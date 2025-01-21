В очередном матче седьмого тура группового этапа Лиги Европы стамбульский «Галатасарай» принимает киевское «Динамо», которое проиграло все шесть матчей на турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
21 января 18:30
Галатасарай
Стамбул, Турция
0 : 0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «РАМС Парк», Стамбул, Турция
1-й тайм
2-й тайм
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18:15
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В очередном матче седьмого тура группового этапа Лиги Европы стамбульский «Галатасарай» принимает киевское «Динамо».