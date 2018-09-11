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КХЛ. «Локомотив» обыгрывает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Локомотив»

Московский ЦСКА принимает ярославский «Локомотив» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
11 сентября 19:30   |  2 период
ЦСКА
ЦСКА
0:3
Локомотив
Локомотив
0:1, 0:2
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Николай Акузовский  (Тольятти, Россия)
Дальбек2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Козун2'
Юртайкин2'
0:1Елесин
0:2Накладал
0:3Козун
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
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'35
Ничем интересным не завершилась атака москвичей. Вновь гости умело к бортам переводят игру.
'34
Бросают, подбирают, добавляют — это всё про ярославцев сейчас при игре в атаке.
'33
«Локомотив» уверенно заиграл в атаке, а ЦСКА откровенно пожарит порой у своих ворот.
'31
Юртайкин смело полез на чужой пятак, шайбу между щитков вратаря пробовал протолкнуть, но Сорокин успел их сдвинуть!
'30
Расположились «железнодорожники» в зоне соперника, но пока обходятся без бросков.
'29
Ещё одно удаление для хозяев. Вей за подножку убран со льда.
'28
Илья Сорокин теперь в воротах ЦСКА!
'28
ГОЛ! Быстро двигали ярославцы шайбу в своём большинстве, Контиола уже на пятаке развернулся и отпасовал к дальней штанге, а оттуда уже Козун неотразимо бросил под перекладину!
'27
Несколько бросков москвичи блокировали, а после и пробовали хозяева убежать в контратаку, но не удалось.
'26
Дальбек отправлен передохнуть в штрафной бокс. Первое большинство для «Локомотива» в матче.
'26
ГОЛ! Бросок Накладала с кистей практически от синей линии, вратарь был закрыт, а шайба после небольшого рикошета от «армейского» защитника нашла цель!
'25
Едва Хансен не снабдил шайбой на чужом пятаке Андронова!
'24
Локтионов вышел из-под опеки и опасно бросил в дальний угол московских ворот — щитком голкипер шайбу парировал!
'23
Егор Аверин в контратаке гостей по центру закатил в зону соперника и бросил несильно с кистей — Юханссон в игре.
'22
ЦСКА вроде бы и в зоне атаки много времени проводит, но при этом шайба в углах площадки зависает.
'21
Елесин издали мощно бросил, шайба от борта отскочила на «армейский» пятак, но там никого из ярославцев не оказалось.
'21
Второй период встречи начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде «армейцы» владели игровым преимуществом, перебросав «железнодорожников» в три раза, но отличились в итоге ярославцы. Елесин своим попаданием в цель обозначил минимальное преимущество в счёте за «Локомотивом»!
'20
Калинин с нулевого угла бросал, но Салак у штанги не оставил свободного пространства.
'19
Локтионов и Контиола на коротке в зоне соперника отыгрались, в завершении Петри бросал с неудобной руки — «армейский» вратарь на месте оказался.
'18
Плотно ярославцы в своей зоне действуют. Не получается у москвичей свободно развернуться к воротам Салака.
'17
Проброс у москвичей — шайба возвращается к воротам Юханссона.
'16
Наброс от синей линии на ворота ЦСКА, Санников ждал своего шанса на пятаке, но шайба прошла вдоль ворот.
'15
Вей скинул шайбу под бросок Григоренко, в касание Михаил пальнул, но Салак выдержал эту атаку хозяев!
'14
ГОЛ! Контиола зрячий пас низом отдал в центр зоны соперника, а Елесин чётко бросил в ближний угол ворот! Вторая шайба для Александра в этом сезоне!
'13
Алексеев подобрал шайбу на ползоне, с кистей прицельно казалось бросал, но мимо Юханссона шайба не пролетела!
'12
Григоренко оставили шайбу под бросок, но Михаил промахнулся после атаки с ползоны.
'11
Телегин с неудобной руки под острым углом бросал — Салак ловушкой шайбу забрал.
'10
Не получилось у ярославцев развить атаку сходу — положение вне игры зафиксировал линейный рефери.
'9
Красковский был перед свободным углом ворот ЦСКА, но после прострела от партнёра шайба не нашла клюшку Павла!
'9
Непросто ярославцам даётся сейчас игра в обороне. Пробросились гости.
'9
Хансен добавил огня у ворот «Локомотива»! Бросок в ближний угол, но голкипер успел туда переместиться.
'8
А теперь уже Робинсон мощно зарядил от синей линии! Салак сначала шайбу отбил перед собой, а затем в падении её накрыл.
'7
Расставились «армейцы» в зоне соперника. Мощный бросок Нестерова принял на себя Афанасьев!
'6
Второе удаление у ярославцев. Юртайкин попал клюшкой по лицу Шалунова.
'6
Салак ближний угол ворот закрыл после атаки ЦСКА и броска от левого борта.
'5
Салак без клюшки остался! Москвичи в позиционной атаке не смогли этим воспользоваться.
'4
Козун своё отсидел в штрафном боксе. Смотрим на игру в равных составах.
'3
Ворота «Локомотива» были сдвинуты, а судьи этого не заметили. Игра продолжилась, но в итоге свисток арбитра всё-таки раздался.
'2
Аверин укатил к воротам Юханссона, но точно бросить не смог! Шикарный момент в контратаке не использовали гости!
'2
Козун отправлен на скамейку штрафников за подножку. Большинство для «армейцев».
'1
Стартовое вбрасывание в этой игре состоялось! Представим сразу вратарей: Ларс Юханссон — страж ворот ЦСКА, Александр Салак — голкипер «Локомотива».
'0
Команды приглашены на лёд! Под сводами арены «Парка Легенд» звучит гимн Российской Федерации!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.