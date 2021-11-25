25 ноября 2021, 20:45 Спорт Последний шанс: «Локомотив» принимает «Лацио» в Лиге Европы. LIVE Лига Европы. Группа Е. 5-й тур. «Локомотив» — «Лацио». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

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В матче пятого тура группы Е Лиги Европы московский «Локомотив», поставленный перед необходимостью побеждать во что бы то ни стало, принимает римский «Лацио». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. Группа E. 5-й тур Перерыв 25 ноября 20:45 Локомотив М Москва, Россия 0 : 0 Лацио Рим, Италия Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)