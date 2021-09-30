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Спорт

Бой с итальянским грандом: «Локомотив» дважды пропустил от «Лацио». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур. Группа Е. «Лацио» (Италия) — «Локомотив» (Россия). ОНЛАЙН

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Reuters
Московский «Локомотив» во втором туре Лиги Европы приехал в Италию — к римскому «Лацио». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига Европы. Группа E. 2-й тур
2-й тайм
30 сентября 22:00
Лацио
Рим, Италия
13' Башич
38' Габбарон
2 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Олимпико», Рим
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
1-й тайм

13' Башич

38' Габбарон

45' Катальди

2-й тайм

67' Лаццари

47' Бека-Бека

Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'68

Пытается атаковать «Локомотив», но ничего опасного. После подачи мяч уходит за пределы поля, да и сильно смахивало на положение вне игры.

'66

Удар от ворот «Лацио» назначает арбитр. Разыгрывают мяч футболисты итальянского клуба.

'64

Все еще очень спокойная игра идет, даже атакует итальянский клуб очень спокойно — но эпизод эпичный. Мяч летит в ворота, сильный удар об штангу, на несколько секунд показалось, что мяч пересекает линию, но дает арбитр играть.

'62

В очередной атаке «Лацио», но отбивается «Локомотив». Милинкович-Савич не сумел обработать мяч.

'60

Двойная замена у «Лацио»: Милинкович-Савич выходит вместо Луиса Альберто, также Катальди покидает поле, вместо него Лукас.

'59

Перехватывает мяч «Локомотив», но быстрая атака завершается неточным ударом Смолова.

'57

Мяч из аута неудачно вводит «Лацио», попадает мяч к «железнодорожникам».

'55

Пробивает Смолов по воротам, но попадает в игрока «Лацио».

'53

Не особо поменялся темп игры после перерыва. Также спокойно проходит игра.

'51

Угловой разыгрывает «Локомотив», но ни к чему это не приводит.

'49

Немного перехватил инициативу «Локо», но мяч держит рядом со своей штрафной.

'47

Вновь берет под свой контроль мяч итальянская команда. А Бека-Бека получает желтую карточку.

'46

Стартовал второй тайм, поехали!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Даже при такой убаюкивающей игре «Лацио» умудрился забить два мяча «Локомотиву», а сами «железнодорожники почти ничего не сумели создать в атаке. Отдохнем.

'45+1

Катальди получает желтую карточку.

'45+1

Одну минуту добавляет судья к первому тайму.

'45

Переходит «Локо» на чужую половину поля, доходит до чужой штрафной, но Смолов всего лишь аут зарабатывает.

'43

Отбивается сейчас «Локомотив» от атаки «Лацио», хотя было весьма опасно. И сами «железнодорожники» ничего не создают впереди.

'41

И внезапная замена от «Лацио». Иммобиле не может продолжить игру, вместо него на поле появляется Ведат Мурики.

'38

ГООООЛ! А вот и второй гол оформляет «Лацио». Габбарон поражает ворота, какой-то весьма странный гол, потому что не разбирается Гильерме со своими защитниками. Почти прямым ударом с углового забирают итальянцы.

'37

Иногда проверяет итальянский клуб защиту соперника, но Гильерме тащит очень эффектный удар под штангу от Андерсона.

'35

Вводит мяч «Локомотив» из аута, играют через Гильерме, который выбивает мяч подальше от своих ворот.

'33

Даже если сравнивать с первыми минутами — темп упал весьма сильно. Очень спокойная игра, даже чуть убаюкивающая.

'31

Очень спокойная сейчас идет игра, низкий темп. «Лацио» сейчас не нагнетает совершенно. Но то и ясно — команда ведет в счете.

'29

Ох, как отлично сейчас перехватывают мяч «железнодорожники» в атаке «Лацио». Правда, создать опасную контратаку не вышло, к сожалению.

'27

Смолов наносит удар по воротам, вынуждая итальянского голкипера вступить в игру.

'25

Выпрыгивает сейчас один из игроков «Лацио», пробивая головой, но выше ворот летит мяч.

'23

Оказывается «Локо» на чужой половине поля, но не дает «Лацио» ничего создать сопернику.

'21

Угловой удар вновь получает «Лацио», борьба случается в районе 11-метровой отметки, но выносит мяч «Локомотив».

'19

Попытался «Локо» выбраться на чужую половину поля, но быстро перехватывает инициативу итальянский клуб. И очень плохо вновь играет линия защиты, очень легко наносит Иммобиле удар по воротам.

'17

Спокойно держит мяч «Лацио», но пока на своей половине поля.

'15

Как-то совсем невнимательно последние минуты играет в защите «Локомотив». Позволили сейчас Иммобиле пробить достаточно опасно.

'13

ГОООООЛ! Башич додавил и продавил защиту, медленно действовали защитники, и головой был забит этот мяч.

'13

Очень аккуратно выдавливает защита «железнодорожников» Иммобиле из своей штрафной.

'11

«Локомотив» на чужой половине поля контролирует мяч. Очень спокойно идет игра.

'9

А вот и опасно! Луис Альберто на силу пробил по воротам, и мяч улетел прямо рядом со штангой. А следом и угловой разыгрывает итальянский клуб, но Иммобиле не попадает качественно по воротам.

'8

Итак, пока игра у нас проходит попеременно у двух штрафных, и «Локомотив» действует весьма высоко, напомним вам об одной важной вещи — буквально несколько минут назад «Спартак» вырвал победу у «Наполи». А накануне «Зенит» обыграл «Мальме».

'6

Весьма неплохо сейчас обороняются «железнодорожники» да и вперед выходят тоже.

'4

Относительно спокойно начинается мяч, «Локомотив» здорово ведет борьбу за мяч.

'2

Сразу же итальянцы переходят к атакующим действиям, уверенно забирая мяч под свой контроль.

'1

Уже дан стартовый свисток! Поехали!

21:55

А вот так выглядят составы команд на сегодняшний матч:

«Лацио»: Стракоша, Лаццари, Патрик, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Башич, Родригес, Иммобиле (К), Андерсон.

«Локомотив»: Гильерме (К), Живоглядов, Баринов, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов, Марадишвили, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Анджорин.

21:50

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

21:45

Московский «Локомотив», набравший в первом матче одно очко, во втором туре играет против римского «Лацио». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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