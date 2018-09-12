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Трансляция
С конца
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'28
Мозес на скорости объехал ворота и нанёс бросок с острейшего угла — шайба ушла чуть выше цели!
'26
Гавриков приложился сразу после выигранного вбрасывания — шайба улетела в сторону.
'25
'25
Момент у СКА! Гусев с Якуповым разыграли комбинацию в чужой зоне, Никита набросил на пятак, но Хафизуллин с близкого расстояния не сумел пробить вратаря.
'24
'23
'22
'21
Норман перехватил передачу в чужой зоне, выбрался на свободное пространство и щёлкнул по воротам — Шестёркин на месте!
'21
Стартовал второй период!
'20
'20
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после 20 минут. В равной борьбе прошёл первый период. «Армейцы» вышли вперёд после гола Прохоркина, но финны спустя одну минуту ответили точным броском Йормакки.
'20
Токранов мощно щёлкнул от синей линии! Шайба после рикошета прошла над перекладиной.
'18
«Армейцы» большими силами перешли в атаку. Гавриков вырезал диагональ на дальнюю штангу — Херсли не успел к шайбе.
'17
'17
'16
'15
«Йокерит» провёл позиционную атаку. Лепистё от борта зарядил в дальний угол — Шестёркин в игре.
'14
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:5.
'13
Много потерь у обеих команд. Борьба переместилась в среднюю зону.
'12
Прохоркин полез в обводку на четырёх соперников и потерял шайбу. «Йокерит» в полном составе.
'11
Хафизуллин подключился к атаке и щёлкнул с ползоны — Калниньш намертво забрал шайбу.
'10
'9
Якупов вошёл в зону и оставил шайбу Гусеву, который прострелил вдоль ворот — Дацюк немного не успел.
'8
«Йокерит» перешёл в позиционную атаку. Йоэнсуу с ползоны бросил в угол — Шестёркин в шпагате дотянулся до шайбы.
'6
Много борьбы на первых минутах. Финны активно прессингуют соперника.
'5
Момент у СКА! Дацюк перехватил шайбу и набросил на пятак, Кузьменко подобрал отскок и бросил в пустой угол ворот, но Калниньш в красивом броске спас команду!
'4
Регин от борта зарядил в нижний угол — Шестёркин выставил щиток и забрал шайбу.
'3
«Армейцы» выиграли борьбу за воротами. Кузьменко вылез на пятак и бросил низом — Калниньш прижал шайбу.
'2
Мозес из-за ворот вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Шестёркин был к этому готов.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Игорь Шестёркин — Янис Калниньш.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Йокерит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.