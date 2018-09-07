'60

Всё, матч окончен! «Куньлунь» на выезде обыграл «Спартак» — 2:1. Лаюнен и Палола забили у гостей, спартаковцы в концовке ответили голом Хохлачёва, были ещё моменты у москвичей, но они их не использовали. Клуб из Пекина одержал первую победу в сезоне. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!