'60
Всё, матч окончен! «Локомотив» на выезде обыграл «Спартак» — 2:0. Ярославцам для победы хватило двух шайб — отличились Красковский и Любушкин. Грамотно в обороне отыграли «железнодорожники», а Алексей Мурыгин отразил 28 бросков и провёл сухой матч. Судьба путёвки в плей-офф на Западе решится в последний день регулярки. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'60
'59
Пошли последние две минуты. Москвичи держат шайбу в чужой зоне.
'58
Опасно! Кадейкин с левого края вырезал передачу в центр на Картаева, который с трёх метров бросил в угол — Беспалов в шпагате спас свою команду!
'56
Кулик подключился к атаке и щёлкнул под перекладину! Мурыгин справился с угрозой.
'55
«Спартак» большими силами идёт вперёд. Но не доходит дело до бросков.
'54
Радил от борта прострелил на пятак, Максвеллу не удалось переправить шайбу в дальний угол.
'53
'51
Хохлачёв с правого края целил в верхний угол — Мурыгин прикрыл ближний угол.
'50
Не получается спартаковцам подобраться к чужим воротам. Грамотно обороняются гости.
'48
Радил! Сместился к центру и бросил в верхний угол — Мурыгин зафиксировал шайбу.
'47
Алексеев ушёл за ворота и нашёл на пятаке Коваленко, который с двух метров бросил во вратаря!
'46
Без ворот идёт игра в третьем периоде. Нужно добавлять москвичам в атаке.
'45
Стоу совершил проход по флангу, но с острого угла не попал по воротам.
'43
Вязкая борьба пошла. Ярославцы отдали инициативу сопернику и сосредоточили внимание на обороне.
'42
Осипов щёлкнул от синей линии! Шайба от борта выскочила на пятак, но ярославцам удалось вынести её из зоны.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после двух периодов. Подопечные Дмитрия Квартальнова выровняли игру, моменты стали возникать у обеих команд. Единственный гол на 29-й минуте забил Красковский. Спартаковцам нужно прибавлять после перерыва, ведь идёт борьба за плей-офф и терять очки никак нельзя.
'39
Иванов на скорости объехал ворота и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол — Беспалов щитком выручил свою команду.
'38
«Локомотив» в полном составе.
'37
Мурыгин справился с дальними бросками Лаюнена и Калинина. Выбросили ярославцы шайбу из зоны.
'36
'34
Подшендялов на дальней штанге замыкал прострел с фланга! Шайба ушла чуть в сторону.
'33
Спартаковцы неплохо держат шайбу в чужой зоне, комбинируют. Но мало бросков по воротам.
'32
Дергачёв поборолся у борта, сместился к центру, но послал шайбу намного выше цели.
'31
Ответ «Спартака»! Радил выбрался на свободное пространство и бросил под перекладину — Мурыгин выручил! И тут же голкипер справился с добиванием.
'30
«Локомотив» продолжает идти вперёд. Иванов выиграл борьбу на пятаке, подобрал шайбу, но не сумел протолкнуть её мимо Беспалова.
'29
'28
'27
Позиционная атака москвичей привела к дальнему выстрелу Пепеляева. Мурыгин был к этому готов.
'26
Момент у «Локомотива»! Юртайкин поймал на противоходе Калинина, выкатился один на один, но бросил в щиток Беспалову!
'25
«Спартак» в полном составе.
'25
Спартаковцы подловили соперника на ошибке. Лещенко по центру убежал один на один, убрал шайбу в сторону, но Мурыгин среагировал на бросок!
'24
Пайгин! С кистей набросил от синей линии — шайба прошла рядом со штангой.
'23
'22
Момент у «Спартака»! Мурыгин справился с дальним щелчком Лаюнена, а Стоу не удалось добить шайбу с пятака.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после первого периода. «Спартак» владел инициативой и больше угрожал чужим воротам. Было у москвичей 5-минутное большинство, но хозяева распорядились им не лучшим образом. Отдохнём!
'19
Максвелл красиво убрал соперника! Но вместо броска с трёх метров сделал неудачную передачу в центр.
'18
Территория за «Спартаком». Москвичи в атаке проводят последние минуты периода.
'17
Никонцев по флангу убежал от соперника и бросил с острого угла — промах!
'16
По броскам в створ преимущество у «Спартака» — 8:6.
'15
Отбились ярославцы. Вернулся пятый полевой у «Локомотива».
'14
Неудачно идёт большинство для «Спартака». Не удаётся москвичам закрепиться в чужой зоне.
'13
Момент у гостей! Ильенко получил длинную передачу на ход и убежал один на один, но Осипов в последний момент накрыл бросок соперника.
'12
Первые две минуты уверенно провели «железнодорожники». Пока без моментов у ворот Мурыгина.
'11
Радил прострелил вдоль ворот — Максвелл не дотянулся до шайбы. Удалось отбиться ярославцам.
'10
'8
«Локомотив» в полном составе.
'8
«Локомотив» ответил контратакой! Коршков обыграл защитника и с левого края бросил во вратаря.
'7
Радил подобрал отскок на пятаке и бросил с острого угла — Мурыгин на месте!
'6
'6
Позиционная атака «Спартака». Мурыгин справился с серией бросков по своим воротам.
'5
Ильенко! Совершил скоростной рейд по флангу и с кистей зарядил в дальнюю девятку — Беспалов краем блина дотянулся до шайбы.
'4
Спокойно справились спартаковцы с большинством соперника. Вернулся на лёд Трунёв.
'3
Коледов неточно бросил от синей линии. Вышла шайба из зоны «Спартака».
'2
'1
Сегодняшний матч «Спартак» — «Локомотив» посвящён 80-летнему юбилею Бориса Майорова. Перед игрой прошло чествование легенды красно-белых.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Никита Беспалов — Алексей Мурыгин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.