Локомотив М

Звучит свисток на перерыв! Пока по нулям в Москве, отправляются команды отдыхать. Достойно смотрится «Локомотив», подстраивается под соперника, но все у «Лацио» были чуть более острые моменты. Отдохнем!
Андерсон наносит опаснейший удар, офсайда не было, Рыбус запаздывал, и Худяков прекрасно справляется с этим ударом.
Защита «Лацио» сейчас на своей половине поля перекатывает мяч между собой, не давая ничего создать «Локомотиву».
Луис Альберто получает желтую карточку после подката под Бека-Бека. Еще и спорит игрок итальянского клуба.
Худяков выбивает мяч, но атака «Локо» останавливается после того, как Камано оказывается в офсайде.
Бека-Бека сейчас прервал атаку Иммобиле, очень грамотно подставив корпус. Пару минут давит «Локомотив», несколько перспективных атак провела команда.
Камано ворвался в штрафную площадь, но не было готового удара, поэтому упустил мяч, и вытеснили его из штрафной.
Ого! На замену решается тренерский штаб Гисдоля. На скамейку отправляется Ненахов, который получил желтую карточку и совершил несколько фолов. Заменяет его Сельянов.
Несколько угловых ударов подряд разыграл «Лацио», и эта серия завершилась неточным ударом одного из игроков «Лацио». Получили возможность передохнуть «железнодорожники».
Позиционную атаку устроили «железнодорожники», растягивая оборону соперника. Марадишвили нанес удар после передачи Рыбчинского, но мимо.
А вот и желтая «Лацио». Дзакканьи просто заплел ноги Мурило. Достаточно грубая сегодня игра, но «железнодорожники» нарушают больше.
Совершил несколько проходов «Локо» к чужим воротам, но в итоге совершил контратаку «Лацио», проверяя на прочность 17-летнего российского голкипера.
Заставляет «Лацио» соперников обороняться все ниже и ниже. Мяч прочно закрепился у итальянской команды.
Очень жестко играет «Локомотив» сегодня. Откровенно сбивает Баринов Башича, но без предупреждения.
Достаточно вариативно подходит «Лацио» к прессингу, вынужден обороняться «Локо». И Ненахов получает желтую карточку за очень грубый фол против соперника.
Дзакканьи достается от Марадишвили не так уж далеко от штрафной «железнодорожников», что привело к штрафному удару. И Худяков на выходе кулаками играет.
Нельзя сказать, что сейчас на поле вырисовывается фаворит первых минут. Достаточно равная игра пока получается.
Очень здорово развил атаку «Лацио», но итоговый пас был отдан туда, куда Филипе бы точно не добежал.
Агрессивное начало у нас выдалось. Худяков не особо удачно выбивает мяч, перехватывает его игроки «Лацио», но в скором времени забирает мяч «Локо».
Выходят команды на поле. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток!
Закончили предматчевую разминку и готовы к выходу на поле#ЛокоЛацио #UEL pic.twitter.com/WGx32C74mP— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2021
А вот так выглядят составы команд на матч. Поединок, напомним, проходит в Москве.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано. Запасные: Савин, Пабло, Смолов, Сильянов, Борисенко, Петров, Черный, Бабкин, Хлынов, Зинович.
«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Патрик, Башич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон. Запасные: Рейна, Моретти, Эскаланте, Акпа-Акпро, Педро Родригес, Ромеро, Милинкович-Савич, Раду, Моро, Лаццари, Катальди, Муричи.