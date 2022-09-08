Финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1 на своем поле. Единственный гол на 59-й минуте забил Брайс Мендес с пенальти, который заработал Давид Сильва (испанец нанес удар, и мяч случайно попал в руку Лисандро Мартинесу в штрафной «красных дьяволов»).
«Манчестеру» отчаянно не хватало остроты в атаке: почти все выпады казались беззубыми, а ударов в створ было катастрофически мало. Совершенно блеклая игра для такого гранда.
Криштиану Роналду был активен настолько, насколько может быть 37-летний нападающий, который проводит на поле все 90 минут, и даже забил из офсайда, но его сил было явно недостаточно.
Португалец уже не может тащить в одиночку.
Каземиро выглядит жалкой тенью себя времен игры в мадридском «Реале». Никаких гениальных отборов мяча и блестящей игры от бровки до бровки.
Дважды он пытался бить — головой и из-за пределов штрафной, но отличиться не получилось.
Пока что бразилец не поднял «Юнайтед» на новый уровень, а сам опустился куда-то в безынициативное болото.
Будем надеяться, что тен Хаг скоро поставил «Манчестеру» четкую игру. А пока впереди много работы.
Нападающий «Сосьедада» Шо чуть не выскочил один на один с Де Хеа, однако голкипер успел выбежать из ворот и забрать мяч.
Недавно вышедший на замену Туррьентес зарядил по ноге Роналду, за что получил желтую карточку. «Манчестер» получил право на опасный штрафной.
Опасно! Роналду влетел в штрафную и пробил в касание, но попал в ногу Пачеко! Почти сразу португалец снова оказался в штрафной и попытался принять мяч, но упал в борьбе с двумя защитниками! Судья не стал давать пенальти, хотя «Олд Траффорд» ревет, требуя 11-метровый удар.
Нападающий «Сосьедада» Шо пробил в створ, но слишком мягко и прямо по центру ворот. Де Хеа спокойно справился.
Замена в составе «Сосьедада»: Кубо ушел отдыхать, вместо него — другой нападающий Андер Барренечеа.
Опасно! Каземиро плотно пробил в правый нижний угол, но Ремиро припал к земле и отбил в сторону.
Серлот отдал проникающий пас в штрафную на Кубо, но Мартинес отлично сработал на перехвате и выбил мяч из штрафной за секунду до того, как японец его принял.
Двойная замена в составе «Манчестера»: Джейдон Санчо вышел вместо Антони, а 18-летний хавбек Гарначо — вместо Эланги.
Антони умело прокинул мяч мимо защитника «Сосьедада» Муньоса и нарвался на жесткий фол. Арбитр тут же показал Муньосу желтую карточку.
Опасно! Эланга нанес два удара подряд, но оба были заблокированы капитаном «Сосьедада» Элустондо. Тем не менее «Олд Траффорд» ревет в ярости, требуя гола.
Опасно! Кубо мощно зарядил в створ с левого края штрафной, но Де Хеа отбил перед собой. Добить никто не сумел.
Сильва получил желтую карточку за удар в ногу Каземиро сзади.
Кстати, Лисандро Мартинес тоже получил «горчичник» за игру рукой в штрафной, которая привела к пенальти.
ГОООООЛ!!! «Сосьедад» выходит вперед! Брайс Мендес сильно пробил в правый нижний угол, и, хотя Де Хеа угадал направление, но спасти не смог. 0:1 — испанцы неожиданно повели на «Олд Траффорд»!
После розыгрыша мяча с углового Давид Сильва получил мяч в штрафной и пробил по воротам! Снаряд угодил в бедро Мартинесу, а потом — в локоть. Арбитр показал на 11-метровую отметку! Однако VAR сейчас проверит его правоту.
Моментище! Кубо навесил с левого фланга на дальнюю штангу, и Серлот был готов замкнуть, но Лисандро Мартинес в падении выбил мяч на угловой!
Момент! Серлот отлично открылся в штрафной и мощно пробил головой после навеса Кубо! Однако мяч пролетел выше створа.
Роналду попал в третий офсайд в матче. Кроме него, никто не попадался в такую ловушку. С другой стороны, мало кто так активен, как португалец.
Опасно! Роналду получил возможность подготовить удар из-за пределов штрафной и мощно зарядил по воротам, но мяч пролетел чуть выше перекладины!
Фернандеш классно навесил с правого фланга во вратарскую, и Роналду пробил головой, но не попал в створ!
В перерыве в составе «Манчестер Юнайтед» произошла двойная замена: Бруну Фернандеш и Лисандро Мартинес вышли, а на скамейку запасных отправились Эриксен и Далот.
Также замена у «Сосьедада»: нападающий Александр Серлот вышел вместо Садика.
Первый тайм завершен! На табло 0:0, и этот счет идеально отражает ход игры в эти 45 минут. Почти не было ударов по воротам, а те, что были, являлись неопасными. Только Роналду порадовал красивым голом, забитым головой, но из явного офсайда. Будем надеяться, что во втором тайме команды подкорректируют свою игру и хотя бы у кого-то из них начнет что-то получаться.
Испанцы решили обнаглеть и пошли прессинговать на чужой половине поля. Даже сбили с ног Антони, который пытался начать атаку «Юнайтед». Ну хоть так, а то активности в матче явно не хватает.
«Сосьедад» не извлек никакой выгоды из своего углового — манкунианцы легко отбились от прострела в штрафную.
Садик перехватил мяч после плохой передачи Фреда назад на Магуайра! Нападающий «Сосьедада» вошел в штрафную и пробил, но Каземиро заблокировал этот удар, и мяч ушел на угловой.
Роналду забил! Жаль, что гол тут же отменили из-за офсайда. Но как же красиво он выпрыгнул, завис в воздухе в стиле Майкла Джоржана и забил головой после подачи партнера! Хитро пробил в противоход вратарю.
«Красные дьяволы» оцепили штрафную «Сосьедада» и катают мяч туда-сюда в надежде найти прореху в защите. Однако испанцы пока всем составом обороняют свою штрафную.
Эриксен навесил на ближнюю штангу, но прямо на голову сопернику, который выбил мяч далеко в поле.
Испанцы в очередной раз на ровном месте ошиблись в передаче на своей половине поля. Уровень футбола в этом матче пока удручает.
Каземиро получил мяч в чужой штрафной, но не успел отдать передачу — на него накинулись сразу трое соперников и отобрали мяч. При этом один из них еще и свалил бразильца на газон, но арбитр показал, что нарушения правил не было и пенальти можно не ждать.
Фред решился на удар из-за пределов штрафной, но попал в Элангу, и мяч ушел за лицевую. Будет удар от ворот.
Ремиро продолжает сильно нервничать — только что он выбил мяч прямо на ногу сопернику! «Манчестер» тут же провел атаку, Эриксен сделал закидушку в штрафную на Роналду, но португалец плохо подработал себе мяч — тот взлетел вверх, и Пачеко успел выбить его на угловой. Однако было опасно!
Опасно! Эриксен навесил на ближнюю штангу, но Роналду чуть-чуть не дотянулся до мяча. Тем не менее снаряд пролетел дальше, и Далот попытался нанести удар, однако ему в последний момент помешал Садик.
Эланга красиво ушел от защитника на левом фланге, влетел в штрафную и отдал на Фреда! Тот пробил, но мяч рикошетом от защитника ушел на первый угловой в матче.
«Сосьедад» контролирует мяч на чужой половине поля, но не может приблизиться к штрафной «Юнайтед» — манкунианцы здорово все перекрывают.
Жаль, что ударов по воротам у нас до сих пор нет.
«Сосьедад» совершает многовато глупых ошибок в передачах, так что «красные дьяволы» получают мяч, даже не вступая толком в отбор и не показывая агрессивный прессинг. Однако наказать испанцев за оплошности пока не получается.
Момент! Эриксен здорово подал в штрафную, и Роналду чуть-чуть не дотянулся головой, чтобы пробить! Португалец доволен и показывает партнеру большой палец.
Кубо опасно прострелил вдоль вратарской! Однако никто из партнеров не оказался на нужной позиции, чтобы замкнуть.
Сильва отдал пас в штрафную «Юнайтед» на Садика, однако Маласия раскусил и перехватил эту передачу.
Моментище! Роналду чуть не вышел один на один после великолепной диагонали от партнера! Однако португалец замешкался, начал убирать под себя, его догнали двое соперников и отобрали мяч. Роналду даже не пробил! Невероятно.
Фред попытался отобрать мяч у Кубо, но сбил юркого японца в центре поля. Судья снова свистнул фол. Любопытно, что «Сосьедад» по-прежнему владеет мячом, и «Юнайтед» при своем мягком прессинге ничего не может с этим сделать.
Эланга с таким напором летел по направлению к мячу, что по пути просто снес капитана «Сосьедада» Элустондо. Арбитр свистнул фол.
Манкунианцы отобрали мяч на чужой половине поля и организовали быструю атаку, но Фред ошибся с забросом в штрафную — послал мяч на Роналду, который находился в явном офсайде и даже не стал дергаться в сторону мяча. В итоге снаряд ушел за лицевую.
Игрок «Сосьедада» очень плохо принял мяч на своей половине поля — снаряд отскочил от него на несколько метров и достался манкунианцам! «Манчестер» тут же организовал заброс в штрафную «Сосьедада», и голкипер Ремиро в прыжке забрал мяч, но внезапно выронил его из рук! Неужели испанцы так нервничают? Однако манкунианцы пока не сумели наказать гостей за ошибки.
Пока «Сосьедад» неплохо владеет мячом. «Красные дьяволы» не идут в жесткий прессинг и спокойно наблюдают за действиями соперников.
Антони и Каземиро вдвоем затолкали Кубо на левом фланге и свалили его газон. Судья не стал свистеть нарушение.
Матч начинается с минуты молчания в память о королеве Елизаветы II, которая скончалась сегодня на 97-м году жизни.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласия, Линделеф, Магуайр, Далот, Каземиро (впервые в старте), Фред, Эриксен, Эланга, Роналду, Антони.
Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Пачеко, Муньос, Элустондо, Горособаль, Мендес, Субименди, Мерино, Садик, Кубо, Давид Сильва.