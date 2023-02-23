Перерыв! «Барселона» переигрывает «Манчестер Юнайтед» благодаря точному удару Роберта Левандовского с пенальти.
Фред довел затянувшуюся позиционную атаку «Манчестер Юнайтед» до удара, мяч сверху на сетку свалился после него.
Очень интересно наблюдать за игрой двух активно прессингующих команд, много борьбы и тактических изысков, только вот в удары и опасные моменты они пока не превращаются.
Лисандро Мартинес классно отработал на своем фланге в борьбе с Рафиньей и мяч отобрал. Но вот быстро передать мяч атакующим игрокам «МЮ» аргентинец не смог, не было открытых партнеров у него.
Еще один несильный удар наносит Бруну Фернандеш из штрафной «Барсы», снова тер Штеген играет надежно.
И сам же Араухо поле покидает, держать за заднюю поверхность бедра. После разрешения от арбитра он на поле вернется.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Роберт Левандовски открывает счет, пробивая в правый верхний угол! Несильным удар оказался, Де Неа даже дотянулся до мяча, но отразить удар не смог — 0:1!
Пенальти в ворота «МЮ»! Закрутил вокруг своей оси Бруну Фернандеш Бальде, вынудив Клемана Тюрпена выставить свой перст в одиннадцатиметровую отметку!
Уан-Биссака подобрал мяч после подачи Бруну Фернандеша и исполнил сам подачу на дальнюю штангу с левой ноги, но мяч ушел выше.
Бускетс грамотно выставил ногу и лишил мяча Рэшфорда — Маркус завалился в чужой штрафной, однако пенальти заработать этим действием не смог.
Бруну Фернандеш успевает просочиться между линиями и с правой ноги покатить в дальний угол — тер Штеген коленом отразил мяч в сторону!
«Барселона»: тер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Бускетс, Кессиэ, де Йонг, Серджи Роберто, Левандовски, Рафинья.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст, Рэшфорд, Санчо.