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Салават Юлаев Торпедо

Встреча обидчиков СКА: «Салават» уничтожает «Торпедо». LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Торпедо»

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду принимает в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское «Торпедо». Обе команды ранее обыграли один из сильнейших клубов России — петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12 сентября 17:00   |  3 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
4:1
Торпедо
Торпедо
0:0, 3:0, 1:1
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Антон Гофман  (Москва, Россия), Сергей Морозов  (Московская обл., Россия)
1:0Солодухин
Терещенко2'
2:0Солодухин
3:0Кугрышев
Ларсен2'
4:1Бурдасов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
командный штраф2'
3:1Сергиенко
Орлов2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'45
ГОЛ! Бурдасов прорвался по правому флангу, поставил корпус, сместился к центру и бросил в противоход Галимову — шайба влетела точно в угол!
'45
Удаление у «Салавата». Ларсен потерял шайбу на синей линии и сбил Саболича.
'45
Нижегородцы в меньшинстве убежали в контратаку! Мили выкатился один на один, но Кареев не дал себя переиграть!
'45
Удаление у «Торпедо». Орлов сзади заплёл ноги Кадейкину.
'44
ГОЛ! Нижегородцы разыграли по центру. Марковин сделал скидку на Сергиенко, который с ползоны вколотил шайбу в ближнюю девятку!
'43
Умарк вошёл в зону, красиво убрал защитника, выдержал паузу и прострелил на пятак, а Хартикайнен с метра внёс шайбу в сетку! Но арбитр после видеопросмотра не засчитал гол — финн забил рукой.
'42
Мили! Вошёл в зону и зарядил в угол — Кареев справился с угрозой.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 3:0 в пользу «Салавата» после 40 минут. Уфимцы здорово провели второй период, забросив три шайбы подряд. Много моментов было у хозяев. Посмотрим, чем ответят гости после перерыва.
'40
Кугрышев! С левого края выкатился на ворота и бросил в дальний угол — шайба прошла рядом со штангой!
'39
Жафяров резко сместился к центру и с ползоны бросил низом — Кареев щитком зацепил шайбу, но на добивании никого не оказалось.
'38
Уфимцы продолжают атаковать. Совсем ничего не получается в атаке у нижегородцев.
'36
ГОЛ! Ткачёв совершил проход по центру и собрал на себя двух соперников. Шайба отскочила к Основину, который сделал перевод на дальнюю штангу, а Кугрышев без помех поразил ворота!
'35
ГОЛ! Классно разыграли уфимцы! Гареев отдал за ворота на Кадейкина, тот развернулся и прострелил на пятак, а Солодухин в касание вогнал шайбу между щитков Галимову!
'35
Умарк совершил проход по левому флангу и щёлкнул из круга вбрасывания — Галимов прикрыл ближний угол.
'34
Контратакой ответили гости! Шенфельд выиграл забег на скорость у защитника, выкатился один на один и бросил низом — Кареев выручил.
'33
Опасно! Ларсен подключился к атаке и замыкал прострел на дальней штанге — Галимов щитком среагировал.
'32
Территория полностью за «Салаватом». Уфимцы много времени проводят в позиционных атаках.
'31
Ларсен с передачи Умарка бросал в ближний угол ворот из левого круга вбрасывания — Галимов успел переместиться к штанге и шайбу отразил!
'30
Грубейшая потеря шайбы нижегородцами в средней зоне привела к выходу на ворота Галимова «два в одного», но неточный пас Хохрякова всё перечеркнул!
'29
Контратака хозяев «два в два», но подвёл последний пас Кемппайнена, шайба вылетела на пятак, после чего Галимов её ловушкой прижал.
'28
Кареев отразил бросок с ползоны в исполнении Жафярова!
'27
В полном составе «юлаевцы». Могли уфимцы и в меньшинстве отличиться, но голкипер «Торпедо» был против.
'26
И ещё один момент у ворот «Торпедо»! На этот раз уже Жарков не реализовал свой шанс — Галимов и тут хорош!
'26
Неточная передача у гостей в своей зоне привела к выходу Хохрякова к воротам нижегородцев, но Галимов огрех своей обороны подчистил!
'25
Терещенко за подножку удалён. Вынужден был защитник «Салавата» фолить после прорыва Паршина к воротам.
'24
Галимов в игре после плотного броска Терещенко от синей линии — щитком голкипер шайбу парировал!
'23
ГОЛ! Потеряли гости шайбу в своей зоне у борта после стараний Жаркова, далее Кемппайнен своим пасом вывел Солодухина к воротам, Вячеслав своим броском счёт в матче открыл!
'23
Блокирован кистевой бросок Кэлофа! Нижегородцы после перерыва активно заиграли в зоне соперника.
'22
Не получилось у «Торпедо» раскатить атаку сходу — потеря шайбы последовала в средней зоне.
'21
Вторая двадцатиминутка встречи началась!
'20
Сирена на перерыв прозвучала! В первом периоде было много хороших моментов у ворот, но вратарские спасения, а где-то и неточность полевых игроков, оставили стартовый счёт без изменений — 0:0.
'20
Отскочила шайба на Галузина под бросок с острого угла — Кареев к штанге успел переместиться!
'20
В контратаке гостей Ильин отдавал на дальнюю штангу, но Жафярову не позволили замкнуть!
'19
Не получилось у нижегородцев начать атаку длинным пасом под чужую синюю линию — проброс.
'18
«Салават Юлаев» вынужден отодвигать игру от своих ворот только за счёт проброса.
'17
Затяжная атака «Торпедо» с серией быстрых передач, Шенфельд дважды пытался бросить по воротам Кареева — неудачно.
'16
Паршин всё здорово сделал с шайбой в зоне уфимцев, но вот пас под бросок Хольму не прошёл!
'15
Больше потерь всё-таки у нижегородцев. Как следствие — игру в зоне «Торпедо» мы наблюдаем чаще.
'14
Не получилось у гостей контратаку провести. Шайба покинула площадку после борьбы у борта.
'13
Семёнов от синей линии пальнул прилично после паса Кемппайнена — голкипер «Торпедо» и тут справился с шайбой.
'13
Умарк в борьбе с соперником бросал с пятака — Галимов не позволил измениться счёту на табло!
'12
Баранцев от синей линии мощно зарядил, но Кареев на щитках сыграл надёжно, шайба отбита вратарём в угол площадки.
'11
В полном составе нижегородцы. Во второй половине большинства у уфимцев ничего в атаке не вышло.
'10
Умарк красиво обыграл защитника, но вот завершение в атаке у Линуса не получилось исполнить.
'9
Нарушение численного состава замечено у «Торпедо». Паршин будет отбывать командный штраф.
'9
Ткачёв от правого борта на пятак шайбу доставил, Кугрышев бросил, но не так сильно, чтобы переиграть вратаря!
'8
Бурдасова удалось вывести на бросок с отличной позиции, но слишком близко был вратарь, шайба в створ нижегородцев не зашла!
'7
«Торпедо» получило передышку после атакующего стартового отрезка соперника. Проще теперь уже гостям выходить из своей зоны.
'6
Жафяров после виража за ворота хозяев старался доставить шайбу на пятак через ближнюю штангу — не прошёл этот ход у нижегородца.
'5
Выскочила шайба на пятак гостей, Хохряков в ближнем бою не смог пробить Галимова! Классный старт игры!
'4
Кадейкин догнал шайбу, которая катила на пятак гостей, бросок с неудобной руки парировал голкипер «Торпедо»!
'3
Орлов разгонял контратаку нижегородцев «три в два», но решил сам бросать под острым углом — Кареев в игре.
'2
Ларсен бросал издали, Основин подправлял на пятаке — Галимов на месте!
'2
Не прошла обостряющая передача Основина в центр зоны атаки на Терещенко! «Салават Юлаев» мощно проводит первые смены в игре!
'1
Перекладина ворот «Торпедо» встретила шайбу! Шальной бросок Семёнова едва не стал голевым!
'1
Стартовое вбрасывание в матче остается за уфимцами! Покатили!
'0
Команды приглашены на ледовую площадку «Уфа-Арены»!
'0
Вратарская дуэль нашей игры такова: Андрей Кареев против Станислава Галимова.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Салават Юлаев» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.