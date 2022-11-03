Трабзонспор

Атаки «Трабзонспора» сейчас стали менее острыми, но они продолжаются. А «Ференцарош» все так же лихорадочно отбивается.
В целом, немного хозяева сбавили обороты, но пока нельзя сказать, что что-то на поле принципально меняется.
И тут же, впервые спустя больше трети игры, «Ференцварош» довел дело до удара — пусть и очень неточного. Черчесов встречает это действие аплодисментами — непонятно, саркастическими или одобрительными.
Совершенно невыразительно действуют гости. Давно команда Станислава Черчесова не выглядела столь беспомощно — не только эта, а вообще какая-либо.
Очередная атака «Трабзонспора» заканчивается ударом выше ворот. В целом, создается впечатление, что хозяева могут забить, сколько хотят, просто пока не хотят. А вот соперникам они не дают сделать ровным счетом ничего.
Трибуны неистово ревут, даже когда защитники «Ференцвароша» просто держат мяч у своей штрафной в тщетных попытках начать атаку. Бешеное психологическое давление оказывают турецкие фанаты.
Дибус спасает гостей от второго пропущенного гола! После навеса от угла поля последовал удар головой, но голкипер в падении вытащил мяч аккурат из-под штанги!
Не прошел у хозяев проникающий пас в штрафную, Вечей оказался расторопнее и вынес мяч на угловой.
Совершенно не дают хозяева продохнуть подопечным Станислава Черчесова. Такое ощущение, что на поле только одна команда.
По сути, первый за все это время выпад «Ференцвароша» закончился потерей мяча на линии штрафной. Гости ответили на это моментальной контратакой, которая увенчалась ударом экс-армейца Языджи с линии 11-метровой отметки выше ворот.
Пока тотально доминирует турецкая команда на поле. Красноречивая статистика по передачам: 106 против 31.
Моментище у «Трабзонспора»! Хозяева вновь подобрали мяч у центрального круга, быстро перешли к чужой штрафной, и Трезеге нанес плотный удар метров с 15 — в миллиметрах от штанги!
Оглушительным свистом трибуны реагируют каждый раз, когда мяч оказывается у игроков «Ференцвароша».
А вот теперь — не то, что опасно, а без шансов!!! Гости совершили обрез в центре поля, последовала быстрая контратака, Омюр из штрафной выдал мяч на радиус Бакасетасу, и грек мощным ударом рикошетом от штанги отправил мяч в сетку! «Трабзонспор» вышел вперед!
Первая попытка удара по воротам — это Трезеге отправил мяч в сторону Дибуса. Иначе не сказать, поскольку удар получился несильным и неопасным.
Напомним, что «Ференцварош» — единственная команда в группе Н, к этому моменту уже обеспечившая себе выход в плей-офф. А вот «Трабзонспор», равно как и «Монако», и «Црвена Звезда», ведут борьбу за второе место. Подопечные Станислава Черчесова набрали 10 очков, у турок — 7, у монегасков и сербов — по 6. Так что борьба в заключительном туре предстоит серьезнейшая.
«Трабзонспор»: Чакыр, Ларсен, Бартра, Уго, Эльмалы, Гамшик, Сиопис, Омюр, Бакасетас, Трезеге, Языджи.
«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Кнустер, Ммаэ, Паска, Вечей, Лайдуни, Эсити, Закариассен, Ммаэ, Нгуен.