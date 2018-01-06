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Звучит сирена о завершении второго периода. По его итогам «Спартак» смог отыграть одну шайбу в матче с казанским «Ак Барсом», счёт теперь 1:2, третий период «Спартак» также начнёт при игре в большинстве, для «Ак Барса» одно удаление уже завершилось как раз пропущенным голом, кто знает, что будет на этот раз. Но сомневаться точно не нужно в том, что в третьем периоде «Спартак» на своей площадке будет активно идти вперёд, чтобы сравнять счёт.