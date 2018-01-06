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Спартак Ак Барс

КХЛ. «Ак Барс» обыгрывает «Спартак». LIVE

Онлайн матча КХЛ «Спартак» — «Ак Барс»

«Спартак» играет в Москве с казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
06 января 17:00   |  3 период
Спартак
Спартак
2:2
Ак Барс
Ак Барс
0:2, 1:0, 1:0
Стадион «ВТБ Ледовый дворец», Москва | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия)
Лещенко2'
Радил2'
1:2Комаров
2:2Радил
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Азеведу2'
0:1Ткачёв
Батыршин2'
0:2Глинкин
Охтамаа2'
Азеведу2'
Марков10'
Охтамаа2'
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'51
Азеведу с неудобной руки выполнил бросок по воротам в борьбе с защитниками «Спартака», в очередной раз ничего опасного у ворот Беспалова не произошло.
'50
Яруллин со средней дистанции выполнил бросок по воротам «Спартака», шайба вновь не пошла в створ ворот московского клуба.
'49
Не надломил всё же нереализованный буллит игроков «Ак Барса», казанский клуб продолжает сейчас активнее идти вперёд, не хочет казанский клуб доводить дело до овертайма.
'48
Ткачёв выполнил передачу на Токранова, Василий выполнил бросок в дальний угол ворот, шайба прошла рядом со штангой ворот «Спартака» на этот раз.
'47
Галиев от левого борта со средней дистанции выполнил бросок в ближний угол ворот, Беспалов всё видел и спокойно отбил шайбу в сторону от своих ворот.
'46
Такой момент конечно может также надломить игроков «Ак Барса» прямо сейчас, но всё же играть ещё много времени, моменты для взятия ворот будут у обеих команд.
'45
Не забивает буллит Секач! Иржи Секач мог сейчас вновь вывести «Ак Барс» вперёд, но обыграть Беспалова ему в очной дуэли не удалось. Болельщики «Спартака» конечно же рады этому событию.
'45
Буллит назначается в ворота «Спартака»! Токранов выполнил бросок по воротам в суматохе, шайба попала в крестовину, но далее Мирнов поймал шайбу, что делать нельзя.
'44
Опасный момент у ворот «Спартака» создают хоккеисты «Ак Барса». Секач от синей линии выполнил бросок по воротам, Беспалов отбил шайбу перед собой, далее Ткачёв играл на добивании, но и тут голкипер «Спартака» спас свою команду.
'43
И теперь третий период обещает быть совсем интересным и непредсказуемым, кто знает, быть может сегодня нас ждёт ещё и овертайм в дальнейшем.
'42
ГОЛ! «Спартак» в начале третьего периода в большинстве сравнивает счёт в матче! Хохлачёв отыгрался с Максвеллом, а затем выполнил передачу на Радила, который выполнил отличный бросок в дальний угол ворот, Гарипов был бессилен.
'41
Начинается третий период!
'40
Звучит сирена о завершении второго периода. По его итогам «Спартак» смог отыграть одну шайбу в матче с казанским «Ак Барсом», счёт теперь 1:2, третий период «Спартак» также начнёт при игре в большинстве, для «Ак Барса» одно удаление уже завершилось как раз пропущенным голом, кто знает, что будет на этот раз. Но сомневаться точно не нужно в том, что в третьем периоде «Спартак» на своей площадке будет активно идти вперёд, чтобы сравнять счёт.
'40
Осипов попытался от синей линии выполнить бросок по воротам «Ак Барса», но шайба попала в защитника казанского клуба. А далее в составе «Ак Барса» произошло очередное удаление. На скамейку штрафников за опасную игру высоко поднятой клюшкой отправился Атте Охтамаа.
'39
Лещенко отыгрался с Максвеллом и выполнил бросок в ближний угол ворот, Гарипов вновь ловит шайбу, вбрасывание будет в зоне «Ак Барса».
'38
Осипов выполнил бросок по воротам от синей линии, Гарипов всё видел и также без особых проблем поймал шайбу.
'37
А вот ответная атака у «Спартака» получается куда опаснее, Стоа смог оторваться от защитников и выполнить бросок по воротам, Гарипов не смог забрать шайбу, но добивания так и не последовало.
'36
Ткачёв сейчас активно рвался к воротам «Спартака», но в борьбе с Лаюненом, форвард «Ак Барса» всё же шайбу потерял и не смог завершить атаку броском по воротам.
'35
Теперь уже бросок у игроков «Ак Барса» получается лучше, Беспалову пришлось вступить в игру, но голкипер московского клуба был на месте.
'34
Глинкин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в защитника «Спартака» и ушла к углу площадки.
'33
Подшендялов получил передачу от Калинина и в борьбе с защитником выполнил бросок по воротам, попытка вышла не очень удачной, шайба ушла в сторону от цели.
'32
Радил в завершении опасной атаки «Спартака» сейчас мог сравнять счёт в матче, но Лукаш не смог попасть в створ ворот. Пока второй период у «Спартака» действительно получается неплохим.
'31
Галиев со средней дистанции выполнил бросок в ближний угол ворот «Спартака», Беспалов всё видел и спокойно забрал шайбу.
'30
Калинин выполнил наброс на пятачок, Гарипов отбил шайбу перед собой, никто из игроков «Спартака» не смог в борьбе с защитниками сыграть на добивании.
'29
Удаление в составе «Ак Барса». За недисциплинированное поведение Андрей Марков получил десять минут дисциплинарного штрафа.
'28
Продолжает «Спартак» на эмоциях атаковать. Был уже ещё один опасный бросок по воротам «Ак Барса», Гарипов выручил свою команду. А теперь Максвелл получил передачу отд Хохлачёва и отдал шайбу Кольцову, который выполнил бросок по воротам, Гарипову пришлось вновь вступать в игру.
'27
ГОЛ! «Спартак» по итогам большинства отыгрывает одну шайбу! Азеведу уже спел выйти на лёд, но «Спартак» успел завершить свою атаку, которая завершилась голом. Мирнов перевёл шайбу на Юдина, Дмитрий отдал передачу на пятачок, Комаров выиграл борьбу у защитников и отправил шайбу в ворота.
'26
Вновь «Спартак» перевёл игру в зону «Ак Барса» очень быстро, но при этом опасных бросков по воротам Гарипова нет, очень плотно «Ак Барс» играет в обороне.
'25
Удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за подножку отправился Джастин Азеведу.
'24
Вот и всё, «Спартак» играет в полном составе, а ничего опасного у ворот Беспалова мы не увидели, стороннему болельщику такой хоккей мало интересен.
'23
Мало бросков по воротам «Спартака» мы также видим от «Ак Барса» в этом большинстве, казанский клуб сейчас в целом вообще может уже пытаться играть по счёту.
'22
Успешно «Ак Барс» отыграл в меньшинстве последние секунды во втором периоде, теперь уже «Спартак» остался в меньшинстве. За задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Лукаш Радил.
'21
Начинается второй период!
'20
«Спартак» при игре в большинстве сразу же перешёл в зону «Ак Барса», но всё же в борьбе с защитниками казанского клуба никак у игроков «Спартака» не получается выполнить опасный бросок по воротам Гарипова. В итоге в первом периоде «Спартак» так и не забил. После первого периода «Ак Барс» на выезде переигрывает своего соперника 2:0. Начало второго периода «Спартак» также проведёт в большинстве, кто знает, быть может там уже у «красно-белых» игра будет чуть лучше.
'20
Удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за опасную игру высоко поднятой клюшкой отправился Атте Охтамаа.
'19
Ничего не получается у «Спартака» в первом периоде, достаточно инертная атака, у Беспалова игра также идёт не важно, посмотрим, что придумает тренерский штаб, чтобы своих ребят взбодрить.
'18
ГОЛ! «Ак Барс» увеличивает своё преимущество! Глинкин от правого борта выполнил передачу под бросок Бурмистрову, Александр не попал по шайбе, но при этом уже за воротами Глухов сохранил шайбу для партнёра, Бурмистров отдал ответную передачу на Глинкина, который в итоге переиграл Беспалова.
'17
Орлов выполнил неплохой бросок по воротам со средней дистанции, вот и Гарипова в игре мы наконец-то увидели, спокойно голкипер «Ак Барса» отбил шайбу в сторону от своих ворот.
'16
Зарипов в борьбе с защитниками выполнил бросок в ближний угол ворот, Беспалов сыграл надёжно и поймал шайбу.
'15
Ландер выполнил опасный бросок по воротам со средней дистанции, теперь уже перекладина спасла «Спартак» от пропущенной шайбы.
'14
Ничего опасного у ворот Гарипова «Спартак» за это большинство так и не создал, вообще голкипер «Ак Барса» в первом периоде практически без работы, как бы Эмиль не замёрз.
'13
Очень спокойно игроки «Ак Барса» теперь также держат оборону при игре в меньшинстве, можно сказать, что где-то и на классе пока казанский клуб переигрывает своего соперника.
'12
Удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за подножку отправился Рафаэль Батыршин.
'11
Продолжает «Ак Барс» на кураже идти вперёд. Очередной бросок последовал по воротам Беспалова, на этот раз голкипер «Спартака» сыграл надёжно и шайбу забрал.
'10
ГОЛ! «Ак Барс» открывает счёт в матче! Охтамаа выполнил бросок по воротам от синей линии, Ткачёв удачно подправил шайбу в сетку, Беспалов не успел среагировать и спасти свою команду.
'9
Ничего «Ак Барс» в большинстве придумать так и не смог. Пока игра у нас получается достаточно равная, но сегодня такого матча и стоило ждать, обе команды бьются за важные для себя очки.
'8
Первую минуту при игре в меньшинстве «Спартак» отыграл очень удачно, пока «Ак Барс» даже толком не может закрепиться в зоне московского клуба.
'7
Кольцов теперь отдал передачу на пятачок, Лещенко сразу выполнил бросок в угол ворот, шайба пролетела рядом со штангой. Вполне неплохое большинство получилось у «Спартака». Но теперь уже удаление как раз в составе «красно-белых» будет. На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Вячеслав Лещенко.
'6
Калинин выполнил передачу под бросок Лаюнену, Вилле выполнил бросок со средней дистанции, шайба попала в одного из защитников «Ак Барса».
'5
Удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за атаку игрока не владеющего шайбой отправился Джастин Азеведу.
'4
Стараются временами защитники «Ак Барса» проверять Беспалова бросками от синей линии, работы у него на деле пока больше, Гарипов же как раз за счёт хорошей обороны «Ак Барса» не так много вступал в игру.
'3
Охтамаа выполнил неплохой бросок по воротам «Спартака», Беспалов был на месте и спокойно отвёл угрозу от своих ворот.
'2
«Спартак» на своей площадке начинает матч активнее, но пока «Ак Барс» внимательно играет в обороне, зачастую казанский клуб в первом периоде никуда не спешит.
'1
Матч стартовал! Ворота московского «Спартака» сегодня защищает Никита Беспалов, а на страже ворот казанского «Ак Барса» будет играть Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Спартак» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.