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За первой победой: «Локомотив» принимает «Галатасарай». LIVE

Лига Европы. Группа Е. 3-й тур. «Локомотив» — «Галатасарай». ОНЛАЙН

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Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Галатасарай» и ФК «Локомотив», 18 сентября 2018 года

Во время матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Галатасарай» и ФК «Локомотив», 18 сентября 2018 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» принимает турецкий «Галатасарай». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Группа E. 3-й тур
1-й тайм
21 октября 22:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия)
1-й тайм

36' Бабель

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'36

Первая желтая карточка в матче. Ее получил за разговоры нападающий «Галатасарая» Райан Бабель, который потребовал у судьи «горчичник» для игрока «Локо» после какого-то жесткого, по его мнению, нарушения.

'35

После навеса «Локо» с углового защита «Галатасарая» выиграла воздух и выбила мяч из центра штрафной, но он отлетел к Тикнизяну. Тот попытался пробить издали — выше ворот.

'34

Керк при помощи дриблинга обыграл на фланге защитника «Галатасарая» ван Анхольта, пошел в штрафную и заработал угловой.

'33

К счастью, Баринов смог вернуться на поле после некоторой помощи врачей. Видимо, серьезной травмы нет.

'32

Полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов прилег на газон после рискованного подката в собственном исполнении. Игрок держится за левую ногу. Врачи вышли на поле и пытаются ему помочь.

'30

Рыбус здорово исполнил подачу в штрафную «Галатасарая», но Жемалетдинов немного не дотянулся головой, чтобы пробить!

'29

Смолов выдал тонкую проникающую передачу в штрафную «Галатасарая», но Тикнизян чуть-чуть не успел к этому мячу!

'28

Защитник «Локо» Тин Едвай нарушил правила в центре поля, и атака российской команды сорвалась. Главный тренер «железнодорожник» Маркус Гисдоль возмутился свистком арбитра, но тот сразу сделал специалисту замечание: мол, не надо оспаривать мои решения.

'27

«Галатасарай» заработал угловой, и хавбек Чикылдэу навесил в штрафную, однако защитник «Локо» Пабло классно сыграл головой, выиграв воздух у соперников, и выбил мяч в поле.

'26

Жемалетдинов решил пробить издали, но Маркан прочитал этот замысел, приблизился и заблокировал удар.

'24

Тикнизян разбежался на левом фланге и сделал сильный пас вперед в расчете на скорость партнеров, но переборщил, и мяч прилетел прямо к вратарю «Галатасарая» Муслере.

'23

Вообще «Локо» смотрится пока явно лучше «Галатасарая» — быстрее и агрессивнее. Надо лишь поточнее действовать в атаке, чтобы использовать свои моменты. Турки же пока ничего не могут создать.

'22

Интересно! Маркан чуть не потерял мяч под давлением Смолова, замешкавшись возле своей штрафной. В итоге Федор все-таки отобрал мяч, но судья решил, что он сделал это с нарушением правил, и свистнул фол. Так что опасной контратаки не будет.

'20

Заброс «Локомотива» в штрафную гостей со «стандарта» ни к чему не привел — защита «Галатасарая» спокойно отбилась и отправила мяч в поле.

'19

Смолов красиво обыграл защитника «Галатасарая» Маркана и заработал штрафной на чужой половине поля — метрах в 25-ти.

'17

Горячо! Керк классно откликнулся на заброс партнера и влетел в штрафную «Галатасарая», выходя один на один, но вратарь турков Фернандо Муслера сыграл просто великолепно и выбил мяч у него из-под ног. Причем выбил так, что снаряд отскочил от самого Керка и ушел за лицевую. Даже углового не будет у «Локо».

'15

Марадишвили навесил с углового в штрафную «Галатасарая», но никто из игроков «Локо» не смог нанести удара головой — защита турецкой команды вынесла мяч куда подальше.

'14

Керк добежал до лицевой и навесил в штрафную «Галатасарая». Защитник выбил мяч на угловой.

'13

Эх, «Локо» мог убегать в быструю контратаку, но в это время после столкновения с Рыбусом упал нападающий «Галатасарая» Мостафа Мохамед. Судья свистнул фол — атака сорвалась.

'11

Опасно! «Галатасарай» заработал «стандарт», пошла подача в штрафную, после которой нападающий Йылмаз мощно пробил по воротам «Локомотива». К счастью для российской команды, он попал прямо в защитника.

'9

Тикнизян здорово увел мяч из-под носа сразу двоих соперников, которые пытались разогнать контратаку «Галатасарая»! Вот это отбор! К сожалению, наказать турецкую команду за эту ошибку не получилось — «железнодорожники» сфолили в атаке и лишились мяча.

'8

Йедлин смог подняться на ноги только спустя минуту, но все же продолжит игру. Никакого нарушения правил со стороны Тикнизяна не было, так что пока без желтых карточек.

'7

Американский защитник «Галатасарая» Деандре Йедлин лежит на газоне и никак не может подняться после жесткого столкновения с хавбеком «Локо» Наиром Тикнизяном.

'5

«Локомотив» очень высоко прессингует. Это уже привело один раз к перспективному перехвату — полузащитник Алексис Бека-Бека украл мяч вблизи штрафной «Галатасарая», но, к сожалению, потом сам отдал неточную передачу на ход партнеру.

'3

Интересный момент! Полузащитник «Локо» Гирано Керк влетел в штрафную «Галатасарая» и упал в борьбе с защитником, который помешал ему добраться до мяча. Судья свистеть не стал.

'2

Команды поочередно теряют мяч в центре поля — идет жесткая борьба. К воротам пока никто даже близко не подошел.

'1

Стартовый свисток! Желаем удачи «Локомотиву» и ждем яркой игры от обеих команд.

21:57

Главный судья — Харальд Лехнер из Австрии. Ассистировать ему будут Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич. Резервный арбитр — Маркус Хаметер.

21:55

В данный момент положение в группе Е выглядит так:

1. «Галатасарай» — 4 очка (2 матча сыграно)

2. «Лацио» — 4 очка (3 матча сыграно)

3. «Марсель» — 3 очка (3 матча сыграно)

4. «Локомотив» — 1 очко (2 матча сыграно)

21:52

Стартовый состав «Галатасарая»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабель, Чикылдэу, Йылмаз, Мохамед.

21:51

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус, Жемалетдинов.

21:50

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

21:45

В матче третьего тура группы Е Лиги Европы московский «Локомотив» принимает турецкий «Галатасарай». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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