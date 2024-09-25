«Болонья» удивила футбольный мир и стала сенсацией прошлого сезона Серии А. Скромный клуб под руководством Тьяго Мотты занял пятое место и запрыгнул в Лигу чемпионов. А какие ещё клубы Серии А неожиданно залетали в еврокубки? Вспоминаем самые яркие случаи за последние 10 лет.Чудо-«Аталанта» и дерзкая «Болонья» Мотты. Самые неожиданные клубы из Италии в еврокубках
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча общего этапа Лиги Европы: «Динамо» (Киев) — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.