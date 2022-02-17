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Поход за первым трофеем Хави: «Барселона» принимает «Наполи». LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч. «Барселона» — «Наполи». ОНЛАЙН

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Игрок «Барселоны» Жорди Альба

Игрок «Барселоны» Жорди Альба

Global Look Press
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Барселона», вылетевшая из Лиги чемпионов, принимает итальянский «Наполи», занявший второе место в группе с московским «Спартаком». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
Матч не начался
17 февраля 20:45
Барселона
Барселона, Испания
0:0
Наполи
Неаполь, Италия
Стадион «Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:35

Матч начнется в 20.45 мск.

20:30

В первом матче плей-офф Лиги Европы испанская «Барселона» принимает итальянский «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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