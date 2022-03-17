В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Аталанта» Алексея Миранчука гостит у «Байера» из Леверкузена, в составе которого есть экс-игроки «Зенита» Сердар Азмун и голкипер Андрей Лунев. В первом матче «Аталанта» одержала победу со счетом 3:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
17 марта 20:45
Байер
Леверкузен, Германия
0:0
Аталанта
Бергамо, Италия
Стадион «Бай-Арена», Леверкузен
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
1-й тайм
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20:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Байер» принимает «Аталанту» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 20.45 мск.
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