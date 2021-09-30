Пытается атаковать «Локомотив», но ничего опасного. После подачи мяч уходит за пределы поля, да и сильно смахивало на положение вне игры.
Все еще очень спокойная игра идет, даже атакует итальянский клуб очень спокойно — но эпизод эпичный. Мяч летит в ворота, сильный удар об штангу, на несколько секунд показалось, что мяч пересекает линию, но дает арбитр играть.
Двойная замена у «Лацио»: Милинкович-Савич выходит вместо Луиса Альберто, также Катальди покидает поле, вместо него Лукас.
Звучит свисток на перерыв! Даже при такой убаюкивающей игре «Лацио» умудрился забить два мяча «Локомотиву», а сами «железнодорожники почти ничего не сумели создать в атаке. Отдохнем.
Переходит «Локо» на чужую половину поля, доходит до чужой штрафной, но Смолов всего лишь аут зарабатывает.
Отбивается сейчас «Локомотив» от атаки «Лацио», хотя было весьма опасно. И сами «железнодорожники» ничего не создают впереди.
И внезапная замена от «Лацио». Иммобиле не может продолжить игру, вместо него на поле появляется Ведат Мурики.
ГООООЛ! А вот и второй гол оформляет «Лацио». Габбарон поражает ворота, какой-то весьма странный гол, потому что не разбирается Гильерме со своими защитниками. Почти прямым ударом с углового забирают итальянцы.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 30, 2021
Иногда проверяет итальянский клуб защиту соперника, но Гильерме тащит очень эффектный удар под штангу от Андерсона.
Вводит мяч «Локомотив» из аута, играют через Гильерме, который выбивает мяч подальше от своих ворот.
Даже если сравнивать с первыми минутами — темп упал весьма сильно. Очень спокойная игра, даже чуть убаюкивающая.
Очень спокойная сейчас идет игра, низкий темп. «Лацио» сейчас не нагнетает совершенно. Но то и ясно — команда ведет в счете.
Ох, как отлично сейчас перехватывают мяч «железнодорожники» в атаке «Лацио». Правда, создать опасную контратаку не вышло, к сожалению.
Угловой удар вновь получает «Лацио», борьба случается в районе 11-метровой отметки, но выносит мяч «Локомотив».
Попытался «Локо» выбраться на чужую половину поля, но быстро перехватывает инициативу итальянский клуб. И очень плохо вновь играет линия защиты, очень легко наносит Иммобиле удар по воротам.
Как-то совсем невнимательно последние минуты играет в защите «Локомотив». Позволили сейчас Иммобиле пробить достаточно опасно.
ГОООООЛ! Башич додавил и продавил защиту, медленно действовали защитники, и головой был забит этот мяч.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 30, 2021
А вот и опасно! Луис Альберто на силу пробил по воротам, и мяч улетел прямо рядом со штангой. А следом и угловой разыгрывает итальянский клуб, но Иммобиле не попадает качественно по воротам.
Итак, пока игра у нас проходит попеременно у двух штрафных, и «Локомотив» действует весьма высоко, напомним вам об одной важной вещи — буквально несколько минут назад «Спартак» вырвал победу у «Наполи». А накануне «Зенит» обыграл «Мальме».
А вот так выглядят составы команд на сегодняшний матч:
«Лацио»: Стракоша, Лаццари, Патрик, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Башич, Родригес, Иммобиле (К), Андерсон.
«Локомотив»: Гильерме (К), Живоглядов, Баринов, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов, Марадишвили, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Анджорин.