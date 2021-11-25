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Спорт

Последний шанс: «Локомотив» принимает «Лацио» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. Группа Е. 5-й тур. «Локомотив» — «Лацио». ОНЛАЙН

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Reuters
В матче пятого тура группы Е Лиги Европы московский «Локомотив», поставленный перед необходимостью побеждать во что бы то ни стало, принимает римский «Лацио». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Группа E. 5-й тур
Перерыв
25 ноября 20:45
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Лацио
Рим, Италия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
1-й тайм

1' Камано

13' Ненахов

21' Цаканьи

35' Альберто

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Пока по нулям в Москве, отправляются команды отдыхать. Достойно смотрится «Локомотив», подстраивается под соперника, но все у «Лацио» были чуть более острые моменты. Отдохнем!

'45+1

Минута добавлена к первому тайму. И угловой получает «Лацио» после ошибки Мурило.

'45

Андерсон наносит опаснейший удар, офсайда не было, Рыбус запаздывал, и Худяков прекрасно справляется с этим ударом.

'43

Достаточно уверенно пока что обороняется «Локомотив», разрушая атаки и прессинг соперников.

'41

Защита «Лацио» сейчас на своей половине поля перекатывает мяч между собой, не давая ничего создать «Локомотиву».

'39

Красиво сейчас сыграл в одно касание Иммобиле, но в итоге Рыбус останавливает Альберто.

'37

Штрафной получает «Локомотив», Рыбус набрасывал, но нарушение правил было зафиксировано.

'36

Луис Альберто получает желтую карточку после подката под Бека-Бека. Еще и спорит игрок итальянского клуба.

'35

Худяков выбивает мяч, но атака «Локо» останавливается после того, как Камано оказывается в офсайде.

'33

Бека-Бека сейчас прервал атаку Иммобиле, очень грамотно подставив корпус. Пару минут давит «Локомотив», несколько перспективных атак провела команда.

'31

Камано ворвался в штрафную площадь, но не было готового удара, поэтому упустил мяч, и вытеснили его из штрафной.

'29

Ого! На замену решается тренерский штаб Гисдоля. На скамейку отправляется Ненахов, который получил желтую карточку и совершил несколько фолов. Заменяет его Сельянов.

'27

Несколько угловых ударов подряд разыграл «Лацио», и эта серия завершилась неточным ударом одного из игроков «Лацио». Получили возможность передохнуть «железнодорожники».

'25

Еще один угловой разыгрывают итальянцы, и вытягивается Худяков, отбивая мяч.

'24

Опасно было! После розыгрыша углового с ленточки выносит мяч Рыбус.

'23

Позиционную атаку устроили «железнодорожники», растягивая оборону соперника. Марадишвили нанес удар после передачи Рыбчинского, но мимо.

'21

А вот и желтая «Лацио». Дзакканьи просто заплел ноги Мурило. Достаточно грубая сегодня игра, но «железнодорожники» нарушают больше.

'19

Совершил несколько проходов «Локо» к чужим воротам, но в итоге совершил контратаку «Лацио», проверяя на прочность 17-летнего российского голкипера.

'17

Заставляет «Лацио» соперников обороняться все ниже и ниже. Мяч прочно закрепился у итальянской команды.

'15

Очень жестко играет «Локомотив» сегодня. Откровенно сбивает Баринов Башича, но без предупреждения.

'13

Достаточно вариативно подходит «Лацио» к прессингу, вынужден обороняться «Локо». И Ненахов получает желтую карточку за очень грубый фол против соперника.

'11

Дзакканьи достается от Марадишвили не так уж далеко от штрафной «железнодорожников», что привело к штрафному удару. И Худяков на выходе кулаками играет.

'9

Нельзя сказать, что сейчас на поле вырисовывается фаворит первых минут. Достаточно равная игра пока получается.

'7

Небольшую беседу о чем-то провел главный арбитр с Сарри.

'5

Очень здорово развил атаку «Лацио», но итоговый пас был отдан туда, куда Филипе бы точно не добежал.

'3

Агрессивное начало у нас выдалось. Худяков не особо удачно выбивает мяч, перехватывает его игроки «Лацио», но в скором времени забирает мяч «Локо».

'1

Ого! Первая желтая карточка. Камано предупрежден за грубую игру.

'1

На первой же минуте фолил Рыбус, сбивает он Андерсона.

'1

Дает свисток судья! Поехали, ждем победу!

20:43

Выходят команды на поле. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток!

20:40

А вот так выглядят составы команд на матч. Поединок, напомним, проходит в Москве.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано. Запасные: Савин, Пабло, Смолов, Сильянов, Борисенко, Петров, Черный, Бабкин, Хлынов, Зинович.

«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Патрик, Башич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон. Запасные: Рейна, Моретти, Эскаланте, Акпа-Акпро, Педро Родригес, Ромеро, Милинкович-Савич, Раду, Моро, Лаццари, Катальди, Муричи.

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Reuters
20:35

Матч начнется в 20.45 мск.

20:30

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы в подгруппе Е московский «Локомотив» принимает римский «Лацио». Для продолжения борьбы в турнире «железнодорожникам» нужна только победа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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