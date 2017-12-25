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И Даниил Тарасов у московского «Динамо» также не смог переиграть Илью Сорокина и тем самым ЦСКА в серии послематчевых буллитов одерживает победу над московским «Динамо». Сегодня мы с вами увидели довольно интересную битву двух московских команд, да, у ЦСКА в конце года стало довольно много проблем по игре, но посмотрим, что будет дальше, надо будет тренерскому штабу Игоря Никита что-то менять, а иначе так «армейцы» заставят о себе говорить перед плей-офф не в самом лучшем свете.