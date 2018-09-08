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Кто в Москве хозяин: ЦСКА припугнул «Динамо»

«Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби в рамках КХЛ

«Динамо» на своем льду проиграло ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
08 сентября 17:00   |  закончен
Динамо М
Динамо М
1:3
ЦСКА
ЦСКА
0:3, 0:0, 1:0
Стадион «Мегаспорт», Москва | Судьи: Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь), Александр Соин  (Москва, Россия)
Кагарлицкий2'
командный штраф2'
Индрашис2'
Меньшиков2'
1:3Индрашис
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Толчинский
0:2Попов
0:3Слепышев
Хансен2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'60
Всё, матч окончен! ЦСКА в московском дерби обыграл «Динамо» — 3:1. «Армейцы» решили исход игры в первом периоде, забросив три шайбы подряд. Динамовцы в концовке отыграли один гол усилиями Индрашиса. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
Кагарлицкий по центру вошёл в зону, убрал защитника и бросил в верхний угол — Сорокин блином зацепил шайбу.
'60
ГОЛ! Кагарлицкий вырезал диагональ на Тарасова, который бросил с острого угла! Сорокин отбил шайбу перед собой, но Индрашис оказался первым на добивании!
'59
Ушёл с ворот Ерёменко — динамовцы вшестером.
'59
Удаление у ЦСКА. Хансен заплёл ноги Тарасову.
'57
В третьем периоде преимущество по броскам в створ у ЦСКА — 3:1. Мало моментов.
'56
Динамовцы перешли в атаку. Бело-голубые много держат шайбу, но не доходит дело до бросков.
'55
Хиетанен щёлкнул от синей линии, шайба отскочила к Кагарлицкому, который бросил с острого угла — Сорокин на месте!
'53
Хорошая динамика, игра идёт почти без пауз. «Армейцы» держат ситуацию под контролем.
'52
Борьба возникла на пятаке у ворот «Динамо»! Шалунов немного не успел на добивание.
'51
Пашнин от синей линии набросил на пятак — шайба после рикошета ушла в сторону. Но «армейцы» продолжают позиционную атаку.
'50
Петров вылез на пятак и подставил клюшку под наброс Капризова — шайба прошла рядом со штангой.
'49
Динамовцам не удаётся перевести игру в зону атаки. Спокойно обороняются красно-синие.
'47
Светлаков вошёл в зону и набросил на пятак, но Калинину не удалось зацепиться за шайбу.
'46
Петунин и Закриссон разыграли комбинацию по центру, но «армейцы» помешали бросить по воротам.
'45
Опасно! Толчинский выиграл борьбу у ворот и прострелил на дальнюю штангу, Скотт бросил в упор, но Ерёменко спас свою команду!
'43
Вяжут игру «армейцы» и не позволяют ничего создать сопернику. В среднюю зону переместилась борьба.
'42
Толчинский от борта выложил передачу в центр, Нестеров бросил в касание и послал шайбу рядом со штангой.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! 3:0 в пользу ЦСКА после 40 минут. «Армейцы» уверенно контролировали ход игры во втором периоде и создали много моментов в атаке. А у «Динамо» совсем не держится шайба.
'39
Капризов прорвался по флангу и бросил из-под защитника! Ерёменко отбил шайбу перед собой, а Григоренко после добивания послал шайбу рядом со штангой!
'38
«Динамо» в полном составе.
'38
Телегин щёлкнул с ползоны! Шайба выскочила на пятак, но Андронову не удалось добить.
'37
«Армейцы» закрепились в чужой зоне. Григоренко сместился к центру и бросил по воротам — Ерёменко намертво забрал шайбу.
'36
Удаление у «Динамо». Меньшиков нарушил правила против Капризова.
'36
Опасно! Капризов получил передачу на ход, убежал один на один и бросил низом — Ерёменко щитком отразил шайбу!
'35
Скотт зарядил с правого края! Ерёменко грамотно занял позицию и отразил шайбу.
'33
«Армейцы» много времени проводят в позиционных атаках. Не получается у бело-голубых отодвинуть игру от своих ворот.
'32
Во втором периоде по броскам в створ преимущество у ЦСКА — 5:2.
'30
Шипачёв разогнал атаку динамовцев, вошёл в зону, но его бросок был заблокирован.
'29
Забрали территорию «армейцы». Красно-синие проводят много времени в атаке.
'28
Три в два выкатились «армейцы»! Красиво разыграли в касание, но Капризов из убойной позиции не попал в створ.
'27
Робинсон пальнул от синей линии! Шайба просвистела рядом со штангой.
'26
Григоренко сделал перевод в центр зоны на Капризова, который бросил чуть выше перекладины!
'24
Опасно! Игумнов на скорости убежал один на один, бросил в дальний угол — Сорокин блином среагировал!
'23
Хорошие скорости, шайба не задерживается в средней зоне. Динамовцы стараются отвечать атакой на атаку.
'22
Момент у ЦСКА! Последовал бросок от синей линии, Попов на пятаке подставил клюшку и попал в перекладину!
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 3:0 в пользу ЦСКА после 20 минут. «Армейцы» здорово провели первый период и забили три гола, реализовав все три попытки большинства. Отличились Толчинский, Попов и Слепышев.
'18
Шипачёв вошёл в зону и сделал скидку в центр на Кагарлицкого! Дмитрий бросил с кистей — Сорокин на месте.
'17
Капризов ушёл за ворота, выдержал паузу и прострелил в центр! Попову помешали бросить с пятака.
'16
Ерёменко вошёл в игру вместо Бочарова.
'16
Замена вратаря у «Динамо».
'16
ГОЛ! Хансен из-за ворот сделал передачу на Слепышева, который прицелился и из круга вбрасывания зарядил точно под перекладину! Бочаров не успел среагировать.
'15
Третье подряд удаление у «Динамо». Индрашис в борьбе за воротами грубо встретил Светлакова.
'14
Скотт с правого края вошёл в зону и бросил в ближнюю девятку — Бочаров всё контролировал.
'13
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 7:6.
'12
Пашнин жёстким силовым приёмом встретил у борта Индрашиса. Отбились «армейцы».
'11
Капризов получил повреждение — шайба попала в лицо Кириллу. Форвард «армейцев» отправился в раздевалку.
'10
Момент у ЦСКА! Капризов сместился к центру, вылез на ворота, но не сумел переиграть Бочарова в ближнем бою.
'9
Динамовцы забрали шайбу и перешли в позиционную атаку. У Тарасова не получился бросок с пятака.
'8
Тайм-аут взял тренерский штаб «Динамо».
'8
ГОЛ! Скотт сместился на правый край и сделал передачу на свободного Попова, который без помех вогнал шайбу в угол ворот!
'8
Опасно! Скотт оказался один на пятаке, развернулся и бросил низом — Бочаров выручил!
'7
Нарушение численного состава у «Динамо». Ещё одно большинство будет у красно-синих.
'6
Кагарлицкий на скорости ушёл за ворота и прострелил на пятак, но Афиногенову не удалось протолкнуть шайбу под щитком Сорокина.
'5
Сорокин справился с опасным броском Тарасова. Возникла борьба на пятаке, но голкипер «армейцев» со второй попытки прижал шайбу ко льду.
'4
Звено Шипачёва провело позиционную атаку. Хиетанен щёлкнул от синей линии — Сорокин без проблем забрал шайбу.
'3
ГОЛ! Красиво разыграли «армейцы»! Шалунов отдал передачу за ворота, Хансен тут же прострелил в центр, а Толчинский в касание вогнал шайбу в дальний угол!
'1
Удаление у «Динамо». Кагарлицкий заплёл ноги Капризову, который пытался выбраться на свободное пространство.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Иван Бочаров — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.