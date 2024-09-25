В матче первого тура группового этапа Лиги Европы турецкий «Галатасарай» на своем поле принимает греческий ПАОК, в составе которого выступают российские футболисты — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
Матч не начался
25 сентября 22:00
Галатасарай
Стамбул, Турция
0 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
Стадион «РАМС Парк», Стамбул, Турция
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Лиги Европы турецкий «Галатасарай» принимает на своем поле греческий ПАОК, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.