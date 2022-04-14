В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы итальянская «Аталанта» Алексея Миранчука принимает немецкий «РБ Лейпциг», который возглавляет Доменико Тедеско. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
14 апреля 19:45
Аталанта
Бергамо, Италия
0:0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Стадион «Джевисс (Атлети Адзурри)», Бергамо
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
19:35
Матч начнется в 19.45 мск.
19:30
В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы итальянская «Аталанта» принимает на своем поле немецкий «РБ Лейпциг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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