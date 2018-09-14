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Трансляция
С конца
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'25
Ганзл освободил штрафной бокс! Гости в полном составе.
'25
Якупов сходу с ползоны бросал в сопротивлении с защитником — промах!
'24
Есть проблемы у «армейцев» по расположению в зоне соперника.
'23
'22
Спартаковцы уже пятёркой полевых игроков действуют на льду.
'22
Опасная контратака «Спартака»! Никонцев на дальнюю штангу отдал, Максвелл бросил, но Хелльберг успел переместиться к штанге!
'21
Гудачек с очередным дальним броском Херсли справился!
'21
Второй период встречи покатил! Полторы минуты ещё есть у СКА на попытки реализовать лишнего.
'20
Первый период команды отыграли! На перерыв «Спартак» уходит с лидерством по счёту — 0:1.
'20
'20
Кутейкин получил шайбу у синей линии, не стал искать никого передачей, а мощно пальнул по воротам — в створ хозяев шайба не полетела.
'19
Прохоркин бросал по центру зоны атаки, но защитник «Спартака» шайбу блокировал.
'18
Уже смотрим на игру в равных и полных составах.
'17
Хохлачёв на ложном замахе показал, что будет бросать по воротам, а сам тонко отдал на дальнюю штангу, но Филатов, как и все, поверил в прямой щелчок и замкнуть не смог!
'16
Пока не держится у москвичей шайба в зоне атаки, а уже минута большинства пролетела.
'15
'14
В полном составе «Спартак»! Это меньшинство гости могут записать себе в актив.
'13
Косов не щадит себя, бросившись под шайбу после мощной атаки Токранова! А уже затем питерцы не смогли затолкать шайбу с пятака!
'12
Херсли хлёстко с кистей с ползоны бросал — Гудачек выручил свою команду! А после уже Патрик от плеча зарядил — голкипер и тут справился с шайбой!
'11
'11
Херсли, как из пушки зарядил от синей линии, Якупов подправить на пятаке не смог, а шайба прямиком прилетела в ловушку вратаря красно-белых!
'10
'9
Гончаров зарядил от синей линии — безуспешно! Немного вязкий такой хоккей пошёл.
'8
Кручинин выкатился на бросковую позицию и исполнил — Гудачек эффектно ловушкой шайбу забрал!
'7
Если первые смены в игре СКА больше проводил времени в зоне нападения, то сейчас команды обмениваются атаками.
'6
Филатову не позволили выбраться на ворота, оттеснили его с шайбой к лицевому борту.
'5
Гончаров здорово сыграл на перехвате в хорошей атаке «армейцев»!
'4
Гудачек легко справился с дальним броском Рукавишникова. Атака СКА продолжилась, но в ней остроты у ворот больше не было создано.
'3
'2
Якупов в ближний угол ворот бросал кистями — Гудачек в корпус шайбу принял.
'1
Стартовое вбрасывание в игре состоялось! Сразу обращаем внимание на вратарей. Сегодня у нас легионерское противостояние: Магнус Хелльберг — голкипер СКА, Юлиус Гудачек — страж ворот «Спартака».
'0
Команды приглашены на лёд! Звучит Гимн Российской Федерации!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.