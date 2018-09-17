- 137950 просмотров Головкин проиграл Альваресу в поеднике за пояса WBC и WBA Super
- 137260 просмотров Умер актер из «Секретных материалов» Питер Донат
- 96732 просмотра Российский боец Олейник досрочно победил Ханта
- 93414 просмотров Лавров: силовой сценарий в Донбассе станет катастрофой для украинцев
- 85312 просмотров «Спартак» проиграл «Ахмату» в чемпионате России по футболу
- 81591 просмотр Ученица Тутберидзе не смогла выполнить исторический прыжок
- 73274 просмотра «Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в чемпионате России
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'25
'24
Капризов! Получил передачу на ход, под углом выкатился на ворота, но не сумел переиграть Серебрякова в ближнем бою.
'23
«Армейцы» провели позиционную атаку. Серебряков справился с дальним броском Робинсона, а Григоренко после добивания бросил выше перекладины!
'22
Глазачев на фланге убежал от защитника и бросил с острого угла — Сорокин всё контролировал.
'21
Начался второй период!
'20
Звучит сирена, перерыв! 2:1 в пользу ЦСКА после 20 минут. В хорошем темпе идёт игра, «армейцы» владели преимуществом и создали много моментов. Но и «Адмирал» старается при первой возможности отвечать атакой на атаку.
'19
Выстояли «армейцы» в меньшинстве. Вернулся на лёд Пашнин.
'18
Не держится шайба у «Адмирала». Ничего опасного не удаётся создать хозяевам в большинстве.
'17
'17
Москвичи провели затяжную атаку. Слепышев на фланге накрутил защитника и бросил с острого угла — Серебряков в сутолоке на пятаке забрал шайбу.
'16
Быстрая атака прошла у гостей. Окулов рванул в свободную зону и опасно бросил с ползоны! Шайба прошла рядом с девяткой.
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 9:5. Активнее выглядят гости.
'14
Слепышев выиграл борьбу за воротами и прострелил на пятак, но Шалунов из убойной позиции не попал по шайбе.
'13
'12
'11
Василий Стрельцов от борта набросил на пятак, но «армейцы» перехватили шайбу.
'10
'9
«Три в два» убежали «армейцы»! Телегин от борта сделал перевод в центр, но Калинин бросил в грудь Серебрякову.
'8
Вихарев выиграл забег на скорость и с ползоны зарядил по центру ворот — Сорокин забрал шайбу!
'7
Выровнялась игра. «Адмирал» стал действовать активнее и чаще угрожать воротам Сорокина.
'6
Валуйский на скорости промчался по флангу и бросил из-под защитника — шайба прошла чуть выше девятки.
'5
Ответ «Адмирала»! Василий Стрельцов вошёл в зону и бросил из-под защитника — Сорокин щитком среагировал.
'4
«Армейцы» выиграли вбрасывание. Нестеров от синей линии пальнул по воротам — Серебряков забрал шайбу.
'3
Хансен поборолся и с левого края набросил на пятак — Слепышев рвался к шайбе, но немного не дотянулся.
'2
Вязкая борьба идёт в углу площадки на первых минутах. Темп невысокий.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Никита Серебряков — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Адмирал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 12:30 по московскому времени.