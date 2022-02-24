В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы встречаются фавориты турнира итальянский «Наполи» и испанская «Барселона». Первая встреча завершилась вничью — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
Матч не начался
24 февраля 23:00
Наполи
Неаполь, Италия
0:0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», Неаполь
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
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22:45
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский «Наполи» на своем поле на «Сан Паоло» принимает испанскую «Барселону». Первая встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:1. Матч начнется в 23.00 мск. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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