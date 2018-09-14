Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'44
Кугрышев укрыл шайбу корпусом, сместился на левый край и прострелил вдоль ворот — партнёр не дотянулся.
'43
Умарк прорвался по центру и сделал перевод на левый край, Кемппайнен бросил в упор — Шарыченков выручил команду!
'42
Бурмистров с левого края вошёл в зону, качнул защитника и бросил в девятку — Кареев среагировал!
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 4:1 в пользу «Салавата» после 40 минут. Уфимцы во втором периоде упрочили своё лидерство, несмотря на то что казанцы больше владели шайбой и создали много моментов. У гостей есть ещё 20 минут, чтобы спасти игру.
'40
'40
'39
Казанцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Марков от синей линии щёлкнул по центру — Кареев на месте!
'39
'39
'37
Во втором периоде по броскам в створ равенство — 7:7.
'36
Яруллин подключился к атаке и щёлкнул с ползоны! Шайба прошла рядом с девяткой.
'35
'33
Не сбавляют обороты уфимцы. Много владеют шайбой хозяева в зоне атаки.
'32
'31
'30
Умарк сделал перевод в центр зоны на Ларсена, но датчанин попал в блок. Отбились казанцы.
'28
Батыршин получил передачу на синей линии и пальнул в нижний угол! Кареев без проблем зафиксировал шайбу.
'27
Азеведу заблокировал дальний Основина — шайба попала в лицо канадцу. Но вроде бы всё в порядке с Джастином.
'26
Секач укрыл шайбу корпусом, продавил защитника и вылез на пятак, но не сумел переиграть Кареева.
'25
Перехватили инициативу казанцы. Игра переместилась к воротам Кареева.
'24
Затяжную атаку провели казанцы. Зарипов атаковал с ползоны после перевода партнёра — шайба после рикошета ушла в сторону.
'23
Постма приложился от синей линии! Кареев выставил щиток и отразил шайбу.
'22
Бурдасов сместился на левый край, развернулся и прострелил на пятак — Шарыченков перехватил шайбу.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Салавата» после 20 минут. В равной борьбе прошёл первый период, но у уфимцев была лучше реализация моментов. У хозяев отличились Кадейкин и Ткачёв.
'19
По броскам в створ преимущество у «Ак Барса» — 10:9.
'18
'17
Хартикайнен с пятака пытался переправить шайбу в нижний угол — Шарыченков щитком спас команду.
'16
'15
Умарк красиво убрал Азеведу и с ползоны зарядил по воротам — Шарыченков намертво забрал шайбу.
'15
Уверенно уфимцы провели две минуты в меньшинстве. Вернулся на лёд Терещенко.
'14
Кемппайнен перехватил передачу на пятак и выбросил шайбу из зоны. Не идёт большинство у казанцев.
'13
'12
Казанцы перешли в позиционную атаку и около минуты провели в чужой зоне. Без моментов у ворот Кареева.
'11
Малыхин! По центру вошёл в зону и резко бросил из-под защитника — Кареев блином отразил шайбу.
'10
'8
Терещенко! Прошёл по центру и от красной линии щёлкнул в верхний угол — Шарыченков без проблем забрал шайбу.
'7
Отбились уфимцы. Вернулся на лёд Осипов.
'7
Ещё момент! Галимов на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Кареев переместился и отразил шайбу.
'6
Опасно! Клинкхаммер оказался один на пятаке, развернулся и с неудобной руки бросил верхом — шайба прошла чуть выше девятки!
'5
'4
Не держится шайба у «Салавата». Гости активно проводят стартовые минуты.
'3
Момент у «Ак Барса»! Прошла длинная передача вперёд, Азеведу убежал один на один и бросил верхом — Кареев ловушкой отразил шайбу!
'2
Казанцы совершили перехват и провели быструю атаку. Зарипов вошёл в зону и сделал перевод в центр, но бросок Постмы был заблокирован.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Андрей Кареев — Александр Шарыченков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.