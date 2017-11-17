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Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Айлендерс
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03:00
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03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
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03:30
Вашингтон КэпиталзМиннесота Уайлд
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Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
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Игрок «Ак Барса» Антон Глинкин (слева) и игрок ЦСКА Михаил Науменков РИА Новости
Игрок «Ак Барса» Антон Глинкин (слева) и игрок ЦСКА Михаил Науменков

КХЛ. ЦСКА повел в матче против «Ак Барса». LIVE

Онлайн матча КХЛ ЦСКА — «Ак Барс»

Московский ЦСКА принимает на своем льду казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
17 ноября 19:30   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
2:0
Ак Барс
Ак Барс
2:0
Стадион «ЦСКА имени Всеволода Боброва», Москва | Судьи: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Антонин Ержабек  (Чехия)
1:0Нестеров
командный штраф2'
2:0Кузьменко
Сергеев2'
Киселевич2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Свитов2+2'
Токранов2'
Голубев2'
Мусин2'
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'40
Не очень удачно игроки ЦСКА провели это большинство, ничего толкового хозяева площадки создать не смогли, в итоге на перерыв «армейцы» ушли при том же преимуществе в две шайбы. Во втором периоде «Ак Барс» уже выглядел куда интереснее, в третьем периоде у нас наверняка будет жаркая битва, сегодня казанский клуб в таком важном матче терять очки не особо хочет.
'39
Удаление в составе «Ак Барса». За подножку на скамейку штрафников отправился Атте Охтамаа.
'38
Смогли игроки «Ак Барса» справиться с очередной игрой в меньшинстве, но всё же за это время игроки казанского клуба заметно устали.
'37
Последовал бросок по воротам «Ак Барса» со средней дистанции, Гарипов отбил шайбу перед собой, но голкиперу помог отбиться Марков.
'36
Очередное удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой отправился Дамир Мусин.
'35
Григоренко выполнил передачу на пустые ворота, но Кузьменко не смог попасть в створ ворот. Вскоре уже Светлаков выполнил бросок по воротам с передачи Марченко, шайба прошла рядом со штангой.
'34
Удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой отправился Денис Голубев.
'33
И наконец-то «Ак Барс» вновь что-то создаёт в атаке. Лукоянов выполнил бросок по воротам, шайба пролетела рядом со штангой.
'32
Но вместо этого ЦСКА опять создаёт голевой момент. Андронов выполнил бросок по воротам, Гарипов выручил свою команду.
'31
Батыршин удачно сейчас прервал опасную передачу на свои ворота, теперь уже «Ак Барс» будет стараться развивать свою атаку.
'30
Сергеев выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Гарипов был на месте.
'29
Перехватили игроки ЦСКА контроль над шайбой, второй период у нас проходит более равно, по его итогам «Ак Барс» вполне может отыграть одну шайбу.
'28
Яруллин и Лукоянов имели хорошие моменты для взятия ворот, но пока шайба отказывается лететь в ворота ЦСКА, да и Сорокин продолжает выручать.
'27
Уверенно держит ЦСКА оборону при игре в меньшинстве, пока «Ак Барс» больше не может создать голевой момент.
'26
Удаление в составе ЦСКА. На скамейку штрафников за подножку отправился Богдан Киселевич.
'25
Теперь Капризов вывел Шумакова на ударную позицию, защитники «Ак Барса» не дали форварду ЦСКА нанести опасный бросок по воротам.
'24
И вот уже Капризов выполнил передачу на Шалунова, последовал бросок по воротам «Ак Барса», Гарипов выручил свою команду.
'23
Сорокин тащит! Клинкхаммер пытался переправить шайбу в открытый угол ворот, но Сорокин успел переместиться и парировать бросок.
'22
Галиев выполнил опасный наброс на ворота ЦСКА, защитники «армейского» клуба смогли прервать передачу.
'21
Начинается второй период!
'20
Звучит сирена об окончании первого периода. «Ак Барс» за пару секунд большинства успел создать неплохой момент, но Галимов не смог переправить шайбу в открытый угол ворот. После первого периода ЦСКА на своей площадке уверенно переигрывает «Ак Барс» 2:0, но играть сегодня ещё очень много времени, посмотрим, что же Казань придумает дальше, чтобы спасти этот матч.
'20
Удаление в составе ЦСКА. На скамейку штрафников за опасную игру высоко поднятой клюшкой отправился Артём Сергеев.
'19
Ожиганов очень плохо выполнил передачу в среднюю зону, Галиев перехватил шайбу, но вырваться на полноценное рандеву с Сорокиным не получилось. Вскоре и Секач выполнил бросок по воротам, голкипер ЦСКА выручил свою команду.
'18
Сейчас игроки «Ак Барса» даже смогли выиграть вбрасывание у ворот ЦСКА, но вот довести атаку до броска по воротам не получилось.
'17
Удалось игрокам «Ак Барса» отвести игру от своих ворот, но вот в первом периоде у казанской команды с атаками большие проблемы.
'16
И вот сейчас ЦСКА стал играть спокойнее, не получить шайбу в раздевалку для хозяев площадки также не самый плохой вариант будет.
'15
Уверенно ЦСКА продолжает контролировать ход матча, при этом «армейцы» особо не останавливаются и стараются забросить и третью шайбу.
'14
Шалунов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Гарипов вначале отбил шайбу перед собой, но ему помогли защитники, чтобы голкипер всё же прижал шайбу ко льду.
'13
И вновь пока ЦСКА очень сложно что-то создать впереди, при игре в меньшинстве «Ак Барс» очень плотно обороняется.
'12
Удаление в составе «Ак Барса». На скамейку штрафников за задержку соперника руками отправился Василий Токранов.
'11
Секач со средней дистанции попытался выполнить бросок по воротам ЦСКА, попытка вышла скверной.
'10
Петров выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Гарипов был на месте.
'9
ГОЛ! ЦСКА под самый конец своего большинства забрасывает вторую шайбу! От синей линии получился не очень точный бросок, но Светлаков у ворот «Ак Барса» навязал борьбу, выполнил бросок по воротам, Гарипов отбил шайбу, но тут же Кузьменко сыграл на добивании и уже тут голкипер был бессилен.
'9
И вот сейчас был опасный момент у ворот «Ак Барса». Шалунов выполнил опасный бросок по воротам, Гарипов спас свою команду. Вскоре уже Любимов мог забивать, но вновь защитники «Ак Барса» с голкипером во главе отбились.
'8
Очень уверенно «Ак Барс» сейчас стал также играть в меньшинстве. ЦСКА старается регулярно создавать моменты, но все попытки тщетны.
'7
Удаление в составе «Ак Барса». За опасную игру высоко поднятой клюшкой двойным малым штрафом наказан Александр Свитов.
'6
И вот уже ЦСКА сам в меньшинстве атакует, Светлаков выполнил бросок по воротам, Гарипов выручил свою команду. Вскоре «Ак Барс» всё же провёл ответную атаку, Лукоянов выполнил бросок по воротам, Сорокин смог плечом отбить шайбу.
'5
Первую минуту игроки ЦСКА в меньшинстве продержались очень уверенно, пока «Ак Барс» ничего опасного не может создать у ворот Сорокина.
'4
Удаление в составе ЦСКА. За нарушение численного состава на скамейку штрафников отправился Андрей Кузьменко.
'3
«Ак Барс» теперь также будет стараться играть в атаке куда активнее, сегодня нас ждёт довольно интересный хоккей.
'2
ГОЛ! ЦСКА очень мощно начинает игру и уже открывает счёт в матче! Нестеров выполнил передачу на Капризова, Кирилл затормозил, развернулся и вернул шайбу Никите, который мощным броском от синей линии заставил Гарипова капитулировать.
'1
Матч стартовал! Ворота ЦСКА сегодня защищает Илья Сорокин, а на страже ворот «Ак Барса» будет играть Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.