЖ
не начался
22:00
Црвена Звезда Наполи
не начался
22:00
Галатасарай Локомотив М
не начался
22:00
Шальке-04 Порту
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАвангард
не начался
17:00
Салават ЮлаевСибирь
не начался
19:00
ЛокомотивДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальСКА
не начался
19:00
ТорпедоАк Барс
не начался
19:30
Динамо МВитязь
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Адмирал ЦСКА

Армия во Владивостоке: ЦСКА обыгрывает «Адмирал». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» принимает московский ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
17 сентября 12:30   |  2 период
Адмирал
Адмирал
2:2
ЦСКА
ЦСКА
1:2, 1:0
Стадион «Фетисов-Арена», Владивосток | Судьи: Константин Оленин  (Москва, Россия), Виктор Гашилов  (Пермь, Россия)
1:1Бутузов
2:2
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Калинин
1:2Окулов
Пашнин2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'25
ГОЛ!
'24
Капризов! Получил передачу на ход, под углом выкатился на ворота, но не сумел переиграть Серебрякова в ближнем бою.
'23
«Армейцы» провели позиционную атаку. Серебряков справился с дальним броском Робинсона, а Григоренко после добивания бросил выше перекладины!
'22
Глазачев на фланге убежал от защитника и бросил с острого угла — Сорокин всё контролировал.
'21
Начался второй период!
'20
Звучит сирена, перерыв! 2:1 в пользу ЦСКА после 20 минут. В хорошем темпе идёт игра, «армейцы» владели преимуществом и создали много моментов. Но и «Адмирал» старается при первой возможности отвечать атакой на атаку.
'19
Выстояли «армейцы» в меньшинстве. Вернулся на лёд Пашнин.
'18
Не держится шайба у «Адмирала». Ничего опасного не удаётся создать хозяевам в большинстве.
'17
Удаление у ЦСКА, Пашнин толкнул на борт Яковлева.
'17
Москвичи провели затяжную атаку. Слепышев на фланге накрутил защитника и бросил с острого угла — Серебряков в сутолоке на пятаке забрал шайбу.
'16
Быстрая атака прошла у гостей. Окулов рванул в свободную зону и опасно бросил с ползоны! Шайба прошла рядом с девяткой.
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 9:5. Активнее выглядят гости.
'14
Слепышев выиграл борьбу за воротами и прострелил на пятак, но Шалунов из убойной позиции не попал по шайбе.
'13
ГОЛ! И тут же вновь вышли вперёд «армейцы»! Москвичи выиграли борьбу у борта, Окулов прорвался по правому флангу и с острейшего угла «прошил» Серебрякова — голкипер был не готов к броску!
'12
ГОЛ! Бутузов получил передачу на ход, красиво обыграл Пашнина, выкатился на ворота и уверенно переиграл Сорокина!
'11
Василий Стрельцов от борта набросил на пятак, но «армейцы» перехватили шайбу.
'10
ГОЛ! Массированная атака получилась у ЦСКА. Робинсон подобрал отскок, сместился на правый край и прострелил на пятак, а Калинин в касание переправил шайбу в сетку!
'9
«Три в два» убежали «армейцы»! Телегин от борта сделал перевод в центр, но Калинин бросил в грудь Серебрякову.
'8
Вихарев выиграл забег на скорость и с ползоны зарядил по центру ворот — Сорокин забрал шайбу!
'7
Выровнялась игра. «Адмирал» стал действовать активнее и чаще угрожать воротам Сорокина.
'6
Валуйский на скорости промчался по флангу и бросил из-под защитника — шайба прошла чуть выше девятки.
'5
Ответ «Адмирала»! Василий Стрельцов вошёл в зону и бросил из-под защитника — Сорокин щитком среагировал.
'4
«Армейцы» выиграли вбрасывание. Нестеров от синей линии пальнул по воротам — Серебряков забрал шайбу.
'3
Хансен поборолся и с левого края набросил на пятак — Слепышев рвался к шайбе, но немного не дотянулся.
'2
Вязкая борьба идёт в углу площадки на первых минутах. Темп невысокий.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Никита Серебряков — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Адмирал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 12:30 по московскому времени.