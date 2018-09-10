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Трансляция
С конца
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'34
Бочаров выкатился «один в ноль», пытался между щитков «армейского» вратаря запустить шайбу, но Шестёркин успел их сомкнуть!
'33
Шмелёва блокировали после броска с ползоны — шайба отправилась в заградительную сетку.
'32
Неожиданно шайба выскочила на пятак хозяев, Архипову не хватило немного свободного пространства, чтобы переиграть Шестёркина!
'31
Кузьменко всё сделал для Барабанова! Уже в упор Александр бросал после передачи Андрея, но получилось точно во вратаря!
'30
Теперь уже игра у ворот Шикина с нескольким набросами на пятак, но без продолжения.
'29
Росен бросал из-под игрока, но шайба до ворот СКА не добралась.
'28
'28
Гусев вновь искал хитрый ход, но его передача на дальнюю штангу не прошла!
'28
Бросок Белова после паса из-за ворот — Шикин надёжен!
'27
'25
Сочинцы в своей зоне подарили Кетову шайбу, Евгений в ближний угол ворот бросал — Шикин на месте!
'24
Сочинцы сейчас стараются в атаке больше проводить времени.
'23
Хлопотов со входа в чужую зону резко с кистей бросил — Шестёркин блином шайбу не без проблем отмахнул в сторону от ворот!
'22
Обменялись команды хорошими атаками, но не хватило завершения с пятака!
'22
Не удалось хозяевам закрепиться в зоне атаки, но помог соперник, совершивший проброс.
'21
Второй период встречи начался!
'20
Сирена на перерыв! Смогли «армейцы» на последней минуте первого периода сдвинуть счёт на табло — 1:0 в пользу хозяев.
'20
Гусев опасно бросил в ещё одной атаке СКА! Шайба едва не юркнула в ближний угол ворот!
'20
'19
«Армейцы» в меньшинстве надёжно провели две минуты.
'18
О'Делл закрывал обзор вратарю, но шайба после броска от правого борта прилетела всё-таки к Шестёркину.
'17
'17
Шикин убежал из своих ворот! На отложенном штрафе сочинцы действуют.
'16
Гусев классную диагональ исполнил, после уже Дергачёв на дальнюю штангу пасовал, но вот броска в цель так и не состоялось!
'15
Ли из-за ворот пасовал на пятак в расчёте на Бывальцева, но тому успели подбить клюшку! Не сработала бывшая «тигровая» связка.
'14
Шестёркин ловушкой шайбу зафиксировал после мягкого наброса Полунина от синей линии.
'14
Гавриков продемонстрировал силу своего броска, но голкипер «Сочи» и тут справился в створе!
'13
И второе большинство СКА не реализовал.
'13
Кручинин опрометчивую передачу отдавал вдоль синей линии, едва Капустин не убежал на рандеву с Шестёркиным!
'12
Херсли вывели на бросок! Мощно швед зарядил, но Шикин шайбу ловушкой остановил на пути к цели!
'11
'11
Шикин легко справился с дальним щелчком Кручинина. А после Ли выбирался на пятак из-за ворот, но бросить ему не позволили.
'10
Побывали южане в зоне атаки, по бортам шайбу погоняли, но Шестёркина так и не проверили.
'9
Херсли без замаха от синей линии бросил — шайба полетела мимо гостевого створа ворот!
'8
Небольшая стычка у ворот «Сочи» после остановки игры. Судьи успели вмешаться, погасив желание игроков зайти за рамки правил.
'7
Рукавишников набрасывал шайбу на чужой пятак, был там Тихонов, но ему подправить не дали.
'6
В полном составе «леопарды». Шикина особо питерцы не напрягали в последние сыгранные две минуты.
'5
Не прошла передача Гусева на пятак! Сочинцы смогли отодвинуть игру от своих ворот.
'4
'3
Выиграли «армейцы» вбрасывание в зоне атаки, прошла скидка шайбы на Кетова под бросок, но Евгений пальнул выше ворот!
'3
Ли пересёк чужую синюю линию и бросил с кистей — Шикин ловушкой шайбу забрал.
'2
Теперь уже хозяева перевели игру в зону соперника, но пока до опасного момента дело не доходит.
'1
Сочинцы в первой же смене старались затолкать шайбу с пятака в ворота, но всё остановилось на питерском вратаре!
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Сразу по вратарям: Игорь Шестёркин — голкипер СКА, Дмитрий Шикин — страж ворот ХК «Сочи».
'0
Команды на льду выстроились вдоль синих линий. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — ХК «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.