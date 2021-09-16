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Спорт

Взять первые очки в евросезоне: «Локомотив» играет с «Марселем». LIVE

Лига Европы. 1-й тур. «Локомотив» (Россия) — «Марсель» (Франция). ОНЛАЙН

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»
В матче первого тура Лиги Европы российский «Локомотив» принимает на своем поле французский «Марсель». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Группа E. 1-й тур
Не начался
16 сентября 19:45
Локомотив М
Москва, Россия
0:0
Марсель
Марсель, Франция
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Поехали!

19:44

Гимн Лиги Европы прозвучал, скоро начинаем!

19:40

Болельщики французского «Марселя», кстати говоря, не приехали в Москву на матч. «Наши фанаты остались дома, так как было слишком сложно приехать на матч», — цитирует пресс-службу «Марселя» издание «Р-Спорт».

19:35

«Марсель» неплохо стартовал в чемпионате Франции, в четырех турах одержав три победы и один раз сыграв вничью. Команда занимает третье место в турнирной таблице, уступая пять очков «ПСЖ» и одно очко «Анже», имея при этом игру в запасе.

19:30

Напомним, что в группе E Лиги Европы, помимо «Локомотива» и «Марселя», также сыграют «Лацио» и «Галатасарай».

19:25

Игру обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Ассистировать ему будут Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступят немцы — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

19:22

Для российских клубов евросезон стартовал неудачно. Сначала «Зенит» в Лиге чемпионов проиграл в гостях «Челси» 0:1, а вчера «Спартак», в таким же счетом, на своем поле уступил польской «Легии» в рамках Лиги Европы.

19:20

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.

«Марсель»: Лопес, Перес, Альваро Гонсалес, Салиба, Ронжье, Гюэндузи, Камара, Ундер, Жерсон, Дьенг, Арит.

19:17

Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французским «Марселем».

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