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Перекрестный огонь: СКА обыгрывает «Йокерит». LIVE

Онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Йокерит»

В матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА принимает финский «Йокерит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12 сентября 19:30   |  2 период
СКА
СКА
3:2
Йокерит
Йокерит
1:1, 2:1
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
1:0Прохоркин
Гавриков2'
Дергачёв2'
2:1Зуб
Зуб2'
3:2Прохоркин
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кивистё2'
1:1Йормакка
Лауридсен2'
2:2Йенсен
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'28
Мозес на скорости объехал ворота и нанёс бросок с острейшего угла — шайба ушла чуть выше цели!
'26
Гавриков приложился сразу после выигранного вбрасывания — шайба улетела в сторону.
'25
ГОЛ! Вновь провалилась оборона «Йокерита»! Прохоркин получил передачу на ход, выкатился один на один и уверенно переиграл Калниньша!
'25
Момент у СКА! Гусев с Якуповым разыграли комбинацию в чужой зоне, Никита набросил на пятак, но Хафизуллин с близкого расстояния не сумел пробить вратаря.
'24
ГОЛ! Финны закрепились в чужой зоне. Йормакка от борта сделал перевод противоположный край, а Йенсен в касание вогнал шайбу в ближнюю девятку!
'23
Удаление у СКА. Зуб придержал соперника клюшкой и получил малый штраф.
'22
ГОЛ! Барабанов навязал борьбу у борта, отобрал шайбу и сделал скидку на Зуба, который со средней дистанции щёлкнул под перекладину — Калниньш не успел среагировать!
'21
Норман перехватил передачу в чужой зоне, выбрался на свободное пространство и щёлкнул по воротам — Шестёркин на месте!
'21
Стартовал второй период!
'20
Оба игрока получили по две минуты штрафа. Четыре на четыре пойдёт игра.
'20
Дергачёв и Лауридсен потолкались уже после сирены.
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. В равной борьбе прошёл первый период. «Армейцы» вышли вперёд после гола Прохоркина, но финны спустя одну минуту ответили точным броском Йормакки.
'20
Токранов мощно щёлкнул от синей линии! Шайба после рикошета прошла над перекладиной.
'18
«Армейцы» большими силами перешли в атаку. Гавриков вырезал диагональ на дальнюю штангу — Херсли не успел к шайбе.
'17
ГОЛ! Финны выиграли вбрасывание в чужой зоне. Йенсен приложился со средней дистанции — шайба от борта отскочила к Йормакке, который с острейшего угла поразил ворота Шестёркина!
'17
Удаление у СКА. Гавриков за задержку клюшкой получил малый штраф.
'16
ГОЛ! Барабанов сделал передачу на ход Прохоркину, который с правого края выкатился на ворота, качнул голкипера и бросил в дальний угол!
'15
«Йокерит» провёл позиционную атаку. Лепистё от борта зарядил в дальний угол — Шестёркин в игре.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:5.
'13
Много потерь у обеих команд. Борьба переместилась в среднюю зону.
'12
Прохоркин полез в обводку на четырёх соперников и потерял шайбу. «Йокерит» в полном составе.
'11
Хафизуллин подключился к атаке и щёлкнул с ползоны — Калниньш намертво забрал шайбу.
'10
Удаление у «Йокерита». Кивистё за подножку получил малый штраф.
'9
Якупов вошёл в зону и оставил шайбу Гусеву, который прострелил вдоль ворот — Дацюк немного не успел.
'8
«Йокерит» перешёл в позиционную атаку. Йоэнсуу с ползоны бросил в угол — Шестёркин в шпагате дотянулся до шайбы.
'6
Много борьбы на первых минутах. Финны активно прессингуют соперника.
'5
Момент у СКА! Дацюк перехватил шайбу и набросил на пятак, Кузьменко подобрал отскок и бросил в пустой угол ворот, но Калниньш в красивом броске спас команду!
'4
Регин от борта зарядил в нижний угол — Шестёркин выставил щиток и забрал шайбу.
'3
«Армейцы» выиграли борьбу за воротами. Кузьменко вылез на пятак и бросил низом — Калниньш прижал шайбу.
'2
Мозес из-за ворот вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Шестёркин был к этому готов.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Янис Калниньш.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Йокерит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.