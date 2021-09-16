Локомотив М

19:35

«Марсель» неплохо стартовал в чемпионате Франции, в четырех турах одержав три победы и один раз сыграв вничью. Команда занимает третье место в турнирной таблице, уступая пять очков «ПСЖ» и одно очко «Анже», имея при этом игру в запасе.