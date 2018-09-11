- 270451 просмотр Онлайн-трансляция контрольных прокатов фигурного катания
- 194980 просмотров России запретили проводить турниры по биатлону под эгидой IBU
- 184047 просмотров Сборная России разгромила Чехию в товарищеском матче
- 162289 просмотров Тимати опубликовал послание для «узколобых» по поводу своих концертов
- 153765 просмотров WSJ: Трамп не исключил возможность удара по российским силам в Сирии
- 123326 просмотров Израиль хотят лишить права проведения «Евровидения-2019»
- 114072 просмотра В России завершился единый день голосования
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'35
Ничем интересным не завершилась атака москвичей. Вновь гости умело к бортам переводят игру.
'34
Бросают, подбирают, добавляют — это всё про ярославцев сейчас при игре в атаке.
'33
«Локомотив» уверенно заиграл в атаке, а ЦСКА откровенно пожарит порой у своих ворот.
'31
Юртайкин смело полез на чужой пятак, шайбу между щитков вратаря пробовал протолкнуть, но Сорокин успел их сдвинуть!
'30
Расположились «железнодорожники» в зоне соперника, но пока обходятся без бросков.
'29
'28
Илья Сорокин теперь в воротах ЦСКА!
'28
'27
Несколько бросков москвичи блокировали, а после и пробовали хозяева убежать в контратаку, но не удалось.
'26
'26
'25
Едва Хансен не снабдил шайбой на чужом пятаке Андронова!
'24
Локтионов вышел из-под опеки и опасно бросил в дальний угол московских ворот — щитком голкипер шайбу парировал!
'23
Егор Аверин в контратаке гостей по центру закатил в зону соперника и бросил несильно с кистей — Юханссон в игре.
'22
ЦСКА вроде бы и в зоне атаки много времени проводит, но при этом шайба в углах площадки зависает.
'21
Елесин издали мощно бросил, шайба от борта отскочила на «армейский» пятак, но там никого из ярославцев не оказалось.
'21
Второй период встречи начался!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде «армейцы» владели игровым преимуществом, перебросав «железнодорожников» в три раза, но отличились в итоге ярославцы. Елесин своим попаданием в цель обозначил минимальное преимущество в счёте за «Локомотивом»!
'20
Калинин с нулевого угла бросал, но Салак у штанги не оставил свободного пространства.
'19
Локтионов и Контиола на коротке в зоне соперника отыгрались, в завершении Петри бросал с неудобной руки — «армейский» вратарь на месте оказался.
'18
Плотно ярославцы в своей зоне действуют. Не получается у москвичей свободно развернуться к воротам Салака.
'17
Проброс у москвичей — шайба возвращается к воротам Юханссона.
'16
Наброс от синей линии на ворота ЦСКА, Санников ждал своего шанса на пятаке, но шайба прошла вдоль ворот.
'15
Вей скинул шайбу под бросок Григоренко, в касание Михаил пальнул, но Салак выдержал эту атаку хозяев!
'14
'13
Алексеев подобрал шайбу на ползоне, с кистей прицельно казалось бросал, но мимо Юханссона шайба не пролетела!
'12
Григоренко оставили шайбу под бросок, но Михаил промахнулся после атаки с ползоны.
'11
Телегин с неудобной руки под острым углом бросал — Салак ловушкой шайбу забрал.
'10
Не получилось у ярославцев развить атаку сходу — положение вне игры зафиксировал линейный рефери.
'9
Красковский был перед свободным углом ворот ЦСКА, но после прострела от партнёра шайба не нашла клюшку Павла!
'9
Непросто ярославцам даётся сейчас игра в обороне. Пробросились гости.
'9
Хансен добавил огня у ворот «Локомотива»! Бросок в ближний угол, но голкипер успел туда переместиться.
'8
А теперь уже Робинсон мощно зарядил от синей линии! Салак сначала шайбу отбил перед собой, а затем в падении её накрыл.
'7
Расставились «армейцы» в зоне соперника. Мощный бросок Нестерова принял на себя Афанасьев!
'6
'6
Салак ближний угол ворот закрыл после атаки ЦСКА и броска от левого борта.
'5
Салак без клюшки остался! Москвичи в позиционной атаке не смогли этим воспользоваться.
'4
Козун своё отсидел в штрафном боксе. Смотрим на игру в равных составах.
'3
Ворота «Локомотива» были сдвинуты, а судьи этого не заметили. Игра продолжилась, но в итоге свисток арбитра всё-таки раздался.
'2
Аверин укатил к воротам Юханссона, но точно бросить не смог! Шикарный момент в контратаке не использовали гости!
'2
'1
Стартовое вбрасывание в этой игре состоялось! Представим сразу вратарей: Ларс Юханссон — страж ворот ЦСКА, Александр Салак — голкипер «Локомотива».
'0
Команды приглашены на лёд! Под сводами арены «Парка Легенд» звучит гимн Российской Федерации!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.