10 марта 2022, 23:00 Спорт Миранчук идет за еврокубком: «Аталанта» против «Байера». LIVE Лига Европы. 1/8. Первый матч. «Аталанта» — «Байер». ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

close 100% Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук Global Look Press

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Аталанта» Алексея Миранчука принимает на своем поле «Байер» из Леверкузена, в составе которого есть голкипер Андрей Лунев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч Матч не начался 10 марта 23:00 Аталанта Бергамо, Италия 0:0 Байер Леверкузен, Германия Стадион «Джевисс (Атлети Адзурри)», Бергамо Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)