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Трансляция
С конца
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'60
Прозвучала финальная сирена! «Салават Юлаев» на выезде добился волевой победы над питерским СКА! Дублем отметился Антон Бурдасов, а Андрей Кареев записал на свой счёт 35 спасений! Героя встречи выбирайте сами! На этом трансляцию будем завершать. До новых встреч на хоккее!
'60
Не решились питерцы на игру в формате «6 на 4» — Хелльберг остался в створе.
'59
'59
'58
Хелльберг на лавке. Шесть полевых «армейцев» будут стараться спасти ситуацию.
'58
'57
«Салават Юлаев» не постеснялся сделать проброс. Тайм-ауты не за горами.
'56
Классный пас Кузьменко из-за ворот на гостевой пятак, но Прохоркин не смог подстроиться под бросок в упор!
'55
Задача уфимцев сейчас проста — стараться максимально долго удерживать шайбу в зоне соперника, даже не бросая по воротам.
'54
Хелльберг с большим трудом прижал шайбу после того, как та коварно едва не проскочила за линию ворот!
'53
Гавриков выведен на бросок с опасной позиции! Мощно зарядил защитник СКА, но шайба полетела проверять на прочность лицевой борт!
'52
Отразил шайбу голкипер «Салавата» после броска Зубарева от синей линии!
'51
Не реализовали «армейцы» большинство. Кузьменко бросал по воротам, Дергачёв закрыл обзор вратарю, но шайба нашла щитки Кареева!
'50
Перевод опасный Гусева на Херсли, бросил Патрик из правого круга вбрасывания — Кареев в игре!
'49
'49
Барабанов очередной свой бросок нанёс — Кареев в игре. Хорош Александр привычно в своём нестандартном дриблинге, но вот пока есть проблемы с реализацией моментов.
'48
Кузьменко с неудобной руки неожиданно для вратаря бросал, но блокировал шайбу уфимский защитник.
'47
Не держится сейчас шайба у команд в зоне атак.
'45
'45
'44
Скрытый пас Тихонова из-за ворот через ближнюю штангу, Кареев уже был отыгран, а Кетов попал в штангу!
'43
'43
СКА не нашёл других вариантов, как сделать проброс после атаки соперника.
'42
Первые минуты игры после перерыва проходят в плотной борьбе на каждом участке площадки.
'41
Третья двадцатиминутка игры началась!
'40
Второй период команды отыграли! «Салават Юлаев» реализовал своё единственное большинство. На перерыв уходим при равном счёте на табло.
'40
У Херсли не получился бросок от правого борта! Шайба сошла с крюка клюшки у защитника СКА.
'39
«Салават Юлаев» пробросился.
'38
Ткачёв улучшил позицию для броска, с кистей исполнил, но точно в грудь «армейскому» голкиперу запустил шайбу.
'37
Кетов от синей линии решил бросать! Кареев видел момент атаки, остановив шайбу.
'36
Майорову оставили шайбу под бросок, с кистей атака состоялась — Хелльберг не зевнул в створе!
'35
Дергачёв под острым углом в борьбе с соперником бросил по воротам — Кареев на месте.
'34
Кетов метил с кистей в дальний угол ворот Уфы — выше перекладины шайба прошла!
'33
Выстояли уфимцы в меньшинстве. Прохоркин уже при игре в равных составах бросал по воротам, но Кареева во второй раз огорчить не смог.
'32
Два броска гости блокировали! А после шайба покинула зону «Салавата».
'31
'31
Прохоркин едва не проскочил к воротам уфимцев через центр зоны, но шайба застряла в коньках защитника.
'30
Кареев важнейшую паузу в игре делает для своей команды. Гусев натянул кистевой бросок — шайба в ловушке вратаря!
'29
Затяжная атака питерцев! Хозяева уже сменились за счет ближней скамейки, а гости больше минуты одним звеном ведут оборону.
'28
Старается СКА вновь включить в атаке полные обороты! Хорошая смена хозяев в зоне соперника.
'27
Кареев тоже трудится в створе. Уфимский страж ворот легко справился с броском со входа в зону.
'27
Кадейкин в атаке «юлаевцев» сходу сместился от правого борта чуть в центр зоны соперника и бросил — Хелльберг надёжен.
'26
Оставление шайбы от Тихонова под бросок Кетову, но Евгений с ползоны бросил по центру ворот, где и находился вратарь гостей.
'26
Голкипер СКА вновь в работе! Шайба в ловушке после дальнего броска.
'25
Прошла передача Хартикайнена из-за ворот, Умарк в борьбе с защитником бросил — Хелльберг не без проблем с шайбой справился! Это уже тот самый «Салават Юлаев» на льду, который любят видеть уфимские болельщики.
'24
Херсли щелкнул от борта — Кареев шайбу не отпустил от себя, не позволив Плотникову сыграть на добивании.
'23
'22
Наброс Ларсена от синей линии на пятак, но питерцы смогли зачистить пространство у своих ворот!
'21
'21
Первая атака гостей после перерыва остановлена свистком рефери — офсайд.
'21
Вторые двадцать минут нашей встречи стартовали!
'20
Сирена на перерыв! Питерский СКА активно провёл первый период. Минимальное отставание «Салавата» в счёте — это не самая плохая для гостей сюжетная линия этой игры.
'20
Барабанов с неудобной руки бросал в попытке попасть в дальний угол ворот- чуть выше цели!
'19
Кареев неуверенно сыграл после наброса шайбы от синей линии, но обошлось тут для «Салавата»!
'18
Умарк за синей линии атаки оставил шайбу на партнёра, а тот не понял этого замысла. Едва «армейцы» не убежали в контратаку после этого просчёта уфимцев.
'17
Дошла наконец-то шайба до голкипера СКА! Этому рад больше сам Хелльберг, чем уфимские болельщики.
'16
Попробовали гости накинуть шайбу на пятак соперника, но там всё заблокировано. Хелльберг в створе отдыхает.
'15
Хохряков не попал по шайбе после прострела от Бурдасова! Пока у «юлаевцев» в атаке почти ничего не получается.
'14
Уфимцам тяжело даётся игра без шайбы в своей зоне, поэтому сейчас стараются гости повыше встречать соперника.
'13
Прохоркин щёлкнул по воротам — Кареев не стал дарить «армейцу» быстрый дубль.
'13
Без остановок прошла игра в формате «4 на 4», но как-то без интересных моментов у ворот.
'11
Шайба пересекла линию ворот «Салавата», но уже после свистка арбитра! Тихонов перестарался в борьбе на пятаке, завалив вратаря.
'11
'10
Мальцев от левого борта в касание бросал — Кареев на месте!
'9
'8
А вот сейчас Сергеев от синей линии зарядил — мимо Хелльберга шайба не пролетела.
'7
Ларсен затащил шайбу в зону хозяев, игра по бортам — это и всё, что «Салават Юлаев» создал за эту позиционную атаку.
'6
У «армейцев» лучше сейчас держится шайба в зоне соперника. Барабанов без помех бросал — шайба нашла грудь уфимского голкипера!
'5
Прохоркин бросал от левого борта, на пятаке было сразу два полевых игрока, но шайба досталась Карееву.
'4
Гусев из-под игрока с ползоны с кистей бросал — шайба прошла рядом со штангой!
'3
Тихонов виражом из-за ворот Уфы старался закатить шайбу под самый угол створа — не прошло задуманное!
'3
Обмениваются команды позиционными атаками, но пока без острых моментов у ворот.
'2
Не получилось у питерцев начать атаку длинным пасом под чужую синюю линию — проброс.
'1
Стартовое вбрасывание в матче состоялось! Сразу по вратарям: Магнус Хелльберг — голкипер СКА, Андрей Кареев — первый номер «Салавата».
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.