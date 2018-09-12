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Трансляция
С конца
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'29
Бросок Маркова от синей линии был блокирован! В контратаку сразу же омичи пытались укатить, но успели казанцы вернуться в оборону.
'28
Манукяну не дали выбраться из-за ворот на пятак, уложив «ястреба» на лёд.
'27
Не получилось у хозяев обострить атаку сходу! Вместо прострела через пятак вышел простенький бросок в ближний угол ворот.
'26
Малыхин бросил, был и небольшой рикошет, но он не смутил голкипера «Авангарда».
'26
Ткачёв из-под игрока хитро бросил с кистей — Бобков щитком шайбу отразил!
'25
Казанцы в полном составе. По-прежнему омичи остаются без гола в большинстве.
'25
Ошиблись омичи в своей зоне, но Секач не смог этим воспользоваться.
'24
Опаснейший рикошет на пятаке после броска Медведева от синей линии! Шарыченков щитком успел зацепить шайбу!
'23
'23
Еще одна атака «Авангарда» с несколькими бросками! Манукян и Чудинов опасно заряжали, но шайба в казанский створ отказалась залетать!
'22
Зернов выехал на пятак, но мимо Шарыченкова шайбу не протолкнул! В полном составе «Ак Барс».
'22
Верстиг на пятак отпасовал, Деарне над щитком вратаря шайбу поднял, но мимо ловушки не вышло!
'21
Омичи, между прочим, в этом сезоне ещё с численным преимуществом не отличались. Пусть и попыток на это было не так много.
'21
Вторые двадцать минут игры «Авангард» начинает в большинстве.
'20
Сирена отправляет команды на перерыв! Первый период получился боевым и интересным. Счёт 1:1 — достойный результат этой двадцатиминутки.
'20
'19
'18
Очередной наброс на ворота казанцев, Шарыченков шайбу не видел, но той приглянулся больше лицевой борт.
'17
Зарипов в ближний угол ворот резко бросил — Бобков ждал этого хода от Даниса и шайбу парировал!
'16
Выстояли «барсы» в меньшинстве!
'15
Уже вскинули омичи руки вверх, взревела и сирена, но шайба за линию ворот «Ак Барса» всё-таки не прошла! Это Широков был близок к успеху, попав в штангу!
'14
'13
Хороший щелчок Широкова — рядом со штангой!
'13
Наброс на пятак гостей, шайба от клюшки голкипера «Ак Барса» улетела в заградительную сетку.
'13
'12
«Авангард» забивает, но уже после свистка арбитра! Чуть раньше Шарыченков шайбу всё-таки прижал.
'12
'11
Бобков на перехвате клюшкой здорово сыграл, а затем шайбу сам выбросил за синюю линию.
'10
'9
Штанга за «Авангард» после хлёсткого броска Галиева!
'9
Батыршин хитовал Широкова у борта. Проброс у «Авангард» приключился.
'8
Галиев в контратаке гостей «два в одного» решил сам бросать — промах!
'8
Хорошие скорости в игре наблюдаем! Никакой разведки не было — все на ворота!
'7
Клинкхаммер из-за ворот на пятак отдал, Кара исхитрился в борьбе с защитником бросить, но шайба прошла мимо омского створа!
'6
Улетел Петров из штрафного бокса, как настоящий «ястреб». Смотрим на игру в равных составах.
'5
Постма бросил от синей линии, Ткачёв добивал — Бобков на месте! А поле Марков с кистей атаковал, но и тут голкипер хозяев шайбу отразил.
'4
'3
А вот и ответ «Авангарда»! Дважды Шарыченкову пришлось вступать в игру, шайба не уходила с пятака, но отбились всё-таки гости!
'2
Хорошая контратака «Ак Барса» с передачей Зарипова на Постму под бросок, после щелчка казанского защитника шайба прилетела в ловушку вратаря!
'1
Вратарская дуэль нашей встречи: Игорь Бобков против Александра Шарыченкова.
'1
Матч начался! Стартовое вбрасывание остаётся за омичами.
'0
Команды уже на льду! Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.