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Спорт

Битва фаворитов: Левандовски реализовал пенальти и вывел «Барселону» вперед в матче с «МЮ». LIVE

Футбол. Лига Европы. Стыковой раунд. «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Peter Cziborra/Action Images via Reuters
В ответном матче стыкового раунда Лиги Европы «Барселона» играет в гостях против «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
Перерыв
23 февраля 23:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
18' Левандовски
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
1-й тайм

18' Левандовски

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Перерыв! «Барселона» переигрывает «Манчестер Юнайтед» благодаря точному удару Роберта Левандовского с пенальти.

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'44

Неудачно «Барса» разыграла корнер, хозяева овладели мячом.

'43

Де Йонг навешивает на дальнюю штангу со стандарта, Каземиро затылком переводит мяч на угловой.

'40

Рафинья с левой ноги из-за пределов штрафной с лета пробил — выше перекладины мяч ушел!

'38

Араухо в подкате у Рэшфорда мяч выбивает, но манкунианцы сохраняют владение мячом.

'36

Фред довел затянувшуюся позиционную атаку «Манчестер Юнайтед» до удара, мяч сверху на сетку свалился после него.

'35

Уан-Биссака хотел отдать разрезающий пас на Рэшфорда, но попал в ногу Араухо.

'32

Очень интересно наблюдать за игрой двух активно прессингующих команд, много борьбы и тактических изысков, только вот в удары и опасные моменты они пока не превращаются.

'29

Вергхорст нарушает правила против Френки де Йонга, участилась борьба в центре поля у нас.

'27

Мартинес грубовато руками отталкивает Левандовского, Тюрпен фиксирует нарушение правил.

'25

Лисандро Мартинес классно отработал на своем фланге в борьбе с Рафиньей и мяч отобрал. Но вот быстро передать мяч атакующим игрокам «МЮ» аргентинец не смог, не было открытых партнеров у него.

'23

Еще один несильный удар наносит Бруну Фернандеш из штрафной «Барсы», снова тер Штеген играет надежно.

'21

И сам же Араухо поле покидает, держать за заднюю поверхность бедра. После разрешения от арбитра он на поле вернется.

'20

Араухо принял на бедро Люка Шоу, англичанин на газоне «Олд Траффорд» оказывается.

'18

ГОООООООООООООООООООООЛ! Роберт Левандовски открывает счет, пробивая в правый верхний угол! Несильным удар оказался, Де Неа даже дотянулся до мяча, но отразить удар не смог — 0:1!

'16

Пенальти в ворота «МЮ»! Закрутил вокруг своей оси Бруну Фернандеш Бальде, вынудив Клемана Тюрпена выставить свой перст в одиннадцатиметровую отметку!

'15

Владение мячом — 65% на 35% в пользу «Барселоны».

'12

Фолит в атаке «Барса», Серджи Роберто заехал по ногам в подкате Лисандро Мартинесу.

'9

Уан-Биссака подобрал мяч после подачи Бруну Фернандеша и исполнил сам подачу на дальнюю штангу с левой ноги, но мяч ушел выше.

'8

Кессиэ завалил оппонента метров в сорока от собственной штрафной, Бруну Фернандеш у мяча.

'5

Бускетс грамотно выставил ногу и лишил мяча Рэшфорда — Маркус завалился в чужой штрафной, однако пенальти заработать этим действием не смог.

'3

Бруну Фернандеш успевает просочиться между линиями и с правой ноги покатить в дальний угол — тер Штеген коленом отразил мяч в сторону!

23:01

Игра началась! Поехали!

22:55

«Барселона»: тер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Бускетс, Кессиэ, де Йонг, Серджи Роберто, Левандовски, Рафинья.

22:50

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст, Рэшфорд, Санчо.

22:45

В ответном матче стыкового раунда Лиги Европы «Барселона» играет в гостях против «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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