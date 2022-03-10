В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Аталанта» Алексея Миранчука принимает на своем поле «Байер» из Леверкузена, в составе которого есть голкипер Андрей Лунев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
10 марта 23:00
Аталанта
Бергамо, Италия
0:0
Байер
Леверкузен, Германия
Стадион «Джевисс (Атлети Адзурри)», Бергамо
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
1-й тайм
2-й тайм
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22:45
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Аталанта», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, принимает немецкий «Байер», в составе которого есть российский голкипер Андрей Лунев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 23.00 мск.
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