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Спартак Куньлунь Ред Стар

Хоккей по-пекински: «Спартак» сенсационно проиграл китайцам

«Спартак» сенсационно проиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

Московский «Спартак» проиграл на своем льду пекинскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
07 сентября 19:30   |  закончен
Спартак
Спартак
1:2
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Стар
0:0, 0:0, 1:2
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи: Артур Кулёв  (Санкт-Петербург, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
Калинин2'
Педан2'
Дыбленко2'
Максвелл2'
командный штраф2'
1:2Хохлачёв
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Бартли2'
Ип2'
Ип2'
0:1Лаюнен
0:2Палола
Подробная статистика матча
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Трансляция
С начала С конца
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'60
Всё, матч окончен! «Куньлунь» на выезде обыграл «Спартак» — 2:1. Лаюнен и Палола забили у гостей, спартаковцы в концовке ответили голом Хохлачёва, были ещё моменты у москвичей, но они их не использовали. Клуб из Пекина одержал первую победу в сезоне. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
Продолжают давить красно-белые! Даугавиньш с пятака не попал по воротам.
'59
ГОЛ! Спартаковцы провели массированную атаку. Кутейкин зарядил от синей линии, шайба отскочила к Хохлачёву, который с острого угла поразил ворота гостей!
'58
Ушёл с ворот Беспалов — москвичи вшестером.
'58
Вадим Епанчинцев взял 30-секундный перерыв.
'58
ГОЛ! Гости отбились и провели быструю атаку. Лунд сделал передачу на свободного Палолу, который прицелился и нанёс точнейший бросок в дальнюю девятку!
'57
Тайм-аут взял тренерский штаб «Куньлуня».
'56
Усиливает давление «Спартак». Москвичи забрали шайбу и перевели игру в чужую зону.
'55
Даугавиньш! Рванул в свободную зону и зарядил из круга вбрасывания — шайба прошла над перекладиной.
'54
Кейн на скорости протащил шайбу по флангу и бросил из-под защитника — Беспалов отразил шайбу.
'53
Опасно! Спартаковцы разыграли шайбу накоротке возле чужих ворот, Кулик с пятака попал в штангу!
'52
Выстояли москвичи в меньшинстве. Вернулся на лёд Хохлачёв.
'51
Гости держат шайбу в чужой зоне, но мало бросков. Не доходит шайба до Беспалова.
'50
«Куньлунь» продолжит играть в большинстве из-за запроса спартаковцев на положение «вне игры».
'50
ГОЛ! Граньяни сделал перевод на Лаюнена, который с левого края вогнал шайбу в верхний угол ворот! Арбитры долго изучали повтор на предмет офсайда, но в итоге засчитали гол.
'49
Удаление у «Спартака». Максвелл нарушил правила в средней зоне.
'47
На встречных курсах идёт игра. Много моментов и бросков в обе стороны.
'45
Хохлачёв убежал в контратаку, вошёл в зону и бросил со средней дистанции — промах.
'44
Кутейкин набросил от синей линии! Шайба попала в конёк защитнику и ушла в сторону.
'43
Ответ «Спартака»! Максвелл вылез на пятак и бросил по воротам — Лазушин среагировал. Кулик успел на добивание, но и с его броском справился голкипер.
'42
Момент у «Куньлуня»! Фонтейн с пятака опасно бросил верхом — Беспалов сложился и перевёл шайбу через перекладину.
'41
Стартовал третий период!
'40
Перерыв! Ничья 0:0 после 40 минут. В хорошем темпе идёт игра, обе команды создали большое количество моментов, но вратари действуют безошибочно.
'38
Опасно! Ганзл технично убрал соперника и прострелил в центр, Даугавиньш с пятака попал в штангу!
'37
«Куньлунь» заметно прибавил во втором периоде. Хороший темп, команды создают много моментов.
'36
Бек разогнал контратаку гостей, ворвался в зону и прострелил вдоль ворот — партнёр немного не дотянулся.
'35
Педан! Сместился на левый край и с кистей зарядил по воротам — Лазушин прикрыл ближний угол.
'34
Во втором периоде гости больше бросают по воротам — 6:5.
'33
«Куньлунь» перешёл в позиционную атаку. Граньяни выбрался на свободное пространство и зарядил в дальний угол — Беспалов зацепил шайбу.
'32
Ничего опасного не удалось создать гостям в большинстве. Вернулся на лёд Дыбленко.
'31
Кулик выиграл борьбу за воротами и выбросил шайбу из зоны. Первая минута большинства прошла без бросков для «Куньлуня».
'30
Удаление у «Спартака». Дыбленко проиграл позицию и прихватил Сквайрза.
'28
Не удалось красно-белым реализовать большинство. В полных составах продолжается игра.
'27
Спартаковцы закрепились в чужой зоне. Кутейкин щёлкнул от синей линии — шайба просвистела рядом со штангой!
'26
Удаление у «Куньлуня». Ип ударил соперника клюшкой по рукам и получил малый штраф.
'24
Отбились москвичи. Вернулся на лёд Педан.
'23
Фонтейн опасно атаковал с пятака — Беспалов грамотно занял позицию и забрал шайбу.
'22
Удаление у «Спартака». Педан в борьбе на пятаке толкнул в спину Ипа.
'22
Лунд с пятака пытался замкнуть прострел партнёра — Беспалов щитком среагировал.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. «Спартак» играл с преимуществом и много угрожал чужим воротам, хороший момент был у Лещенко, который попал в перекладину. Ждём голов после перерыва.
'20
Удаление у «Спартака». Калинин в чужой зоне заплёл ноги Фонтейну.
'19
Максвелл собрал на себя двух соперников и сделал перевод на синюю линию. Осипов мощно пальнул в угол — Лазушин выручил!
'19
Гости выиграли борьбу на чужом пятаке. Пикар бросил в угол — Беспалов щитком отразил шайбу.
'18
По броскам в створ преимущество у «Спартака» — 7:3.
'17
Отбились гости. Вернулся на лёд Ип.
'17
Опасно! Ганзл ушёл за ворота и сделал передачу на пятак, но Карсумс из убойной позиции не попал в дальний угол!
'16
Нет бросков в большинстве у «Спартака». Уверенно обороняются гости.
'15
Удаление у «Куньлуня». Ип прихватил соперника клюшкой в средней зоне.
'13
Хохлачёв и Зубов накоротке разыграли шайбу в чужой зоне. Кундратек успел накрыть опаснейший бросок соперника!
'12
Трунёв по центру ворвался в зону и с кистей бросил в верхний угол — Лазушин уверенно забрал шайбу.
'12
Ничего опасного не удалось создать «Спартаку» в большинстве. Вернулся на лёд Бартли.
'11
Не идёт игра в большинстве у москвичей — даже в зону не удаётся войти.
'10
Удаление у «Куньлуня». Бартли у борта не по правилам атаковал Никонцева.
'9
Спартаковцы ошиблись в своей зоне. Николлс перехватил шайбу и по центру вылез на ворота, но из убойной позиции не попал в створ!
'8
Даугавиньш с левого края вошёл в зону и с кистей зарядил в дальний угол — шайба после рикошета прошла рядом со штангой.
'7
Ответ «Куньлуня»! Бек совершил проход по центру и бросил в угол — Беспалов блином зацепил шайбу.
'6
Опасно! Цыплаков красивым финтом убрал защитника и доставил шайбу на пятак, Лещенко с трёх метров попал в перекладину!
'5
Дыбленко щёлкнул от синей линии! Лазушин щитком дотянулся до шайбы, но москвичам не удалось добить.
'4
«Спартак» агрессивно проводит стартовые минуты. Большое давление идёт на ворота Лазушина.
'3
Максвелл собрал на себя двух соперников, сместился на левый край, но его бросок был заблокирован.
'2
Спартаковцы после перехвата убежали два в два! Лаюнен помешал Хохлачёву сделать передачу на пятак, где был свободный партнёр.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Перед началом встречи прошла минута молчания в память о «Локомотиве».
'0
Стартовые вратари: Никита Беспалов — Александр Лазушин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.