Локомотив М

Взять первые очки в евросезоне: «Локомотив» играет с «Марселем». LIVE
Лига Европы. 1-й тур. «Локомотив» (Россия) — «Марсель» (Франция). ОНЛАЙН
Поехали!
Гимн Лиги Европы прозвучал, скоро начинаем!
Закончили предматчевую разминку— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 16, 2021
Красно-зелёные! Сегодня нам особенно нужна ваша поддержка!
Через 10 минут начинаем #ЛокоОлимпик pic.twitter.com/8eCR7mxbN8
Болельщики французского «Марселя», кстати говоря, не приехали в Москву на матч. «Наши фанаты остались дома, так как было слишком сложно приехать на матч», — цитирует пресс-службу «Марселя» издание «Р-Спорт».
Запускаем перекличку городов!— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 16, 2021
Пишите в комментариях, где сегодня болеют за «Локо»?) pic.twitter.com/jXFZEcXo3M
«Марсель» неплохо стартовал в чемпионате Франции, в четырех турах одержав три победы и один раз сыграв вничью. Команда занимает третье место в турнирной таблице, уступая пять очков «ПСЖ» и одно очко «Анже», имея при этом игру в запасе.
Напомним, что в группе E Лиги Европы, помимо «Локомотива» и «Марселя», также сыграют «Лацио» и «Галатасарай».
Игру обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Ассистировать ему будут Давор Бельо и Дамир Лазич. Резервный арбитр – Милош Гигович. В роли видеоассистентов выступят немцы — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.
Для российских клубов евросезон стартовал неудачно. Сначала «Зенит» в Лиге чемпионов проиграл в гостях «Челси» 0:1, а вчера «Спартак», в таким же счетом, на своем поле уступил польской «Легии» в рамках Лиги Европы.
Составы команд:
«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.
«Марсель»: Лопес, Перес, Альваро Гонсалес, Салиба, Ронжье, Гюэндузи, Камара, Ундер, Жерсон, Дьенг, Арит.
Матч начнется в 19:45 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французским «Марселем».