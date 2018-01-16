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Армейцы осадили красно-белых

СКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

Петербургский СКА уверенно обыграл на своем льду московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав четвертую подряд победу. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
16 января 19:30   |  закончен
СКА
СКА
4:1
Спартак
Спартак
2:0, 1:0, 1:1
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия), Алексей Белов  (Ярославль, Россия)
1:0Калинин
2:0Широков
Белов2'
3:0Торесен
командный штраф2'
4:1Кетов
Зуб2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Юдин2'
Талалуев2'
3:1Радил
Подробная статистика матча
Трансляция
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'60
Не получилось у игроков «Спартака» реализовать второе большинство подряд в этом матче. В самом конце встречи Карпов выполнил бросок в ближний угол ворот, Трушков был на месте. Белов на последних секундах матча выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Трушков не очень уверенно, но шайбу отбил. СКА сегодня на своей площадке одержал уверенную и заслуженную победу над московским «Спартаком» 4:1. Питерский клуб сыграл с позиции силы и показал нам неплохой хоккей. Впереди у «Спартака» будут важные матчи в борьбе за плей-офф, посмотрим, что там сможет показать московский клуб.
'59
Очень уверенно СКА держит оборону в меньшинстве на этот раз, не получается у игроков «Спартака» выполнить более-менее толковый бросок по своим воротам.
'58
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за толчок соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Артём Зуб.
'58
Комаров выполнил бросок по воротам СКА со средней дистанции, шайба попала в клюшку Гаврикову и улетела за пределы площадки.
'57
И теперь опаснейший бросок в дальний угол вновь наносил Ковальчук, на этот раз опять каркас ворот вступился за московский клуб.
'56
Ковальчук выполнил бросок в дальний угол ворот, шайба пошла низом, смог Трушков отвести угрозу от своих ворот щитком.
'55
Белов несколько раз выполнил броски по воротам «Спартака», Трушкову приходилось вступать в игру, чтобы не пропустить вновь.
'54
Рыков выполнил бросок по воротам со средней дистанции, на этот раз шайба ушла немного в сторону от цели.
'53
Зубарев выполнил бросок по воротам от синей линии, Трушков отбил шайбу перед собой, а далее его подстраховали защитники.
'52
Радил выполнил переду под бросок Лещенко, Белов здорово сыграл на перехвате и не дал сопернику добраться до шайбы.
'51
Пауз в третьем периоде пока не так много, что также хорошо, игроки «Спартака» видимо уже также начинают понимать, что в этой встрече они подвиг совершить не смогут.
'50
И опять игроки СКА стали играть куда более спокойно, временами игроки питерского клуба грамотно уже «убивают» время.
'49
Ну и вот опять у «Спартака» шансы резко сходят на нет, очень трудно будет теперь за оставшееся время московскому клубу отыграть три шайбы.
'48
ГОЛ! СКА вновь увеличивает своё преимущество до трёх шайб! Торесен из-за ворот выполнил передачу на Каблукова, Илья отдал точную передачу на Кетова и Евгений со средней дистанции точным броском поразил ворота «Спартака».
'47
Прохоркин вырвался практически на рандеву с Трушковым, но переиграть голкипера «Спартака» форвард СКА не смог на этот раз.
'46
Вновь игра сейчас у нас немного успокоилась, это очень опасно, ещё одна удачная атака «Спартака» может всё перевернуть в этой встрече.
'45
Плотников попытался выполнить бросок по воротам «Спартака» со средней дистанции, шайба попала в защитника.
'44
Сухими ворота Микко Коскинен сегодня уже не сохранит, посмотрим, что дальше придумает «Спартак», шансы спасти этот матч у московского клуба ещё есть.
'43
ГОЛ! «Спартак» практически сразу реализует своё большинство! Лаюнен выполнил поперечную передачу на Радила, который выполнил отличный бросок в девятку, Коскинен был бессилен.
'43
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за нарушение правил вбрасывания отправился Сергей Калинин.
'42
Кулик выполнил бросок в ближний угол ворот от правого борта, Коскинен всё видел и спокойно поймал шайбу.
'41
Начинается третий период!
'40
Завершается второй период! Сейчас СКА мог забивать и четвёртую шайбу, но московский «Спартак» всё же отбился. Очень трудно будет спасти этот матч московскому «Спартаку», сейчас будет главная интрига, а сможет ли Микко Коскинен сегодня отыграть на ноль.
'40
ГОЛ! СКА забивает третью шайбу! Войнов выполнил бросок по воротам от правого борта, Трушков отбил шайбу перед собой, Каблуков сыграл на добивании, спас свои ворота защитник «Спартака», но далее Торесен уже подъехал и всё же добил шайбу в ворота.
'39
Зубарев выполнил бросок по воротам «Спартака» со средней дистанции, Трушков во втором периоде играет очень уверенно и пока отказывается пропускать ещё.
'38
Белов потерял шайбу в средней зоне, Радил её перехватил и попытался сразу убежать к воротам СКА, Антон пытался исправить свою ошибку, но в итоге получил штраф на две минуты за задержку соперника клюшкой. Теперь команды поиграют в формате четыре на четыре.
'37
Удаление в составе «Спартака». За подножку на скамейку штрафников отправился Илья Талалуев.
'37
Ковальчук выполнил бросок в ближний угол ворот, шайба опять пошла низом, но не очень сильно, Трушков всё перекрыл.
'36
Со средней дистанции вновь был бросок по воротам «Спартака», шайба полетела низом, Трушков уверенно сыграл щитками и отвёл угрозу от своих ворот.
'35
Карпов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Трушков спокойно поймал шайбу.
'34
И вот уже в ответной атаке игроки СКА могли забивать, однако бросок Войнова на себя приняла перекладина ворот «Спартака».
'33
Хохлачёв выполнил передачу на Дергачёва, Александр выполнил бросок по воротам, шайба попала в Зуба, а далее игравший на добивании Подшендялов попал в клюшку Зуба, шайба потеряла в скорости, что помогло Коскинену её забрать.
'32
Успокоилась немного игра в середине второго периода, сейчас у «Спартака» даже могут появиться шансы, чтобы отыграть одну шайбу.
'31
Подшендялов получил передачу из-за ворот от Хохлачёва и выполнил бросок по воротам, Коскинен был внимателен и поймал шайбу.
'30
Ковальчук со средней дистанции выполнил бросок в ближний угол ворот, Трушков спокойно поймал шайбу. Калинин также готов был поддержать атаку, но Илья решил в этом эпизоде всё сделать сам.
'29
Калинин прорвался к воротам СКА и выполнил бросок по воротам, шайба полетела не очень сильно, вновь Коскинен смог отвести угрозу от своих ворот.
'28
Осипов выполнил бросок по воротам от правого борта в ближний угол, Коскинен был на месте. Пока не очень много работы у финского голкипера во втором периоде.
'27
Шипачёв оторвался от защитников «Спартака» и выполнил бросок по воротам московского клуба, Трушков спас свою команду.
'26
Ковальчук выполнил бросок по воротам в борьбе с защитником, шайба от игрока «Спартака» полетела в шлем Трушкову, голкипер московского клуба сразу показал, что с ним всё нормально.
'25
Гусев попытался выполнить передачу на пятачок, где уже открывался Плотников, но шайба попала в защитника «Спартака», далее Никита выполнил бросок по воротам, Трушкову вновь пришлось вступать в игру.
'24
Несколько опасных бросков по воротам «Спартака» сейчас последовало, Трушков был на месте. Далее Хафизуллин выполнил передачу от синей линии к воротам московского клуба, Карпов выполнил бросок по воротам, спас свою команду голкипер «Спартака» и на этот раз.
'23
В атаке у «Спартака» также пока мало что получается, оборону СКА взломать очень непросто, Коскинен пока также пропускать отказывается.
'22
Достаточно спокойно начинается второй период. Игроки СКА продолжают уверенно контролировать ход встречи, а большего им пока и не нужно.
'21
Начинается второй период!
'20
Войнов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Трушков сыграл надёжно и отвёл угрозу от своих ворот. Далее игроки «Спартака» отвели игру от своих ворот и мы с вами на этом завершаем первый период. Питерский СКА на своей площадке пока уверенно переигрывает московский «Спартак» 2:0. Гости пока смотрятся временами неплохо, но стоит СКА добавлять, сразу возникают проблемы и далеко не всегда «Спартак» может их разрешить.
'19
Рыков выполнил наброс на пятачок ворот «Спартака», внимательно сыграли защитники московского клуба на этот раз и не дали выполнить бросок по своим воротам.
'18
Зуб выполнил плотный бросок по воротам со средней дистанции, могло быть очень опасно, но попытка вышла немного неточной.
'17
ГОЛ! СКА увеличивает своё преимущество! Вот о чём мы и говорили. От «Спартака» ничего особенного и не ждёшь. Широков получил передачу от Гаврикова, прорвался к воротам «Спартака» и уверенно отправил шайбу в угол ворот Трушкова.
'16
Хафизуллин выполнил наброс на дальнюю штангу от левого борта, никто из игроков СКА не успел замкнуть передачу.
'15
Хочется от «Спартака» сегодня видеть более толковый хоккей, но зачастую второй период у ребят получается не очень удачный, посмотрим, быть может сегодня всё будет иначе, в концовке первого периода от московского клуба пока ничего особенного не ждёшь.
'14
И опасный момент у ворот СКА! Стоа с пятачка выполнил опасный бросок по воротам, Коскинен вновь выручил свою команду.
'13
Карпов со средней дистанции теперь решил выполнить бросок в ближний угол ворот, Трушков всё видел и спокойно отбил шайбу к углу площадки.
'12
Каблуков из-за ворот выполнил передачу на Кетова, Евгений выполнил бросок в ближний угол ворот, Трушков был на месте.
'11
Достаточно долго игроки СКА разыгрывали большинство, но всё же хоккеисты питерского клуба передержали шайбу и в итоге ничего толкового так и не придумали.
'10
Торесен с пятачка выполнил опасный бросок по воротам, шайба пролетела рядом со штангой на этот раз.
'9
Комаров выполнил опасный бросок по воротам СКА со средней дистанции, Коскинен сыграл щитком и спас свою команду. А далее ещё один игрок «Спартака» Дмитрий Юдин влетел в голкипера СКА и получил две минуты за атаку игрока не владеющего шайбой.
'8
Вернулся Сергей Калинин на лёд, видимо нос также разбили игроку СКА в момент взятия ворот, но ничего страшного, в хоккее всё бывает.
'7
Гавриков выполнил бросок по воротам от синей линии с передачи Ковальчука, Трушков отбил шайбу перед собой, но на этот раз ему помогли защитники.
'6
Достаточно много игроки «Спартака» теряют шайбу в своей зоне на первых минутах матча, если так пойдёт и дальше, сегодня московскому клубу на успех будет рассчитывать очень трудно.
'5
При этом Сергей Калинин отправляя шайбу в ворота в падении получил небольшое повреждение руки, пока врачи клуба увели его в раздевалку.
'4
ГОЛ! СКА открывает счёт в матче! Дацюк выиграл вбрасывание в зоне «Спартака», далее Ковальчук выполнил бросок по воротам, Трушков отбил шайбу, но первым на добивании в падении успел сыграть Калинин и тут же голкипер московского клуба был бессилен.
'3
Торесен выполнил бросок по воротам «Спартака» со средней дистанции на этот раз, Трушков не очень уверенно отбил шайбу, но всё же голкипер успел перегруппироваться и не дать Кетову сыграть на добивании.
'2
СКА по традиции начинает матч на своей площадке активнее соперника, сейчас игроки питерского клуба перехватили шайбу в зоне «Спартака», в итоге Белов с передачи Зубарева выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в игрока «Спартака» и улетела за пределы площадки.
'1
Матч стартовал! Ворота питерского СКА сегодня защищает Микко Коскинен, а на страже ворот московского «Спартака» сегодня будет играть Александр Трушков.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: СКА — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.