'64

Все еще очень спокойная игра идет, даже атакует итальянский клуб очень спокойно — но эпизод эпичный. Мяч летит в ворота, сильный удар об штангу, на несколько секунд показалось, что мяч пересекает линию, но дает арбитр играть.