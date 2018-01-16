'60

Не получилось у игроков «Спартака» реализовать второе большинство подряд в этом матче. В самом конце встречи Карпов выполнил бросок в ближний угол ворот, Трушков был на месте. Белов на последних секундах матча выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Трушков не очень уверенно, но шайбу отбил. СКА сегодня на своей площадке одержал уверенную и заслуженную победу над московским «Спартаком» 4:1. Питерский клуб сыграл с позиции силы и показал нам неплохой хоккей. Впереди у «Спартака» будут важные матчи в борьбе за плей-офф, посмотрим, что там сможет показать московский клуб.