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Напомним, что «Ференцварош» — единственная команда в группе Н, к этому моменту уже обеспечившая себе выход в плей-офф. А вот «Трабзонспор», равно как и «Монако», и «Црвена Звезда», ведут борьбу за второе место. Подопечные Станислава Черчесова набрали 10 очков, у турок — 7, у монегасков и сербов — по 6. Так что борьба в заключительном туре предстоит серьезнейшая.