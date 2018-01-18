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Хиетанен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в игрока «Спартака». Далее Хохлачёв из средней зоны бросал по пустым воротам, но тут уже Никулин успел блокировать эту попытку. В итоге «Спартак» дважды уступая по ходу матча и ведя в третьем периоде в три шайбы одержал тяжелейшую победу в дерби с московским «Динамо» 5:4. Сегодня все болельщики получили удовольствие от такого классного хоккея. «Спартак» набрал очень важные очки в борьбе за плей-офф, но «красно-белым» и «Динамо» ещё предстоит провести несколько непростых матчей в конце регулярного чемпионата.