Локомотив М

'17

Горячо! Керк классно откликнулся на заброс партнера и влетел в штрафную «Галатасарая», выходя один на один, но вратарь турков Фернандо Муслера сыграл просто великолепно и выбил мяч у него из-под ног. Причем выбил так, что снаряд отскочил от самого Керка и ушел за лицевую. Даже углового не будет у «Локо».