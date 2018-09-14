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«Спартак» обыгрывает СКА в Петербурге. LIVE

Онлайн-трансляция матча СКА — «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ

В Санкт-Петербурге СКА принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14 сентября 19:30   |  3 период
СКА
СКА
0:1
Спартак
Спартак
0:1
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Павел Овчинников  (Орск, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
Карпов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Шашков
командный штраф2'
Ганзл2'
Хохлачёв2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'25
Ганзл освободил штрафной бокс! Гости в полном составе.
'25
Якупов сходу с ползоны бросал в сопротивлении с защитником — промах!
'24
Есть проблемы у «армейцев» по расположению в зоне соперника.
'23
Ганзл за подножку удалён. Второй малый штраф за игру для спартаковца.
'22
Спартаковцы уже пятёркой полевых игроков действуют на льду.
'22
Опасная контратака «Спартака»! Никонцев на дальнюю штангу отдал, Максвелл бросил, но Хелльберг успел переместиться к штанге!
'21
Гудачек с очередным дальним броском Херсли справился!
'21
Второй период встречи покатил! Полторы минуты ещё есть у СКА на попытки реализовать лишнего.
'20
Первый период команды отыграли! На перерыв «Спартак» уходит с лидерством по счёту — 0:1.
'20
Хохлачёв клюшку использовал, как барьер, а Плотников споткнулся — малый штраф спартаковцу за подножку.
'20
Кутейкин получил шайбу у синей линии, не стал искать никого передачей, а мощно пальнул по воротам — в створ хозяев шайба не полетела.
'19
Прохоркин бросал по центру зоны атаки, но защитник «Спартака» шайбу блокировал.
'18
Уже смотрим на игру в равных и полных составах.
'17
Хохлачёв на ложном замахе показал, что будет бросать по воротам, а сам тонко отдал на дальнюю штангу, но Филатов, как и все, поверил в прямой щелчок и замкнуть не смог!
'16
Пока не держится у москвичей шайба в зоне атаки, а уже минута большинства пролетела.
'15
Первое удаление в игре в составе СКА. Карпов малым штрафом наказан за задержку шайбы руками.
'14
В полном составе «Спартак»! Это меньшинство гости могут записать себе в актив.
'13
Косов не щадит себя, бросившись под шайбу после мощной атаки Токранова! А уже затем питерцы не смогли затолкать шайбу с пятака!
'12
Херсли хлёстко с кистей с ползоны бросал — Гудачек выручил свою команду! А после уже Патрик от плеча зарядил — голкипер и тут справился с шайбой!
'11
Ганзл удалён у гостей за подножку. Тяжёлые времена для москвичей наступают.
'11
Херсли, как из пушки зарядил от синей линии, Якупов подправить на пятаке не смог, а шайба прямиком прилетела в ловушку вратаря красно-белых!
'10
Взаимные потери шайбы в средней зоне, а после один из арбитров заметил нарушение численного состава у «Спартака». Командный штраф будет отбывать Карсумс.
'9
Гончаров зарядил от синей линии — безуспешно! Немного вязкий такой хоккей пошёл.
'8
Кручинин выкатился на бросковую позицию и исполнил — Гудачек эффектно ловушкой шайбу забрал!
'7
Если первые смены в игре СКА больше проводил времени в зоне нападения, то сейчас команды обмениваются атаками.
'6
Филатову не позволили выбраться на ворота, оттеснили его с шайбой к лицевому борту.
'5
Гончаров здорово сыграл на перехвате в хорошей атаке «армейцев»!
'4
Гудачек легко справился с дальним броском Рукавишникова. Атака СКА продолжилась, но в ней остроты у ворот больше не было создано.
'3
ГОЛ! Шальной бросок Кутейкина от синей линии, шайба на пятаке попала в конёк Шашкова, а после отрикошетила в ворота!
'2
Якупов в ближний угол ворот бросал кистями — Гудачек в корпус шайбу принял.
'1
Стартовое вбрасывание в игре состоялось! Сразу обращаем внимание на вратарей. Сегодня у нас легионерское противостояние: Магнус Хелльберг — голкипер СКА, Юлиус Гудачек — страж ворот «Спартака».
'0
Команды приглашены на лёд! Звучит Гимн Российской Федерации!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.