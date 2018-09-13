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Авангард Металлург Мг

КХЛ. «Авангард» в Омске принимает «Металлург». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Металлург»

Омский «Авангард» на своем льду принимает магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
13 сентября 19:30   |  2 период
Авангард
Авангард
0:1
Металлург Мг
Металлург Мг
0:0, 0:1
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха | Судьи: Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
Деарне2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Тимкин2'
Мозякин2'
0:1Мозякин
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'33
Зернову немного не хватило, чтобы укатить на рандеву с вратарём! Всё-таки догнали его уральские защитники.
'32
Широков искал своей передачей Михеева у ворот, но того магнитогорцы стерегли внимательно.
'31
Вольски долго улучшал позицию для броска, в итоге ушел под острый угол и возможность упустил.
'30
Калетник бросил несильно по воротам — Бобков в ловушку шайбу забрал без видимых проблем.
'30
Варфоломеев доставил шайбу на хозяйский пятак, Бобков её не прижал, но добавить у гостей было некому!
'29
ГОЛ! Мозякин закатил в зону соперника и мощно бросил — шайба залетела в дальний угол ворот!
'28
Деарне оставил «ястребов» в меньшинстве — подножка зафиксирована.
'28
Мозякин в контратаке гостей пустил Эллисона в прорыв, тот докатил до ворот, но с неудобной руки не попал в створ!
'27
Отличный первый пас от Бобкова привёл к быстрой атаке «Авангарда», но вот бросок Семёнова был блокирован!
'27
Семёнов от правого борта бросал в дальний угол ворот — Кошечкин блином шайбу отразил в сторону!
'26
Варфоломеев не принял шайбу на синей линии соперника — отложен выход на ворота Бобкова!
'25
Мозякин в атаке «Металлурга» сходу не попал в ближний угол ворот при броске с ползоны!
'24
Не прошла передача на Калетника, который здорово открывался на чужом пятаке.
'23
Вновь омичи не реализовали лишнего.
'22
Выбросили шайбу гости из своей зоны после неудачного входа от Зернова.
'21
Деарне не смог сыграть на добивании после того, как шайба отскочила на пятак от вратаря!
'21
Мозякин удалён за подножку. Штраф Сергея — это редчайшее событие КХЛ!
'21
Второй период матча начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период у нас получился безголевым. Чуть больше бросали омичи по воротам, но текущая нулевая ничья — закономерный результат.
'20
Манукян пересёк синюю линию гостей и бросил по воротам — Кошечкин в створе не ошибся.
'19
Язьков с разворота с острого угла бросал — голкипер «Авангарда» на месте!
'18
Не разобрались омичи на входе в зону нападения — положение вне игры.
'17
Вольски теперь уже после смещения в центр щёлкал, но до ворот хозяев шайба не долетела.
'16
Широков от левого борта ушел в центр зоны соперника, с кистей бросил, но попал шайбой в Бирюкова!
'15
В атаке «Авангарда» Петров едва не сыграл на добивании! Кошечкин уже был отыгран в этом моменте.
'14
Медведев помешал Вольски бросить по чистому льду после паса от лицевого борта.
'13
Кошечкин и Бобков по одному спасению записали в свой актив после того, как команды обменялись атаками сходу.
'12
Мозякин из-за ворот на чужой пятак отдал, там неожиданно для всех оказался Рылов, но бросок защитника «сталеваров» был блокирован!
'11
В полном составе «Металлург»! По-прежнему «Авангард» в этом сезоне без заброшенных шайб в большинстве.
'11
Покка бросал, Деарне добивал — шайба в гостевую цель не идёт!
'10
Зернов пытался прорваться по центру зоны атаки между двух защитников, но его остановили, уложив на лёд.
'9
Тимкин в штрафном боксе за атаку игрока, не владеющего шайбой.
'9
Тимкин не попал по шайбе, а ведь угол ворот хозяев был открыт!
'8
Обмениваются команды атаками, но зачастую — без бросков в створ ворот.
'7
Ольшанский в касание от синей линии пальнул, но шайба до ворот «Авангарда» не добралась.
'6
«Магнитка» не смогла подловить соперника на пересменке! Пас под чужую синюю линию не прошёл — проброс.
'5
Березин в позиционной атаке омичей мягко с кистей бросил от синей линии — Кошечкин шайбу между щитков прижал.
'4
Галимов щелкнул в ближний угол ворот «Металлурга», но там голкипер и располагался.
'3
Бобков парировал шайбу после дальнего броска Тимкина. С вратарями команд мы уже познакомились.
'2
«Авангард» покружил по зоне соперника. Наброс на ворота гостей состоялся, Кошечкин с шайбой не встретился.
'1
Стартовал наш матч!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Авангард» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.