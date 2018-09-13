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Трансляция
С конца
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'42
Бергстрём набросил с левого края, Йюнге пошёл добивать на пятак, но гости отбились.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 3:1 в пользу «Автомобилиста» после 40 минут. В равной борьбе прошёл второй период. Были моменты у челябинцев, но они ими не воспользовались, а гости укрепили своё преимущество, забив в большинстве.
'40
«Трактор» в полном составе.
'40
Гости продолжают контролировать шайбу в чужой зоне. Последняя минута периода пошла.
'39
'38
'38
'36
Момент! Бергстрём набросил от синей линии, Йюнге добивал с пятака, но Коварж выловил шайбу в нижнем углу.
'35
Три в два выкатились гости! Белоусов бросил в упор после перевода Секстона — Судницин в красивом броске спас челябинцев!
'34
Во втором периоде по броскам в створ равенство — 6:6.
'33
Челябинцы забрали шайбу и перевели игру в чужую зону. Но мало бросков по воротам.
'32
Литовченко! С ползоны целил в дальнюю девятку — шайба прошла чуть выше цели.
'31
Уверенно провели меньшинство гости. Вернулся на лёд Обидин.
'30
Лапенков! Поставил корпус, вылез на пятак и бросил низом — Коварж прижал шайбу ко льду.
'29
'29
Скоростная атака «Трактора»! Рыбаков получил передачу под синюю линию, вошёл в зону и щёлкнул по центру — Коварж на месте!
'28
Секстон на скорости убежал от защитника, вылез на ворота, но не сумел переиграть Судницина!
'27
В равных составах продолжается игра. Вернулись на лёд Никитин и Вишневский.
'25
'25
'25
Уверенно гости провели две минуты в меньшинстве. Вернулся на лёд Белоусов.
'24
Бэйлен дважды подряд атаковал от синей линии, но шайба до ворот так и не дошла.
'23
'22
Секстон получил передачу на ход, прошёл по флангу и бросил в дальний угол — промах!
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:1 в пользу «Автомобилиста» после 20 минут. Стартовые минуты прошли с преимуществом челябинцев, которые вышли вперёд после гола Щехуры. Но постепенно гости вошли в игру, стали много атаковать и забили дважды усилиями Доуса и Голышева.
'20
'19
Момент у «Трактора»! Стоу из-за ворот сделал передачу на свободного Кравцова, но Коварж справился с броском в упор!
'18
Успокоилась игра, много борьбы стало в средней зоне.
'16
Щехура столкнулся с соперником в борьбе у борта. Форварда «Трактора» унесли с площадки на носилках.
'15
По броскам в створ преимущество у «Автомобилиста» — 8:7.
'14
Крикунов ушёл за ворота и сделал скидку на Миловзорова, который в касание бросил с острого угла! Судницин забрал шайбу.
'13
Глинкин в контратаке опасно бросил из-под защитника! Шайба прошла чуть выше цели.
'12
'11
Доус на скорости легко убежал от соперника и бросил в ближний угол — шайба прошла рядом со штангой!
'10
Забрали инициативу гости. Игра переместилась к воротам челябинцев.
'9
«Трактор» в полном составе. Вернулся на лёд Стоу.
'9
Массированную атаку провели гости, Судницин справился с бросками Доуса и Секстона с пятака.
'9
Секстон влетел в зону по правому флангу и бросил в угол — Судницин плечом отразил шайбу.
'8
Вернулся пятый полевой у «Автомобилиста». Гости минуту будут играть в большинстве.
'7
'7
'6
'6
Йюнге прорвался по флангу и набросил на пятак! Челябинцам не удалось протолкнуть шайбу в сетку.
'5
'5
Отбились хозяева. Вернулся на лёд Пеньковский.
'4
Уверенно обороняются челябинцы в меньшинстве. Не удаётся гостям войти в чужую зону.
'3
'2
Йюнге вошёл в зону и бросил из-под защитника — Коварж был к этому готов.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Александр Судницин — Якуб Коварж.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Трактор» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.