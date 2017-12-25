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'65
Игнатушкин в последней атаке в овертайме выполнил бросок по воротам ЦСКА, Робинсон принял её на себя. Что же, победителя в битве между московским «Динамо» и ЦСКА мы теперь узнаем в серии буллитов.
'65
Никулин от левого борта выполнил передачу под бросок Бойду, но форвард «Динамо» не смог выполнить бросок по воротам.
'64
Капризов выполнил передачу под бросок Киселевичу, Бочаров успел переместиться и спасти «Динамо» от пропущенной шайбы.
'63
Никак команды не хотят брать паузу, уже большую часть овертайма «Динамо» и ЦСКА таким образом отыграли в формате четыре на четыре. Опасный моментов сейчас также нет.
'62
Григоренко выдержал слишком большую паузу у ворот «Динамо» и в итоге он передачу на Робинсона не отдал и сам по воротам не бросил.
'61
Начинается овертайм. Пару секунд «Динамо» поиграет в формате четыре на три, затем до первой паузы будет игра четыре на четыре и лишь после этого будет привычный для этого сезона формат овертайма три на три.
'60
Бойд в последней атаке выполнил бросок в ближний угол ворот ЦСКА. Сорокин был на месте. А на этом заканчивается основное время нашего матча. Московское «Динамо» и ЦСКА не смогли выявить сильнейшего за три периода и теперь нас с вами будет ждать овертайм, если и он победителя не выявит, будет серия буллитов.
'60
Уверенно игроки ЦСКА сражаются при игре в меньшинстве, «Динамо» старается вырвать победу, но всё же сломя голову вперёд на ворота Сорокина «бело-голубые» не летят.
'59
'58
Светлаков выиграл вбрасывание в зоне «Динамо», атака ЦСКА завершилась неплохим броском по воротам в исполнении Блажиевского, Бочаров не сразу, но шайбу всё же поймал.
'57
Нестеров со входа в зону выполнил бросок по воротам «Динамо», бросок вышел не самый сильный, Бочаров поймал шайбу.
'56
Плэтт с пятака выполнил бросок по воротам «Динамо», Бочаров шайбу отбил, далее последовало добивание, но игрокам ЦСКА вновь не удалось протолкнуть шайбу в ворота.
'55
Бойд выполнил бросок по воротам ЦСКА со средней дистанции, Сорокин спокойно щитками отвёл угрозу от своих ворот.
'54
Шумаков выехал на пятачок из-за ворот «Динамо», но выполнить бросок по воротам в борьбе с защитниками Сергею не удалось.
'53
Капризов отметился броском в дальний угол ворот со средней дистанции, попытка оказалась немного неточной.
'52
Петунин прорвался к воротам ЦСКА, но выполнить бросок по воротам у форварда «Динамо» уже не получилось, в итоге одна из редких атак хозяев площадки завершилась ничем.
'51
Удалось игрокам «Динамо» продержаться в меньшинстве, тяжело приходится «бело-голубым», но всё же с помощью своих болельщиков они держатся.
'50
Сразу же Игнатушкин принял мощный бросок на себя, получил повреждение игрок «Динамо» и пока уехал на скамейку запасных.
'49
'48
Мечется шайба перед воротами «Динамо», но никто из игроков ЦСКА так и не смог выполнить бросок, чтобы вновь заставить Бочарова потрудиться.
'47
Корягин выполнил бросок по воротам ЦСКА со средней дистанции, Сорокин успел переместиться и забрать шайбу в ловушку.
'46
Перешла у нас игра в среднюю зону, «Динамо» продолжает играть от обороны, но получается у «бело-голубых» такая игра сегодня, так что почему бы и не отыграть так всю встречу.
'45
Плэтт выполнил бросок по воротам «Динамо» в борьбе с защитником, шайба в итоге пошла параллельно владениям Бочарова.
'44
ЦСКА достаточно активно вновь давит на ворота «Динамо», очень не хочется «армейцам» сегодня доводить дело до овертайма.
'43
Робинсон выполнил теперь бросок в ближний угол ворот от синей линии, вновь Бочаров уверенно поймал шайбу.
'42
Григоренко от левого борта выполнил бросок в дальний угол ворот, Бочаров без всяких проблем поймал шайбу в ловушку.
'41
Начинается третий период!
'40
Звучит сирена об окончании второго периода. ЦСКА в третий раз подряд его проигрывает. Счёт у нас пока равный 2:2. Игра получается также примерно на равных, да, временами ЦСКА атакует активнее, но Бочаров свою команду выручает, атаки же «Динамо» получаются более опасными и как мы видим Сорокину временами приходится и выходы один на один нейтрализовывать.
'39
Комаров вывел точной передачей Ефремова на рандеву с Сорокиным, но голкипер ЦСКА спас свою команду от очередной пропущенной шайбы.
'38
Шумаков выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Бочаров отбил шайбу, на добивании старался играть Шалунов, но и тут голкипер «Динамо» выручил.
'37
Яков Рылов в борьбе с Кузьменко неудачно упал на лёд, пока защитник «Динамо» отправился на скамейку запасных, там его быстро осмотрят врачи.
'36
Кузьменко прорвался к воротам «Динамо», но в борьбе с защитниками «бело-голубых» ему не удалось выполнить бросок.
'35
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'34
Петунин ушёл от Марченко и выполнил бросок в дальний угол ворот, шайба пролетела рядом со штангой. В ответной атаке уже сам Марченко опасно бросал по воротам «Динамо», но Алексею также немного не хватило точности.
'33
Марковин от правого борта выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Сорокин всё видел и спокойно поймал шайбу в ловушку.
'32
Шалунов в борьбе с защитниками «Динамо» выполнил бросок по воротам, шайба пролетела рядом со штангой. Очень хочет ЦСКА сейчас забросить третью шайбу в ворота «бело-голубых». В ответной атаке «Динамо» напомнило о себе. Алексеев из-за ворот выполнил передачу на Комарова, который выполнил бросок по воротам, Сорокин был на месте.
'31
Григоренко со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Бочаров видел момент броска и поэтому смог уверенно шайбу поймать.
'30
Опасный момент у ворот «Динамо»! Капризов выполнил бросок по воротам, Бочаров отбил шайбу перед собой, Марченко сыграл на добивании, шайба перелетела через голову голкипера «Динамо» и попала в перекладину.
'29
Капризов со средней дистанции выполнил неприятный бросок по воротам «Динамо» для Бочарова, голкипер отбил шайбу перед собой, но Шумаков не смог сыграть на добивании.
'28
ЦСКА активно перешёл в атаку при игре в большинстве, Робинсон и Нестеров отметились неплохими бросками по воротам «Динамо», но Бочаров пока со своей работой справляется.
'27
'26
Никулин старался выполнить бросок по воротам ЦСКА, Жарков здорово сыграл в обороне и не дал игроку «Динамо» направить шайбу в створ.
'25
Кутейкин выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба попала в защитника ЦСКА. Пока «армейцы» при игре в меньшинстве играют в защите очень неплохо.
'24
'23
Достаточно спокойно начинают второй период «Динамо» и ЦСКА, этот период для обеих команд проходит зачастую не очень удачно, посмотрим, что будет сегодня.
'22
Шумаков прорвался к воротам «Динамо» и попытался выполнить бросок в ближний угол ворот, но в борьбе с защитником направить шайбу в створ у игрока ЦСКА не получилось.
'21
Начинается второй период!
'20
Андронов в последней атаке ЦСКА в первом периоде выполнил бросок по воротам «Динамо», Бочаров был на месте. Уже в первом периоде мы с вами увидели три заброшенных шайбы, немало хороших моментов и даже драку, впереди ещё много интересного, так что дорогие друзья далеко не уходите.
'20
'20
'20
Никулин выполнил бросок по воротам от синей линии, Сорокин уверенной поймал шайбу. А дальше уже Комаров и Пашнин сбросили перчатки и немного порадовали публику дракой, но теперь им придётся отправиться на скамейку штрафников.
'19
'18
Пашнин с передачи Блажиевского выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба пролетела рядом со штангой.
'17
Капризов отметился неплохим броском по воротам, вновь Бочаров выручил свою команду и сохранил равный счёт на табло.
'16
Шумаков выполнил передачу на дальнюю штангу от правого борта на Капризова, Хиетанен удачно сыграл на перехвате.
'15
Ожиганов выполнил бросок по воротам «Динамо» от синей линии, Бочаров видел момент броска и спокойно поймал шайбу.
'14
Не каждый раз мы с вами под конец первого периода наблюдаем опасные моменты, «Динамо» уверенно контролирует среднюю зону и не даёт ЦСКА атаковать.
'13
Шалунов выполнил бросок по воротам «Динамо» со средней дистанции, шайба попала в защитника «бело-голубых».
'12
Анисин с передачи Петунина выполнил бросок по воротам ЦСКА, шайба попала в одного из защитников ЦСКА.
'11
«Динамо» больше времени проводит с шайбой, пока мало что у ЦСКА получается впереди, но в обороне «армейцы» вроде бы более-менее игру наладили.
'10
И уже Петунин заставил Илью Сорокина поработать, пока «Динамо» атакует не так часто, но при этом практически каждая атака у хозяев площадки выходит очень опасной.
'9
Но при этом сейчас «Динамо» едва вновь не забросило шайбу. Марковин выполнил опасный бросок по воротам ЦСКА, лишь штанга спасла «армейцев» от пропущенной шайбы на этот раз.
'8
«Динамо» довольно мало бросает по воротам ЦСКА, но и надо конечно же отметить, что «бело-голубые» сегодня играют от обороны.
'7
Ничушкин выполнил бросок по воротам «Динамо» со средней дистанции, на этот раз Бочаров спокойно отбил шайбу.
'6
Уже можно сказать, что наша игра скучной точно не будет, сегодня обе команды будут биться за три очка.
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Капризов выполнил бросок по воротам «Динамо» с пятачка, Бочаров спокойно отвёл угрозу от своих ворот.
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ЦСКА при этом сражу же старается перевести игру в зону «Динамо», посмотрим, что будет дальше, но пока «Динамо» очень здорово начинает этот матч.
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Матч стартовал! Ворота московского «Динамо» сегодня защищает Иван Бочаров, а на страже ворот ЦСКА будет играть Илья Сорокин.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.