'40

Не очень удачно игроки ЦСКА провели это большинство, ничего толкового хозяева площадки создать не смогли, в итоге на перерыв «армейцы» ушли при том же преимуществе в две шайбы. Во втором периоде «Ак Барс» уже выглядел куда интереснее, в третьем периоде у нас наверняка будет жаркая битва, сегодня казанский клуб в таком важном матче терять очки не особо хочет.