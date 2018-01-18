Курсы валют$ 56.52 (-0.006) 69.18 (+0.025)
title=''
Налоговая весна: россиян ждут перемены
title=''
Резня в Перми:
что довело до трагедии

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Испании
21:00
Атлетико МСевилья
1:2
закончен
21:00
ВаленсияАлавес
2:1
закончен
23:00
ЭспаньолБарселона
1:0
закончен
Франция / Лига 1
21:00
АмьенМонпелье
1:1
закончен
21:00
АнжеТруа
3:1
закончен
21:00
ГенгамЛион
0:2
закончен
21:00
ЛилльРенн
1:2
закончен
21:00
МетцСент-Этьен
3:0
закончен
21:00
ТулузаНант
1:1
закончен
23:00
ПСЖДижон
8:0
закончен
Кубок Англии
23:00
ЧелсиНорвич Сити
1:1 (5:3)
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевВитязь
4:1
закончен
19:30
Ак БарсЙокерит
2:1
закончен
19:30
НефтехимикЦСКА
1:0
закончен
19:30
ХК СочиСлован
1:2 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
4:1
закончен
06:00
Анахайм ДаксПиттсбург Пингвинз
5:3
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Анадолу Эфес
110:79
закончен
20:45
Фенербахче Панатинаикос
67:62
закончен
22:45
Олимпия Милан Уникаха
101:87
закончен
22:45
Реал Мадрид Баскония
75:73
закончен
Еврокубок
20:15
Дарушшафака Альба
82:70
закончен
21:30
Бавария Зенит
95:78
закончен
21:30
Будучность Доломити Энергия
79:66
закончен
22:30
Ауксилиум Торино Летувос Ритас
83:77
закончен
22:45
АСВЕЛ Лимож
92:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
133:109
закончен
03:30
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
94:93
закончен
03:30
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
95:100
закончен
03:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
96:91
закончен
04:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
112:119
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
105:99
закончен
04:00
Милуоки БаксМайами Хит
101:106
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Лейкерс
114:90
закончен
06:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
105:120
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
109:104
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы
12:30
Мужчины. Короткая программа
1
Хавьер Фернандес (Испания)
103,82
закончен
19:00
Спортивные пары. Короткая программа
1
Джеймс / Сипре (Франция)
75,52
закончен
Теннис / Открытый чемпионат Австралии
03:00
2-й круг. Мария Шарапова — Анастасия Севастова
online
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Спартак М Шанхай СИПГ
0:1
закончен
Кубок Испании
23:30
ЛеганесРеал Мадрид
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:00
АвангардТрактор
1:2
закончен
17:00
АвтомобилистБарыс
2:4
закончен
17:00
ЮграМеталлург Мг
0:3
закончен
18:00
ЛадаСибирь
0:1
закончен
19:30
СеверстальЛокомотив
5:6 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо МнКуньлунь Ред Стар
1:3
закончен
19:30
СКААдмирал
7:2
закончен
19:30
Динамо МСпартак
4:5
закончен
20:30
Динамо РАмур
3:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
online
03:00
Филадельфия ФлайерзТоронто Мэйпл Лифс
online
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
online
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
online
03:30
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзПиттсбург Пингвинз
не начался
Евролига
20:00
Химки Олимпиакос
82:54
закончен
21:00
Жальгирис Валенсия
86:82
закончен
22:05
Маккаби Т-А Црвена Звезда
89:75
закончен
23:00
Барселона Бамберг
81:66
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
online
03:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
online
05:30
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат Европы
12:20
Женщины. Короткая программа
1
Алина Загитова (Россия)
80,27
закончен
18:55
Пары, произвольная программа
1
Тарасова / Морозов (Россия)
221,60
закончен
Биатлон / Кубок мира
16:15
Спринт 7,5 км. Женщины
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
21:05,3 (0)
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+12,0 (0)
3
Вероника Виткова (Чехия)
+20,6 (0)
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Франция / Лига 1
22:45
КанМарсель
не начался
Испания / Примера
23:00
ХетафеАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевЦСКА
не начался
19:00
НефтехимикВитязь
не начался
19:30
Ак БарсСлован
не начался
19:30
ХК СочиЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Вашингтон КэпиталзМонреаль Канадиенс
не начался
03:30
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Фенербахче
не начался
22:15
Панатинаикос ЦСКА
не начался
22:30
Баскония Олимпия Милан
не начался
22:45
Уникаха Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Бруклин НетсМайами Хит
не начался
04:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
не начался
06:30
Юта ДжазНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
не начался
Хоккей
ЧМ-2017 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Динамо М Спартак
«Спартак» — «Динамо» — это московское дерби РИА Новости
«Спартак» — «Динамо» — это московское дерби

«Спартак» отсек «Динамо» от плей-офф

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» обыграл «Динамо» в столичном дерби в регулярном чемпионате КХЛ в борьбе за место в плей-офф. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
18 января 19:30   |  закончен
Динамо М
Динамо М
4:5
Спартак
Спартак
1:0, 1:2, 2:3
Стадион «ВТБ Ледовый дворец», Москва | Судьи: Роман Гофман  (Москва, Россия), Антонин Ержабек  (Чехия)
1:0Варнаков
Артюхин2'
Карсумс2'
2:1Игумнов
Зайцев2'
Зайцев2'
3:5Никулин
4:5Брюквин
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Хохлачёв2'
1:1Стоу
2:2Черных
2:3Калинин
2:4Черных
2:5Хохлачёв
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'60
Хиетанен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в игрока «Спартака». Далее Хохлачёв из средней зоны бросал по пустым воротам, но тут уже Никулин успел блокировать эту попытку. В итоге «Спартак» дважды уступая по ходу матча и ведя в третьем периоде в три шайбы одержал тяжелейшую победу в дерби с московским «Динамо» 5:4. Сегодня все болельщики получили удовольствие от такого классного хоккея. «Спартак» набрал очень важные очки в борьбе за плей-офф, но «красно-белым» и «Динамо» ещё предстоит провести несколько непростых матчей в конце регулярного чемпионата.
'59
ГОЛ! «Динамо» забрасывает ещё одну шайбу! Никулин выполнил бросок по воротам от синей линии, сразу три игрока «Динамо» перекрывали обзор Беспалову, в итоге шайба оказалась в сетке, а подправил её Брюквин!
'59
Лещенко получил небольшое повреждение, вышел на площадку врач «Спартака», с помощью него и партнёра по команде Лещенко уехал на скамейку запасных. Сейчас также Бочаров отправился на скамейку запасных, у «Динамо» на площадке появился шестой полевой игрок.
'58
И ещё один опасный бросок по воротам «Спартака» от синей линии последовал, шайба пролетела рядом со штангой, болельщики «Динамо» хватаются за голову.
'57
Игнатушкин с неудобной руки выполнил бросок в дальний угол ворот, Беспалов спокойно отбил шайбу к углу площадки.
'56
ГОЛ! «Динамо» вернулось в игру! Никулин получил передачу от Варнакова и со средней дистанции выполнил бросок в дальний угол ворот, Беспалов на этот раз был бессилен.
'55
Перешла игра в среднюю зону, спокойно старается «Спартак» играть дальше, но «Динамо» не сдаётся.
'54
Брюквин из-за ворот выполнил передачу на пятачок, Вишневский выполнил бросок по воротам, Беспалов потащил и спас «Спартак» от верного гола.
'53
Опасный момент всё же возник у ворот «Спартака», но Беспалов смог среагировать и выручить свою команду.
'52
«Спартак» же сейчас стал также более плотно играть в обороне, понимают номинальные гости, что пропускать сейчас не нужно, время работает на них.
'51
Очень трудно «Динамо» будет вытащим эту игру, а ведь до конца второго периода всё более-менее хорошо было у «бело-голубых».
'50
Очень долго судьи смотрели повтор по просьбе тренерского штаба «Динамо» на предмет положения «вне игры», но в итоге всё же пятая шайба «Спартака» была засчитана.
'49
ГОЛ! «Спартак» вновь забивает в большинстве! Лаюнен выполнил бросок в ближний угол ворот, Бочаров отбил шайбу, далее Лаюнен отдал передачу на Хохлачёва, а Александр уже отправил шайбу в ворота.
'49
Калинин выполнил опасный бросок по воротам «Динамо» от синей линии, шайба пролетела рядом со штангой.
'48
Удаление в составе «Динамо». На скамейку штрафников за симуляцию отправился Егор Зацев.
'48
Рылов от синей линии выполнил опасный наброс на пятачок, получилось опасно, но «Спартак» всё же смог отвести от своих ворот угрозу.
'47
Артюхин сейчас въехал в Беспалова, голкиперу «Спартака» это не понравилось, но здесь судьи решили обойтись без удалений.
'46
Хиетанен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Беспалов был на месте. Сейчас уже игроки «Спартака» должны будут биться и за своего партнёра.
'45
Карсумс жёстко встретил Пепеляева в углу площадки, игрок «Спартака» неудачно приземлился, ударился головой о лёд, сам подняться Алексей не смог. С большим трудом с помощью врачей и партнёров Пепеляева увели в раздевалку.
'44
Попытается помочь своей команде спасти эту игру Иван Бочаров.
'44
В составе «Динамо» произошла замена голкипера. Александр Ерёменко ушёл отдыхать, совсем не пошла у него игра.
'43
ГОЛ! «Спартак» уходит в отрыв! Последовал наброс на ворота «Динамо», Ерёменко отбил шайбу перед собой, Черных быстро сыграл на добивании и вновь Александр капитулирует.
'42
ГОЛ! «Спартак» выходит вперёд! Лаюнен выполнил передачу на Калинина, Дмитрий зарядил от синей линии, Стоу удачно подставился и в итоге шайба оказалась в сетке.
'41
Начинается третий период!
'40
Последовал бросок по воротам «Динамо» от синей линии, Ерёменко неудачно отбил шайбу, но своего голкипера подстраховал Вишневский. Под самый конец Хохлачёв выполнил ещё один бросок по воротам, попытка вышла не самой лучшей. Начало третьего периода «Спартак» также начнёт в большинстве. Если Александр Ерёменко за время перерыва не сможет собраться, «Динамо» может сегодня и проиграть, пока не идёт игра у опытного голкипера московского клуба.
'40
Удаление в составе «Динамо». На скамейку штрафников за подножку отправился Егор Зайцев.
'39
ГОЛ! «Спартак» сравнивает счёт в матче! Черных выиграл борьбу за шайбу в средней зоне, вошёл в зону «Динамо» и затем выполнил бросок в ближний угол ворот, Ерёменко вновь не спас.
'39
Последовал бросок по воротам «Спартака» от синей линии вновь, Беспалов не стал рисковать и решил спокойно прижать шайбу ловушкой ко льду.
'38
Казионов выполнил бросок по воротам, шайба попала в Лаюнена. Вскоре ещё один опасный бросок последовал по воротам «Спартака», Беспалов выручил свою команду.
'37
Вишневский выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба прошла рядом со штангой на этот раз.
'36
Карсумс выполнил опасный бросок по воротам «Спартака», Беспалов не видел шайбу, но всё же сейчас «красно-белым» удалось отбиться.
'35
Резко взорвалась у нас игра, вот, не зря до этого команды выдержали небольшую паузу, а теперь у нас полетели голы.
'34
ГОЛ! «Динамо» вновь выходит вперёд! Игумнов отыгрался с Алексеевым, вошёл в зону «Спартака», обыграл пару защитников и выполнил точный бросок в угол ворот Беспалова.
'33
ГОЛ! «Спартак» неожиданно сравнивает счёт в матче! Стоу получил шайбу на синей линии, прошёл вперёд и выполнил бросок по воротам, Ерёменко сыграл не очень удачно и пропустил шайбу, которую вполне мог парировать.
'32
Успокоилась немного игра, решили команды взять небольшую паузу перед концовкой второго периода.
'31
Хиетанен от синей линии выполнил мощный бросок по воротам «Спартака», Беспалов спас свою команду, а далее ещё и с пятачка игроки «Динамо» старались добавить.
'30
Воронин выехал из-за ворот и выполнил бросок в створ, Ерёменко также был на месте и не позволил себя переиграть.
'29
Брюквин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Беспалов спокойно отвёл угрозу от своих ворот.
'28
Продолжают команды на равных вести борьбу, очень сегодня битва получается интересной, любая шайба в этом противостоянии может оказаться решающей.
'27
Лаюнен выполнил передачу на Комарова, не смог форвард «Спартака» в борьбе с защитниками зацепиться за шайбу.
'26
Зайцев со средней дистанции теперь отметился броском по воротам «Спартака», Беспалов шайбу отбил, а далее ему помогли защитники.
'25
Сопин выполнил опасную передачу на дальнюю штангу, но Казионов в борьбе с защитником «Спартака» не смог выполнить бросок по воротам.
'24
Лещенко из-за ворот выполнил передачу на Подшендялова, Артём выполнил бросок по воротам, шайба пролетела рядом со штангой.
'23
Калинин упустил шайбу за синюю линию, а далее выполнил передачу на Лаюнена, который смог отправить шайбу в ворота Ерёменко, но судьи справедливо взятие ворот не засчитали.
'22
Игрок «Динамо» Мартиньш Карсумс отправился на скамейку штрафников за подножку.
'21
Начинается второй период!
'20
Карсумс выполнил неплохой бросок в ближний угол ворот «Спартака», шайба пролетела рядом со штангой. Последнюю минуту первого периода «Динамо» провело довольно уверенно и в итоге пока «бело-голубые» с минимальным счётом переигрывают «Спартак». Встреча у нас получается достаточно интересной, московские клубы ведут равную борьбу, посмотрим, что будет дальше.
'19
Провольнев выполнил бросок по воротам от левого борта, Ерёменко всё видел и очень уверенно поймал шайбу в ловушку.
'18
Лещенко выполнил наброс на ворота «Динамо», никто из партнёров не смог подставить клюшку, в итоге Ерёменко без проблем забрал шайбу в ловушку.
'17
Уже вернулся Дергачёв на лёд, всё оказалось хорошо с Александром, это хорошо, травмы нам сегодня не нужны.
'16
Александр Дергачёв пока ушёл в раздевалку, видимо какие-то небольшое повреждение получил игрок «Спартака».
'15
Лаюнен хотел выполнить бросок со средней дистанции, но у игрока «Спартака» сломалась клюшка, в итоге момент был заранее загублен. Тем не мене «Спартак» активен в конце первого периода, очень хотят «красно-белые» сравнять счёт до перерыва.
'14
Дергачёв с пятачка выполнил опасный бросок в угол ворот, шайба пролетела рядом со штангой, мог «Спартак» сейчас сравнивать счёт в матче.
'13
Варнаков выполнил в результате атаки не самый удачный бросок по воротам «Спартака», сразу же «Динамо» получило ответную атаку, которая завершилась броском в исполнении Хохлачёва, Ерёменко был на месте.
'12
Удаление в составе «Динамо». На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Евгений Артюхин.
'11
Пепеляев выполнил бросок по воротам «Динамо» со средней дистанции, Ерёменко сыграл надёжно и отбил шайбу за ворота.
'10
Вновь игроки «Динамо» перевели ход матча к воротам «Спартака», очень непросто пока номинальным гостям зачастую в обороне приходится.
'9
Михаил Варнаков забил двести шайб уже в российском хоккее, так что этот гол был достаточно важный для игрока «Динамо».
'8
ГОЛ! «Динамо» в большинстве открывает счёт в матче! Хиетанен от правого борта выполнил передачу на Карсумса, Мартиньш выполнил хороший перевод на Варнакова, а Михаил очень уверенно переиграл Беспалова.
'8
Варнаков выполнил опасный бросок по воротам, с очень большим трудом сейчас отбивается «Спартак». Вскоре Карсумс выполнил бросок по воротам, но и тут Беспалов выручил.
'7
Завязалась активная борьба у ворот «Спартака», Брюквин принимал особо активное участие в этой атаке, но всё же «красное-белые» смогли отбиться.
'6
Удаление в составе «Спартака». На скамейку штрафников за подножку отправился Александр Хохлачёв.
'5
Довольно неплохое начало матча получается у «Динамо» и «Спартака», у нас может получиться хорошая полноценная битва сегодня.
'4
Соловьёв от синей линии выполнил бросок по воротам «Спартака», Беспалов без особых проблем отбил шайбу в сторону.
'3
Тарасов прорвался к воротам «Спартака» и также выполнил бросок по воротам, вот уже и Беспалову пришлось поработать. Голкипер «Спартака» щитком отвёл угрозу от своих ворот.
'2
Лещенко выполнил бросок в ближний угол ворот со средней дистанции, Ерёменко отбил шайбу к углу площадки и показал, что он с самого начала готов выручать.
'1
Матч стартовал! Ворота московского «Динамо» сегодня защищает Александр Ерёменко, а на страже ворот «Спартака» будет играть Никита Беспалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.