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КХЛ. «Металлург» гостит в Челябинске. LIVE

Онлайн-трансляция матча КХЛ «Трактор» — «Металлург»

Челябинский «Трактор» принимает магнитогорский «Металлург» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
11 сентября 17:00   |  1 период
Трактор
Трактор
0:0
Металлург Мг
Металлург Мг
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Евгений Ромасько  (Тверь, Россия), Иван Фатеев  (Московская обл., Россия)
1 период
2 период
3 период
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Подробная статистика матча
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'12
Эллисон от борта набросил на пятак, Кулёмин поборолся, но не сумел добить шайбу в ворота.
'11
Йюнге! На скорости вошёл в зону и бросил из-под защитника — Кошечкин отбил шайбу перед собой, но со второй попытки отразил её в сторону.
'10
Челябинцы разыграли комбинацию перед воротами. Бергстрём с пятака бросил низом — Кошечкин щитком среагировал.
'9
Калетник! Рванул в свободную зону, под углом выкатился на ворота и бросил верхом — Демченко выручил!
'8
Хороший темп, игра идёт без остановок. Магнитогорцы постепенно выровняли игру.
'7
Момент! Магнитогорцы убежали в контратаку, Варфоломеев прорвался по левому флангу и с острого угла бросил в штангу!
'6
Ответ «Магнитки»! Тимкин подобрал шайбу на синей линии и щёлкнул верхом — шайба ушла в сторону.
'5
Бэйлен подключился к атаке и набросил на пятак, но челябинцам не удалось добить.
'4
Любимов вывел силовую борьбу у борта и вывел шайбу из зоны. Пока не удаётся «сталеварам» перейти в атаку.
'3
Челябинцы активно проводят стартовые минуты. Губарев получил передачу на ход, объехал ворота и прострелил в центр — партнёрам не удалось замкнуть.
'2
Полыгалов за воротами продавил защитника, вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу под щитком Кошечкина.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Василий Демченко — Василий Кошечкин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Трактор» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.