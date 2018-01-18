'60
'59
'59
Лещенко получил небольшое повреждение, вышел на площадку врач «Спартака», с помощью него и партнёра по команде Лещенко уехал на скамейку запасных. Сейчас также Бочаров отправился на скамейку запасных, у «Динамо» на площадке появился шестой полевой игрок.
'58
И ещё один опасный бросок по воротам «Спартака» от синей линии последовал, шайба пролетела рядом со штангой, болельщики «Динамо» хватаются за голову.
'57
Игнатушкин с неудобной руки выполнил бросок в дальний угол ворот, Беспалов спокойно отбил шайбу к углу площадки.
'56
'55
Перешла игра в среднюю зону, спокойно старается «Спартак» играть дальше, но «Динамо» не сдаётся.
'54
Брюквин из-за ворот выполнил передачу на пятачок, Вишневский выполнил бросок по воротам, Беспалов потащил и спас «Спартак» от верного гола.
'53
Опасный момент всё же возник у ворот «Спартака», но Беспалов смог среагировать и выручить свою команду.
'52
«Спартак» же сейчас стал также более плотно играть в обороне, понимают номинальные гости, что пропускать сейчас не нужно, время работает на них.
'51
Очень трудно «Динамо» будет вытащим эту игру, а ведь до конца второго периода всё более-менее хорошо было у «бело-голубых».
'50
Очень долго судьи смотрели повтор по просьбе тренерского штаба «Динамо» на предмет положения «вне игры», но в итоге всё же пятая шайба «Спартака» была засчитана.
'49
'49
Калинин выполнил опасный бросок по воротам «Динамо» от синей линии, шайба пролетела рядом со штангой.
'48
'48
Рылов от синей линии выполнил опасный наброс на пятачок, получилось опасно, но «Спартак» всё же смог отвести от своих ворот угрозу.
'47
Артюхин сейчас въехал в Беспалова, голкиперу «Спартака» это не понравилось, но здесь судьи решили обойтись без удалений.
'46
Хиетанен выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Беспалов был на месте. Сейчас уже игроки «Спартака» должны будут биться и за своего партнёра.
'45
Карсумс жёстко встретил Пепеляева в углу площадки, игрок «Спартака» неудачно приземлился, ударился головой о лёд, сам подняться Алексей не смог. С большим трудом с помощью врачей и партнёров Пепеляева увели в раздевалку.
'44
'44
'43
'42
'41
Начинается третий период!
'40
Последовал бросок по воротам «Динамо» от синей линии, Ерёменко неудачно отбил шайбу, но своего голкипера подстраховал Вишневский. Под самый конец Хохлачёв выполнил ещё один бросок по воротам, попытка вышла не самой лучшей. Начало третьего периода «Спартак» также начнёт в большинстве. Если Александр Ерёменко за время перерыва не сможет собраться, «Динамо» может сегодня и проиграть, пока не идёт игра у опытного голкипера московского клуба.
'40
'39
'39
Последовал бросок по воротам «Спартака» от синей линии вновь, Беспалов не стал рисковать и решил спокойно прижать шайбу ловушкой ко льду.
'38
Казионов выполнил бросок по воротам, шайба попала в Лаюнена. Вскоре ещё один опасный бросок последовал по воротам «Спартака», Беспалов выручил свою команду.
'37
Вишневский выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба прошла рядом со штангой на этот раз.
'36
Карсумс выполнил опасный бросок по воротам «Спартака», Беспалов не видел шайбу, но всё же сейчас «красно-белым» удалось отбиться.
'35
Резко взорвалась у нас игра, вот, не зря до этого команды выдержали небольшую паузу, а теперь у нас полетели голы.
'34
'33
'32
Успокоилась немного игра, решили команды взять небольшую паузу перед концовкой второго периода.
'31
Хиетанен от синей линии выполнил мощный бросок по воротам «Спартака», Беспалов спас свою команду, а далее ещё и с пятачка игроки «Динамо» старались добавить.
'30
Воронин выехал из-за ворот и выполнил бросок в створ, Ерёменко также был на месте и не позволил себя переиграть.
'29
Брюквин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Беспалов спокойно отвёл угрозу от своих ворот.
'28
Продолжают команды на равных вести борьбу, очень сегодня битва получается интересной, любая шайба в этом противостоянии может оказаться решающей.
'27
Лаюнен выполнил передачу на Комарова, не смог форвард «Спартака» в борьбе с защитниками зацепиться за шайбу.
'26
Зайцев со средней дистанции теперь отметился броском по воротам «Спартака», Беспалов шайбу отбил, а далее ему помогли защитники.
'25
Сопин выполнил опасную передачу на дальнюю штангу, но Казионов в борьбе с защитником «Спартака» не смог выполнить бросок по воротам.
'24
Лещенко из-за ворот выполнил передачу на Подшендялова, Артём выполнил бросок по воротам, шайба пролетела рядом со штангой.
'23
Калинин упустил шайбу за синюю линию, а далее выполнил передачу на Лаюнена, который смог отправить шайбу в ворота Ерёменко, но судьи справедливо взятие ворот не засчитали.
'22
'21
Начинается второй период!
'20
Карсумс выполнил неплохой бросок в ближний угол ворот «Спартака», шайба пролетела рядом со штангой. Последнюю минуту первого периода «Динамо» провело довольно уверенно и в итоге пока «бело-голубые» с минимальным счётом переигрывают «Спартак». Встреча у нас получается достаточно интересной, московские клубы ведут равную борьбу, посмотрим, что будет дальше.
'19
Провольнев выполнил бросок по воротам от левого борта, Ерёменко всё видел и очень уверенно поймал шайбу в ловушку.
'18
Лещенко выполнил наброс на ворота «Динамо», никто из партнёров не смог подставить клюшку, в итоге Ерёменко без проблем забрал шайбу в ловушку.
'17
Уже вернулся Дергачёв на лёд, всё оказалось хорошо с Александром, это хорошо, травмы нам сегодня не нужны.
'16
Александр Дергачёв пока ушёл в раздевалку, видимо какие-то небольшое повреждение получил игрок «Спартака».
'15
Лаюнен хотел выполнить бросок со средней дистанции, но у игрока «Спартака» сломалась клюшка, в итоге момент был заранее загублен. Тем не мене «Спартак» активен в конце первого периода, очень хотят «красно-белые» сравнять счёт до перерыва.
'14
Дергачёв с пятачка выполнил опасный бросок в угол ворот, шайба пролетела рядом со штангой, мог «Спартак» сейчас сравнивать счёт в матче.
'13
Варнаков выполнил в результате атаки не самый удачный бросок по воротам «Спартака», сразу же «Динамо» получило ответную атаку, которая завершилась броском в исполнении Хохлачёва, Ерёменко был на месте.
'12
'11
Пепеляев выполнил бросок по воротам «Динамо» со средней дистанции, Ерёменко сыграл надёжно и отбил шайбу за ворота.
'10
Вновь игроки «Динамо» перевели ход матча к воротам «Спартака», очень непросто пока номинальным гостям зачастую в обороне приходится.
'9
Михаил Варнаков забил двести шайб уже в российском хоккее, так что этот гол был достаточно важный для игрока «Динамо».
'8
'8
Варнаков выполнил опасный бросок по воротам, с очень большим трудом сейчас отбивается «Спартак». Вскоре Карсумс выполнил бросок по воротам, но и тут Беспалов выручил.
'7
Завязалась активная борьба у ворот «Спартака», Брюквин принимал особо активное участие в этой атаке, но всё же «красное-белые» смогли отбиться.
'6
'5
Довольно неплохое начало матча получается у «Динамо» и «Спартака», у нас может получиться хорошая полноценная битва сегодня.
'4
Соловьёв от синей линии выполнил бросок по воротам «Спартака», Беспалов без особых проблем отбил шайбу в сторону.
'3
Тарасов прорвался к воротам «Спартака» и также выполнил бросок по воротам, вот уже и Беспалову пришлось поработать. Голкипер «Спартака» щитком отвёл угрозу от своих ворот.
'2
Лещенко выполнил бросок в ближний угол ворот со средней дистанции, Ерёменко отбил шайбу к углу площадки и показал, что он с самого начала готов выручать.
'1
Матч стартовал! Ворота московского «Динамо» сегодня защищает Александр Ерёменко, а на страже ворот «Спартака» будет играть Никита Беспалов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.